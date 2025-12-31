佳節飲酒不傷身不面紅？中醫拆解酒前針灸2大穴位，有效護胃不易醉

暮色初合，書齋裏瀰漫著陳年艾草與檀香交織的氣息。Angel輕撫著昨夜宴後微微發燙的臉頰，向對座的我問道：「酒是人間歡伯，卻總傷身損顏。可有針灸秘技，能解這樽前之憂？」

我笑著拿起一銀針，針尾輕顫如晨露垂枝，悠然開口：「酒之為物，其性剽悍而質濕熱，先犯胃絡，再燎肝膽，上灼顏面，下擾腎泉。然人身自有江山，針灸便是調兵遣將的兵法。」

Angel急著問：「近期佳節頻頻，如何調兵？」

我答：「第一陣在足三里下寨，是胃經合穴，土中真土。宴前溫針此處，如築堤於江河之上。針入時似春犁破土，能令胃氣如城郭堅固，酒濕不易潰散成痺。」Angel細觀那寸許銀芒沒入肌理，彷彿看見田壟間升起裊裊暖霧。

我續：「第二旌旗豎於太衝。針轉足背，一、二跖骨間凹陷處，是肝經原穴太衝，猶如將軍府邸。酒熱最易焚肝木，在此行瀉法，恰似疏浚狂濤。」我運針時作龍尾擺動之勢，道是：「以木疏土，以風醒脾，可令酒氣歸經而行，不致上燎作面頰潮紅。」

Angel 面露笑容。

我說：「最妙是耳上機關。」

我取出一組耳針，星點大小：「此謂『酒醉耳穴圖』，獨門心得也。」我在耳廓肝點、胰膽點間下針：「此處名『霞飛峽』，非古書所載，乃自擬方（自家臨床經驗和研究的心得），超逾百例，醉脈診得。」針落時如雨滴荷心，能激發經外奇脈，令酒液代謝快馬加鞭三成。

Angel見那耳針顫若銀蝶棲息，不禁問：「如此便能千杯不醉？」

我搖頭：「非為縱飲，實為守中和之道。針法最高妙處，在『間使穴』施以溫通。」我示腕上三寸兩筋間：「心包經至此如使節巡遊，調停五臟爭端。針下若春水解凍，可令水火既濟，醉意不過如雲煙過簷。」

Angel 續問：「護顏又如何？」

我指向鼻翼旁的迎香穴：「至於護顏秘樞，大腸與胃經交會於此，輔以合谷穴，形成『顏面週天』。」我示範輕針淺刺，銀毫僅入三分：「似掃階前雪，不傷錦下苔，促氣血環流而不過亢，酒後膚燥可解。」

Angel蹙眉：「若已酩酊如何？」

我微笑展掌，現出指間三棱針：「急刺十宣穴放血，如開牖散霧。但上工治未病——宴前針護如同備傘，宴中佐以冬瓜薑汁，宴後可按壓腕骨穴醒神。」語畢取出一卷絹圖，上繪「二十四節氣飲酒導引圖」，載著何時飲酒配何穴，立春宜灸章門，秋分當護肺俞。

夜色漸深，我收針時輕語：「真正不醉的秘訣，在針尖留下的清明。每一針都是與身體的對話，問它能否承載這份歡愉？」Angel觸及腕上微溫的穴位，彷彿聽見氣血如溪流潺潺，帶著酒意迂迴成滋潤肌膚的朝露。

我臨別時贈言：「美酒是時光釀造的火，針灸是引火歸元的燈。願君既能醉臥花間，亦能醒梳雲鬢。」廊外明月正圓，針灸銀針閃著溫潤的光，像是貯藏了無數個既酣暢又清明的良夜。