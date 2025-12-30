歡迎回來

心肌梗塞警示｜天冷沖涼後切勿做1動作，醫生提醒恐誘發心肌梗塞猝死
健康Tips

心肌梗塞警示｜天冷沖涼後切勿做1動作，醫生提醒恐誘發心肌梗塞猝死

健康解「迷」
健康解「迷」

　　上星期聖誕假期天氣轉冷，天文台於12月26日至下午4時錄得的最低氣溫，大帽山一度錄得攝氏4.4度，而大老山、昂坪分別錄得7.7度及7.5度；新界、九龍多區最低氣溫亦約有12至13度。有醫生就提醒，洗完澡後切勿做1個危險動作，可能會增加心肌梗塞等風險，甚至隨時猝死。

 

　　據台媒《CTWANT》報道，義大醫院社區醫學科主任、家醫科主治醫生盧易呈指出，人體在低溫環境中為了保暖，血管會收縮，而血管一收縮，血壓便容易上升，因此每逢天氣轉涼、氣溫較低的時候，心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的患者亦會隨之增加。他表示，不少長者都有晨運的習慣，但到了冬天應格外小心，建議在出門前先量血壓，如果收縮壓（上壓）高於140mmHg就先不要出門，休息一段時間後再量一次；若血壓依然偏高，就不要出門，否則在外面吹到冷風可能會令血壓進一步飆升。而出外也要做好保暖措施，建議可採用「洋葱式」穿衣法，並戴上能遮住耳朵的冷帽，避免頭部被冷風直接吹襲。

 

沖涼後1個動作極危險

 

　　至於居家保暖方面，盧易程就表示重點在於洗澡和夜間睡眠。他提醒，洗完澡後千萬不要直接赤腳踏出浴室，「這一腳踩在冰地板的行為會使血壓飆升，增加心肌梗塞風險。」因此務必要穿上拖鞋。他另外建議可在睡覺時套上襪子，並以棉被覆蓋雙腳，亦可以選擇開暖氣。

 

　　由於天氣寒冷容易令血壓出現波動，他特別提醒高血壓患者記得要按醫囑服藥，切勿因為擔心傷腎就自行減藥，並直言這是「大大的錯誤」，因為降血壓藥最大的功能其實就是保護器官和腎臟。他續指，很多腎臟疾病的起因，實際上都是由於血壓太高而導致腎絲球被破壞，因此要護腎就應該好好吃降血壓藥，穩定血壓。

 

心肌梗塞7大常見徵狀

 

　　此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

 

　　他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

 

1.胸痛

2.氣喘

3.冒汗

4.急行或運動後感到胸悶

5.心悸

6.心絞痛

7.左手肩痛

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄

 

6大護心建議

 

　　大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

 

低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

每日睡足7至9小時

每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

戒煙

寒冷天氣#香港天文台#大帽山#心肌梗塞#血壓#血管疾病#中風#高血壓#心血管疾病#天氣預報#寒流#冬季健康#健康貼士#心臟驟停#心臟病#香港
