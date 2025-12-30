名人健康｜60歲台女星王月家中暈倒急送院做開顱手術，兒子簽放棄急救同意書

現年60歲的台灣資深女星王月，曾演出《流星花園》中杉菜母親一角，並曾出演不少舞台劇，人緣極佳深受觀眾與圈內藝人歡迎。不過近日驚傳王月上月在家中暈倒昏迷，緊急接受開顱手術後，經歷約一個月的治療與休養，於12月29日首度於社交平台發文，透露最新病況。

王月超過一個月未有更新社交動態，在12月29日於社交平台發文透露原因。她在文中寫道：「這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易」。據王月所述，上月26日她在家中意外暈倒，當場失去意識，隨後被送往醫院進行緊急開顱手術，以清除腦內血塊。事發時情況極為危急，兒子立即簽署了放棄急救同意書，女兒也特地從外國趕回台北。手術順利完成後，王月直至5天後才在ICU甦醒，並於本月3日轉至普通病房。

台灣資深女星王月。（FB圖片）

轉入普通病房後，王月才發現自己的頭蓋骨有一部分被移除，導致呼吸變得困難。經醫生解釋，因腦部缺少頭蓋骨保護，直接受大氣壓力影響，需待頭蓋骨復原後，情況就會大幅好轉。

經歷生死關頭，王月感慨表示：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」，並坦言「重生」之後更加懂得知足。近日王月將接受顱骨復原手術，心中仍感忐忑，不確定能否再次如此幸運，情緒時而波動落淚，不禁思考是否還有未交代的遺言。

此外，本月30日是其已故丈夫李國修70歲冥誕，她透露心中最大願望：「如果我發生甚麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」，此番話令人感動，不少網民也紛紛留言為她送上鼓勵及祝福。

王月於社交平台發文，透露最新病況。（FB圖片）

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

腦中風4個特徵

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，愈早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

中風120口訣

「1」看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉