傷身運動 │ 23歲女過度健身致停經失眠，身體如50歲更年期婦

近年運動健身成為熱潮，但過度訓練恐對身體造成嚴重傷害。內地一名23歲年輕女子因健身成癮，每周瘋狂做gym 6日，結果導致月經停止，甚至出現嚴重失眠。求醫後竟然發現，其體內雌激素水平猶如一個50歲的更年期婦女。有醫生警告，高強度運動若超出身體負荷，會使大腦啟動「生存模式」，關閉生殖功能，導致停經。

每周瘋狂做gym 6日 停經失眠陸續出現

根據《新快報》報道，中國浙江一名23歲女子在社群平台分享自身慘痛經歷。她表示，自己愛上健身後，每周只休息1日，其餘6日都會進行每次長達75分鐘的密集式操肌訓練。然而，隨著訓練強度遞增，月經卻慢慢消失。她指，月經從最初的正常流量開始減少，到後來一次月經僅持續2小時就結束，最終完全停止。她無奈表示，過去生病住院休息一個月時，月經反而特別規律，直言：「練到內分泌紊亂，半夜失眠，簡直得不償失！」

身體啟動「保命模式」 雌激素斷崖式下降

據北京協和醫院婦科醫生劉海元指出，當運動量遠超過身體所能負荷，加上營養攝取不足時，大腦會判斷身體正處於「存亡危機」，進而啟動自我保護機制。此時，負責精密調控生殖功能的「下視丘－腦下垂體－卵巢軸」會被強烈抑制，導致雌激素分泌出現「斷崖式下降」，最終引發停經。若女性體脂肪率因過度運動與節食而快速降低至17%以下，由於脂肪組織是合成雌激素的重要場所，也會加劇雌激素不足，導致月經紊亂甚至閉經。這種現象在女性運動員、芭蕾舞者等需要長期高強度訓練的族群中尤為常見，停經率可高達30%以上。

2招停經後自救：暫停高強度訓練、均衡飲食

劉海元醫生提醒，短時間內體重變化若超過15公斤，很容易觸發停經。若未經專業諮詢，自行服用含雌激素的保健品，更可能增加罹患乳癌等疾病的風險。對於因過度運動導致月經異常的女士，醫生建議：

● 暫停高強度運動：立即停止高強度訓練2至3個月，將每週訓練次數控制在3至4次，並搭配瑜伽等紓緩型活動。

● 均衡飲食攝取：每日攝取熱量不應低於1800大卡，並確保補充優質蛋白質、足量碳水化合物及健康脂肪。

劉海元醫生補充，除了上述飲食和運動調整外，亦要保持基本的充足睡眠，減少焦慮與壓力，讓身體有時間恢復內分泌平衡。他強調，健身應以健康為本，追求理想體態的同時，必須傾聽身體發出的警訊。一旦出現月經周期異常、經血量劇減或停經等狀況，就應立即調整運動強度並尋求專業醫療協助，才能避免對生育能力及長期健康造成不可逆的傷害。

7大運動過度常見症狀

台灣營養師Ricky在曾其網站「營養師Ricky's Time」指出，運動過度是指超過身體所能承受的合理範圍和頻率進行體育活動或運動的狀態。當一個人進行適度的體力活動是有益健康的，但如果運動的強度、頻率和持續時間超過個體的耐受能力，就可能導致運動過度，而過多的運動可能增加生病的風險。他綜合出7大運動過度常見症狀：

身體疲勞：感到持續疲倦，即使在休息之後也無法恢復精力。

運動耐受力下降：感覺到在進行運動時更容易感到疲勞和喘不過氣。

經常生病：容易感到生病，且恢復時間較長。

無力感和肌肉疼痛：肌肉感到無力和疼痛，即使在休息之後也無法緩解。

睡眠問題：失眠、睡眠品質下降或睡眠時間不足。

心理狀態改變：情緒不穩定、焦慮、抑鬱或情緒低落。

變胖：過度運動可能導致體能消耗過多，超出身體的恢復能力。當身體無法從過度運動中得到足夠的恢復和修復時間時，會導致身體裏的睪固酮變少，皮質醇變多（這是一種壓力荷爾蒙）。這種改變會讓體重增加。