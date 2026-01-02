名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣

現年63歲的「TVB御用黑幫大佬」林偉，入行近40年，參演過多套電影及電視劇。由於角色經常是黑幫，如《使徒行者》系列中的「猜Fing」及《反黑英雄》「黑幫老大登龍」，因此他又有「御用反派」稱號。林偉近年主力北上發展，除了拍劇外，更進軍飲食業，於上海開設自家小酒館。近日他在上海搭地鐵時被網民偶遇，其私下一面與真實狀態隨之曝光。

近日有網民在社交平台上，分享數張於上海地鐵偶遇林偉的照片。相中可見，即使年過60歲的他，留着一頭清爽白色短髮，身穿休閒衛衣，隱約看出其健碩身形，在車廂中腰背挺直單手插袋站立，渾身散發「佬味」，型格十足。

該名網民稱，起初只敢在旁拍攝，後來鼓起勇氣上前請求合照。經常在電視劇中飾演惡人角色的林偉，私下卻十分親民，大方答應網民合照，毫無架子，對鏡頭展露笑容。該網民留言激讚：「偶遇林偉看過很多他演的電影電視劇，沒有想到今天遇見真人。在12號線，想說香港演員真的很低調，真人氣質非常好。」並大讚林偉給人儒雅的感覺。帖文中不少網民留言表示：「香港藝人真的接地氣」、「猜Fing，香港藝人都是又低調又親民」、「人也很和氣」。

林偉外型一直保養得宜。

曾受禿頭困擾靠1招回春



林偉雖然年紀不少，不過外型卻一直保養得宜，全因經常打拳運動管理體態。但這位型佬今年初自爆原來他過去亦曾受禿頭困擾，更大方分享植髮前後的對比照。

林偉當時於小紅書上載多張自拍照，更留言：「半年前的決定，今天看到效果，非常滿意，證明當天的決定是對的」。其中一張照片，林偉站在自己半年前去內地植髮診所進行植髮手術的背景板，板上面更貼有他植髮前後對比照，而身穿黑色襯衫配深灰色長褲的林偉則站在旁邊豎起大拇指，以示對效果感到十分滿意。由背景板上的照片可見，林偉手術前頭頂髮量十分稀疏，而植髮過後的他，不但髮量大增，整個人更自信不少，看上去非常逆齡。

健康曾響警號



林偉於2020年曾因健康問題，導致不得不停工休息半年。他曾透露因長期受膽管炎症困擾而接受割膽手術，術後更因營養吸收變差，加上確診患有慢性胃炎令身材暴瘦。

植髮過後的林偉，不但髮量大增，整個人更自信不少，看上去非常逆齡

轉載自晴報