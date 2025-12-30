中醫八字醫療案例｜陽虛外感咳喘2周，忌強行止咳宜溫陽化飲理氣

陽虛外感．咳喘2周

男命八字體質簡析

陳姓男士，近日出現氣管收縮、咳嗽約兩週，尤以夜間及清晨為甚，咳出白色稀痰，並見輕度畏寒、乏力。宋振基中醫師分析，從中醫觀點來看，屬於「陽氣不足之體質，復感風寒，內有痰飲上犯於肺」所致的咳嗽。

一、八字所示體質趨勢概況

其八字結構大略如下：

- 年柱：戊土 子水

- 月柱：乙木 丑土

- 日柱：辛金 未土

- ⁠時柱：不公開

- 用神：火（主調和寒暖、溫養脾肺）

- 忌神：土（過旺則壅滯、生痰）

綜合來看，命局中「土、金」之氣較盛，可理解為消化與呼吸系統本身並非羸弱，具一定根基；然而「火」氣偏不足，即體內溫陽力量較弱，好比「暖爐開得不夠」。

火氣虛弱，會引發數方面問題：

1. 脾陽不足：飲食與水分運化不佳，易聚濕成痰。

2. 肺陽偏弱：肺部偏寒，痰易滯留，氣管較易收縮。

3. 腎陽偏虛：對寒冷較敏感，夜間與清晨咳嗽更明顯。

因此，整體屬於「陽虛、虛寒、易積痰飲」之體質趨勢，此次再遇風寒，痰飲遂被誘發，上擾於肺，形成目前反覆之咳嗽。

二、治療大方向（不單只是「止咳」）

針對此類體質趨勢，中醫用藥思路不僅是壓低咳嗽，而是兼顧體質調整：

- 不宜單純使用寒涼解表藥物

患者本就陽氣不足，若再以偏涼藥物解表，恐使體內更寒，痰飲更難化解。

- 亦不可一味依賴猛烈溫熱之品，陽氣本已不強，若用藥過燥過烈，反而可能損耗僅存陽氣，使體質進一步虛弱。

- 較為適宜的方向是：

- 溫和地扶助體內陽氣，特別是肺、脾、腎三者

- 協助身體逐步排解多餘水分與痰飲

- 調暢肺氣的宣發與肅降，使肺能：

- 向外宣發，將痰濁與寒邪排出

- 向內肅降，避免咳嗽過度、氣機上逆

簡言之，治療重點不在「強行止咳」，而在「溫陽、化痰飲、理氣機」三者並行。

三、方藥結構與分工

本方以《傷寒論》小青龍湯為基礎加減而成，可視為數個功能小組協同運作：

1. 君藥：溫肺化飲，散寒平喘



- 麻黃、細辛、乾薑等藥物，旨在溫暖肺部，疏散風寒，疏通受寒所閉塞之肺氣，使寒痰得以化散、排出。

- 五味子則負責斂肺攝氣，防止發散過度，同時協助氣機收斂，減少無節制之咳嗽。

2. 臣藥：健脾燥濕，減少痰源



- 蒼朮、茯苓、法半夏等，重點在於健脾運濕，幫助身體處理多餘水分，減少新痰產生。

- 桂枝兼具溫通經脈與助陽之效，與乾薑相配，進一步振奮陽氣。

3. 佐藥：宣降肺氣，益氣護表

- 杏仁協助肺氣下行，減少咳嗽上逆。

- 白朮補益脾氣，兼具固表之功，有助提升整體抵抗力。

- 防風祛風解表，協助驅除外感風寒。

- 炙甘草補中益氣，並調和諸藥藥性。

4. 使藥：疏肝理氣，暢達樞機

- 柴胡用以疏肝解鬱，調暢氣機，使上、中、下三焦運行通暢，水道得利，痰飲不致滯於肺部。

四、整體效應與預期

全方核心在於「溫陽化飲」：

- 一方面溫散外感風寒

- 一方面溫化體內痰飲

- 同時健脾燥濕，減少痰濕再生

當陽氣逐漸恢復、痰飲得以化解、肺氣運行轉為順暢後，氣管收縮、夜間與清晨咳嗽等症狀，即有望隨之緩解。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。