名人健康 │ 58歲周慧敏演唱會後台步伐緩慢需攙扶，攰樣曝光引健康疑慮

90年代香港有「玉女掌門人」之稱、現年58歲的周慧敏健康疑似亮紅燈！她不時在內地舉行演唱會，近日在贛州開演唱會時，有網民影到她於後台行走時需要助手攙扶，而且步速非常緩慢；在零濾鏡下，台上的周慧敏真實狀態亦遠較以往「美魔女」形象大相徑庭。

近日有網民於社交平台小紅書上載了一段周慧敏於在贛州演唱會後台片段，片中全黑打扮的周慧敏，除了臉容看似十分疲倦，皮膚亦有鬆弛情況，她行路時，還一隻手需緊握著着助手，而且步速非常緩慢。片中的她，與昔日充滿活力的形象大相徑庭，令人憂心她的身體是否出現了狀況。

另外有網民亦分享了周慧敏在台上的近距離演出片段，從影片可見，周慧敏演唱時確實出現部分網民所指「不夠氣」的情況，而且在沒有美顏濾鏡的鏡頭下，這位「美魔女」更出現「雙下巴」，身材及臉容似乎較以往圓潤不少。

周慧敏官方IG圖片。



在沒有美顏濾鏡的鏡頭下，這位「美魔女」更出現「雙下巴」，身材及臉容似乎較以往圓潤不少，而且展現了不少老態。影片曝光後，隨即引起網民熱議，不少網民均對女神的健康狀況感到憂心，紛勸籲她要好好休息，不要過於勞累；但有粉絲則力撐58歲的年紀，可以有此狀態已十分不容易，又指舟車勞頓下狀態有所起伏亦屬正常。

此外，周慧敏近日應邀到上海出席公開活動，現場有觀眾零濾鏡近距離拍攝她的真實模樣，並上傳至社交平台。該段影片以「57歲的周慧敏生圖 如何呢？」為題，可見周慧敏雖化上濃妝，但在鏡頭下仍可看出明顯的眼袋與。

