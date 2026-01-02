長者時尚革命！時裝店「BOUNDLESS」：把共融服飾從工廠帶進高齡化社區

走進北角健康村電車路旁新開的時裝店 「BOUNDLESS」，第一眼便被牆上一件件兼具現代感與功能性的服飾吸引：有外衣、背心、褲子，以及以環保物料製作的運動襪與保暖配飾，甚至有很具「山系」的休閒服。店內還擺放了幾台縫紉機，透露出「設計＋製作」的溫度。原來，「BOUNDLESS」是社企 「睿程製作社」旗下的共融服飾精品店，透過香港房屋協會的跨代「商」連・青年創業計劃成功進駐北角健康村。該計劃在指定商場（包括北角健康村、紅磡家維邨）提供4個舖位予青年創業，首7個月免租及管理費，並支援基本裝修與市場推廣，盼以資源和平台鼓勵年輕人把創意落地。對於「落戶」北角社區，睿程製作社共同創辦人姜美而（Kadri） 直言，這是把共融服飾從工廠帶進香港高齡化社區的難得良機。

位於北角健康村電車路旁新開的時裝店 「BOUNDLESS」，是社企 「睿程製作社」旗下的共融服飾精品店，把共融服飾從工廠帶進香港高齡化社區。

婆婆改變了時裝設計師的人生：長輩也有「扮靚」的權利

「我婆婆之前入住安老院，即使院舍的硬件和服務都不錯，但我發覺在長者的穿衣選擇上有很大的缺口。」Kadri憶述，婆婆需要使用尿袋，市面卻缺乏兼具功能與美感的衣服，外出飲茶時，尿袋不得不掛在輪椅旁當眼處，令婆婆感到尷尬與不快。同樣地，當想為長輩找一條有設計感的飲食圍巾，往往只找到復康用品店常見的「口水肩」款式，容易使長者被標籤為病患或像小孩。

「外出與家人朋友飲茶，對老人家來說保持好的外表和自我認同感很重要。難道人老了或身體不舒服，就不能扮靚、著靚衫？」Kadri 與曾管理製衣廠的母親姜太因此有了更多反思。她們相信，衣服絕不只是遮蔽身體的必需品，每個人都希望穿上自己喜歡的衣服出門。既然市面上欠缺合適產品，懂設計、懂生產的她們便決定親自上場──這正是8年前創立 「睿程製作社」 的初心。

從飲食圍巾出發 以製作連結社區

睿程製作社於2018 年成立，以製作「飲食圍巾」為起點，逐步拓展至無障礙服飾和共融服飾與小物。更具社會意義的是，團隊聘用基層婦女與特殊教育需要（SEN）青年參與生產。Kadri 指出，做法參考了香港製衣業最蓬勃的年代──工廠把某些「小手作」分工給婦女帶回家製作，如剪線頭、勾帽邊等，再按件計酬。這種家居型的生產模式門檻低、彈性高，有助照顧家庭的婦女擁有收入與技能。

「這樣既支援我們的生產，也賦能社區裏的照顧者與年輕人。」在她看來，共融設計不只服務用家，更可以回饋參與製作的每一雙手。

睿程製作社希望能擺脫容易使長者被標籤為病患或像小孩的傳統「口水肩」款式，改以色彩鮮艷具玩味的設計元素製作「飲食圍巾」。

顛覆傳統的「約束衣」：以設計改變『被約束』的心情

在店內，筆者特別留意到一款為院舍、醫院，以及家居有需要患者而設的防撕片拉鍊連身衣。一般約束衣的使用必須審慎做出多方面評估，以及在其他方法無效時才作最後手段，然而傳統約束衣常在外觀、用料與功能上令使用者不適，甚至加劇風險行為。Kadri 強調：「更重要是理解需要約束的背後原因，才能以設計減少『被約束』的情況。」

這款連身衣的設計重點在於：

● 拉鍊不易被長者自行拉開，從源頭降低撕片與拉扯行為

● 護理人員可快速操作，方便完成護理流程

● 用色與布料兼顧耐用與舒適，並減弱「病患感」的觀感

更值得一提的是，團隊在衣服上加入了細緻的「可觸玩元素」：如可供手指把玩的衣鈕、可被安全拉動的小拉鍊、適宜觸感的袋位等。Kadri 分享，一位長期臥床且有撕片習慣的長者，過往會不斷拉扯防撕片褲的拉鍊，團隊理解其行為或源於情緒與分散注意力，於是以設計提供替代的觸覺滿足，有效減少不當拉扯，也縮短需要約束的時間。此外，產品亦有磁石拉鍊褲版本，讓一般使用者在日常穿著中也能享有無障礙設計的便利與美感。

睿程製作社在連身衣有別傳統「約束衣」，在用色與布料兼顧耐用與舒適，並減弱『病患感』的觀感。

睿程製作社在連身衣的設計加細緻的「可觸玩元素」：如可供手指把玩的衣鈕、可被安全拉動的小拉鍊、適宜觸感的袋位等。

感官活動攬枕 : 透過觸感連繫舊日情懷

另一款以人為本的產品是「感官攬枕（Sensory Pillow）」，攬枕上縫紉了長輩熟悉的生活元素，如麻將牌、荷蘭豆、蝦、鑊鏟等，透過懷緬治療與感官刺激，讓長者在互動中喚起記憶、促進交流。「有院舍同工分享，一位平日少語的婆婆玩攬枕一段時間後，忽然主動聊起『荷蘭豆炒蝦』，Kadri認為細微的設計與記憶的連結，往往能在這些小片段被看見，能帶給了認知障礙長輩當下的意義。

「感官攬枕（Sensory Pillow）」縫上了長輩熟悉的生活元素，如麻將牌、荷蘭豆、蝦、鑊鏟等，透過懷緬治療與感官刺激，讓長者在互動中喚起記憶、促進交流。

從工廠到社區：讓「共融設計」走進日常

問到睿程及BOUNDLESS的發展方向，Kadri 希望可以與社區不同的持分者和機構推廣更多關於無障礙衣服及其他設計。同時，她希望繼續以賦權（Empowerment）、培訓（Training）和可持續發展（Sustainability）方面加強公眾教育和倡議，加強社會人士對無障礙設計的認識。目前，北角BOUNDLESS店已與不同品牌聯乘、展出作品。無論是市民、院舍同工、護理與復康專業、設計學生或照顧者，皆可到店逛逛、交流、參與工作坊──從一條拉鍊、一顆衣鈕開始，以同理心和關懷，重新想像「共融設計」對每個人的意義。

BOUNDLESS

地址：北角英皇道668號健康村二期地下6號鋪

電話：5468 6849