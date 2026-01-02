名人健康 │ 資深藝人沈玉琳抗癌4個月迎58歲生日，暴瘦近況與治療新進展

57歲台灣資深藝人、電視節目製作人沈玉琳去年7月底突然確診罹患血癌（白血病），震驚演藝圈。經過4個月積極抗癌治療後，沈玉琳在去年12月24日難得現身慶祝58歲生日，外貌明顯消瘦、臉頰凹陷，向大衆透露治療新進展。

7月底緊急住院確診血癌

去年7月29日，沈玉琳在家中突然感到身體不適，家人緊急將他送往台北內湖三軍總醫院急診。經檢查發現，他的肝指數竟然超過10,000，情況相當危急，隨即被轉入加護病房（ICU）。當時沈玉琳一度出現多重器官衰竭，病情十分嚴重，老婆芽芽驚慌失措，立即在醫院尋求協助。

隨後去年約一個月後，於8月22日沈玉琳首次在臉書上公開病情，他寫道：「簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，已住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」

抗癌4個月暴瘦現身慶生



12月24日是沈玉琳58歲生日，這也是他確診血癌後首次公開露面。照片中，沈玉琳身穿暗紅色上衣，頭戴黑色鴨舌帽與招牌眼鏡，手捧著寫有「Happy Birthday」的巨大愛心造型蛋糕，身旁的老婆芽芽貼身獻上溫馨的一吻。

不過，相較以往在熒光幕前圓潤的形象，沈玉琳的臉頰明顯消瘦不少，臉頰凹陷讓許多粉絲驚訝直呼：「快認不出來了」、「玉琳哥生日快樂，看你瘦了好多」。

透露治療新進展



面對各界湧入的關心與問候，沈玉琳首先表達了感謝之意，感性寫道：「謝謝你們的生日祝福。」除了分享慶生喜悅，他也在帖文透露了近期的身體狀況，主動向粉絲報平安：「治療非常的順利，快要可以見面了。」預告距離復出的日子已經不遠。

演藝圈好友齊祝福

沈玉琳在演藝圈人緣極佳，過去曾幫助許多演藝圈新人。其最新貼文曝光後，大量網民和演藝圈好友紛紛湧入留言區祝福：「玉琳哥生日快樂！等你閃亮回歸喔！」、「雖然瘦了，但氣色看起來還不錯」、「看到你笑容就放心了，繼續加油」、「把健康顧好，人才有夢想，祝早日康復，生日快樂」、「治療辛苦了，好好休息，我們等你」。

轉載自晴報