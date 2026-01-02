歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣
健康Tips

名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年63歲的「TVB御用黑幫大佬」林偉，入行近40年，參演過多套電影及電視劇。由於角色經常是黑幫，如《使徒行者》系列中的「猜Fing」及《反黑英雄》「黑幫老大登龍」，因此他又有「御用反派」稱號。林偉近年主力北上發展，除了拍劇外，更進軍飲食業，於上海開設自家小酒館。近日他在上海搭地鐵時被網民偶遇，其私下一面與真實狀態隨之曝光。

 

　　近日有網民在社交平台上，分享數張於上海地鐵偶遇林偉的照片。相中可見，即使年過60歲的他，留着一頭清爽白色短髮，身穿休閒衛衣，隱約看出其健碩身形，在車廂中腰背挺直單手插袋站立，渾身散發「佬味」，型格十足。

 

　　該名網民稱，起初只敢在旁拍攝，後來鼓起勇氣上前請求合照。經常在電視劇中飾演惡人角色的林偉，私下卻十分親民，大方答應網民合照，毫無架子，對鏡頭展露笑容。該網民留言激讚：「偶遇林偉看過很多他演的電影電視劇，沒有想到今天遇見真人。在12號線，想說香港演員真的很低調，真人氣質非常好。」並大讚林偉給人儒雅的感覺。帖文中不少網民留言表示：「香港藝人真的接地氣」、「猜Fing，香港藝人都是又低調又親民」、「人也很和氣」。

 

名人保養｜63歲TVB型佬上海搭地鐵被野生捕獲 真實狀態驚艷網民 曾受禿頭困擾靠1招回春

林偉外型一直保養得宜。

 

 

曾受禿頭困擾靠1招回春
 

　　林偉雖然年紀不少，不過外型卻一直保養得宜，全因經常打拳運動管理體態。但這位型佬今年初自爆原來他過去亦曾受禿頭困擾，更大方分享植髮前後的對比照。

 

　　林偉當時於小紅書上載多張自拍照，更留言：「半年前的決定，今天看到效果，非常滿意，證明當天的決定是對的」。其中一張照片，林偉站在自己半年前去內地植髮診所進行植髮手術的背景板，板上面更貼有他植髮前後對比照，而身穿黑色襯衫配深灰色長褲的林偉則站在旁邊豎起大拇指，以示對效果感到十分滿意。由背景板上的照片可見，林偉手術前頭頂髮量十分稀疏，而植髮過後的他，不但髮量大增，整個人更自信不少，看上去非常逆齡。

 

名人保養｜63歲TVB型佬上海搭地鐵被野生捕獲 真實狀態驚艷網民 曾受禿頭困擾靠1招回春

有網民在社交平台上，分享於上海地鐵偶遇林偉的照片。

 

健康曾響警號
 

　　林偉於2020年曾因健康問題，導致不得不停工休息半年。他曾透露因長期受膽管炎症困擾而接受割膽手術，術後更因營養吸收變差，加上確診患有慢性胃炎令身材暴瘦。

 

名人保養｜63歲TVB型佬上海搭地鐵被野生捕獲 真實狀態驚艷網民 曾受禿頭困擾靠1招回春

植髮過後的林偉，不但髮量大增，整個人更自信不少，看上去非常逆齡

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#TVB#使徒行者#林偉#網絡熱話#健康問題#演員#電視#脫髮問題#禿頭
Add a comment ...Add a comment ...
消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦
更多健康解「迷」文章
消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處