節日後SOS｜中西合璧秘訣，4招保健助你紓緩節日性腸胃不適

聖誕佳節剛過，今晚又是除夕倒數日，狂歡派對接踵而來。通宵熬夜玩樂，暴飲暴食、過量飲酒、吃煎炸熱氣食物，容易出現節日性腸胃不適，例如腹脹、便秘、消化不良、胃痛、腹瀉等。若本身屬腎虛或陰虛體質，不適症狀可能持續更久。

醫生們如何看待節日性腸胃不適？中西配合效果更佳？

西醫認為，不同種類的食物及飲料都會對身體帶來不同的影響，例如飲酒會直接影響腸胃功能；吃太飽會令胃酸及消化酶分泌增加，若胃黏膜不健康，可能出現胃酸倒流，甚至消化性潰瘍。

《內外傷辨惑論》提及，「飲食不當、寒溫不適、情緒波動及過勞均會有損元氣，引致脾胃虛弱，影響身體運作」，節日大吃大喝，情緒高漲容易增加腸胃負擔，令脾胃氣機不暢，影響內臟運化機能，繼而產生以下症狀：胃脘脹痛、噯氣（打嗝）、矢氣（放屁）、胸悶、反酸嘔吐、便秘或腹瀉、口氣、消化不良等。另外，本身體質氣血不足者，更容易因為飲食過量或吃了難消化食物，誘發失眠、頭暈、正氣下降而導致容易感染風寒等症狀。

在實際應用層面而言，每個人的體質各有不同，可遵循家庭醫生的專業意見而決定，亦可綜合運用中醫和西醫的方法。例如，在補充營養素時，輔以中式保健湯水調理脾胃功能、改善體質；透過針灸等手段促進腸胃蠕動，緩解消化不良的症狀。長遠而言，亦應調整飲食習慣，避免刺激性食物，並維持良好的生活習慣。

中西合璧 舒緩節日性腸胃不適

1. 益生菌

腸道是人體最主要的器官之一，除了負責消化及吸收日常攝取的營養外，更掌管了人體70%的免疫力。此外，腸道內亦孕育了總數超過100萬億、種類高達500款的益生菌(Probiotics)及病原菌(Pathogenic Bacteria)，形成腸道的微生態平衡，維持人體健康。

益生菌，被世界衛生組織(WHO)定義為「活性的微生物」，對人體的健康具備益處。假若過量攝取油脂、肉類、精製澱粉，會被壞菌大量發酵，產生氣體，引起脹氣。益生菌有助減少異常發酵和降低產氣的機會。另外，益生菌亦能協助菌叢恢復平衡，刺激腸道蠕動、增加糞便含水量，使排便更柔軟、順暢。

2. 補中益氣湯

補中益氣湯出自李東垣《內外傷辨惑論》，全方由黃芪、人參、當歸、白朮、陳皮、灸甘草、柴胡及升麻調配而成。《醫方集解》論其主治為：「治煩勞內傷⋯⋯或陽虛自汗，或氣虛不能攝血，或瘧痢脾虛，久不能癒。一切清陽下陷，中氣不足之證。」因此，如受到氣虛無力、四肢疲勞、面色萎黃、食慾不佳的影響，需由脾胃開始調理。

白朮能祛除脾胃濕邪，改善脾胃功能；陳皮可調理脾胃，使腸胃更易於消化吸收；甘草健脾益胃，有助緩解因氣虛而引起的疲乏無力以及食慾不振等症狀，並能調和藥性，避免藥物過於燥烈。都市人生活忙碌，可考慮選購補中益氣湯的顆粒沖劑，隨時即沖即飲，方便簡單，輕鬆調理身體。

4招保健法秘訣 享受假日狂歡

1. 適量飲酒 避免過量

歡慶聚會難免會攝入酒精，中醫角度而言，酒精較為猛烈，入胃後會由氣充往皮膚至絡脈；而臟腑脾胃相對較為空虛，容易造成脾胃不和，影響養分的吸收。

2. 充足睡眠

假日狂歡後想睡飽補眠，關鍵在於「適度補眠」，避免「報復性補眠」，應盡量維持規律作息，起床時間不要與平日相差超過一小時，這樣才能有效恢復體力，又不打亂生理時鐘，減少健康風險。

3. 保持運動習慣

聚會慶祝時可以和家人朋友組織一場運動比賽。不但打破傳統聚會中久坐、飲食過度的模式，更能在揮灑汗水、互相合作的過程中，創造獨特的共同記憶，真正實現「歡聚」與「健康」的雙贏。

4. 穴位按壓

適當的穴位按壓有助疏通經絡、調和氣血、促進腸胃蠕動、緩解胃脹、消化不良、噁心、腹瀉或便秘等症狀，從而調節消化系統功能，改善不適感。

● 曲池穴：位於手肘處，按壓此穴位可促進腸胃蠕動。

● 內關穴：位於手腕，按壓此穴位有助消化。

● 合谷穴：位於食指與拇指相交處，為大腸經的原穴，可緩解吃太飽而噁心想吐。

年末是團聚與歡慶佳節的時刻，但在享受美食與社交之餘，腸胃健康同樣不可忽視。透過均衡飲食、規律運動、充足睡眠等生活習慣，搭配科學營養輔助，為身體打下良好基礎，安心迎接嶄新一年。