告別2025迎接2026，努力活著用心感受！素食譜推介蔬菜香煎薯塊
素食
健康好煮意
食得有營

告別2025迎接2026，努力活著用心感受！素食譜推介蔬菜香煎薯塊

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　翻過了這一頁，2025就這樣的成為過去。現在的人們，還有多少人仍拿著一本記事本，來記錄自己一天，一周和一年的重要行程和計劃的呢？不管那本記事本是紙本的，還是電子版本的，別論它們是空空的，沒甚麼填滿的，還是天天充實，越線跑到隔離的空間上。踏入零時零分，它都需要退役，就如那些擱在書架上的2024、2023和2022……

 

　　踏入2026年的零時零分，人生伴隨那大樓上的跨年煙火，重新開始過來。就如那本嶄新的記事本，潔白的活頁，正等待著我們用筆墨書寫，用生命去填滿。不必是大作為，不必要有大計劃。只要努力的活著，用心的感受。偶然看看藍天白雲，細望黑夜中的星星，聽聽早上鳥兒們的歌聲，呼吸一下山林中的空氣...… 每一頁將會是今生無限美麗的回憶。

 

　　祝福 新年快樂，平安順心。

 

蔬菜香煎薯塊（2人份）

 

告別2025，2026年繼續努力活著用心感受！素食譜推介：蔬菜香煎薯塊

 

時間：40分鐘

 

材料：

 

告別2025，2026年繼續努力活著用心感受！素食譜推介：蔬菜香煎薯塊

 

薯仔（馬鈴薯） 2個／ 白磨菇 8個／ 洋葱 半個／ 燈籠椒（甜椒） 黃紅色 各半個

 

調味：

 

鹽 1茶匙／ 糖 1茶匙／ 番茄醬 1湯匙／ 香蒜粉 1湯匙／ 黑醋 1湯匙／ 黑胡椒粉 半茶匙／ 羅勒葉碎 1湯匙／ 茴香粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／  茶杯／ 茶匙／ 湯匙／ 平底易潔鑊（不沾鍋）／ 鑊（鍋）鏟

 

步驟：

 

　　1.    切走黃紅色燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，清洗後，切成粒粒（丁，如圖）。

 

告別2025，2026年繼續努力活著用心感受！素食譜推介：蔬菜香煎薯塊

 

　　2.    撕走洋葱的表皮，切去頭尾，沖洗後，切成粒粒（丁，如圖）。

 

告別2025，2026年繼續努力活著用心感受！素食譜推介：蔬菜香煎薯塊

 

　　3.    將蘑菇切片。

 

　　4.    清洗薯仔（馬鈴薯），連皮切成厚片，再在底面𠝹出井字的蚊。

 

　　5.    放2湯匙的橄欖油在平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸，放入步驟4，和半茶匙鹽。蓋上鑊（鍋）蓋，烤焗10分鐘，再打開鑊蓋，煎至底面金黃色（如圖）。

 

告別2025，2026年繼續努力活著用心感受！素食譜推介：蔬菜香煎薯塊

 

　　6.    以中火炒步驟1-3，炒約5分鐘。

 

　　7.    加入調和均勻的調味料，於步驟6之中，改以中小火，多炒3分鐘。

 

告別2025，2026年繼續努力活著用心感受！素食譜推介：蔬菜香煎薯塊

 

　　8.    將步驟7，鋪在早前預備好的步驟5之上。隨意撒點黑胡椒粉、番荽葉碎，和椰漿。

 

筆記：

 

1.    薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

2.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#食譜#營養#素食譜#2026年#記事本#祝福#新年快樂#蔬菜香煎薯塊#薯仔#馬鈴薯#白蘑菇#洋葱#燈籠椒#甜椒
