核心基群訓練｜5個平板支撐變化動作，提升身體靈活度

拉筋紓痛核心基群訓練｜5個平板支撐變化動作，提升身體靈活度 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ 03/01/2026 核心基群對於身體軀幹十分重要，能穩定身體軀幹、保護脊椎、協助身體發力、支撐內臟。日常生活中，很多不正確的動作，容易導致駝背、骨盆前傾，強化核心能幫助保持正確站姿與坐姿。而且可能弱化的核心無法支撐脊椎，容易造成下背痛。訓練核心能降低腰背負擔。平板支撐動作能改善及避免以上問題，只要每周抽時間練習，強化核心基群使身體更穩固紮實，提高靈活度。 Tags:#健身#健康#伸展運動#運動#核心基群#平板支撐#肌肉#肌肉繃緊#柔軟度#脊椎#腰痠背痛#駝背#骨盆前傾#拉筋
