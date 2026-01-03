歡迎回來

核心基群訓練｜5個平板支撐變化動作，提升身體靈活度
拉筋紓痛

核心基群訓練｜5個平板支撐變化動作，提升身體靈活度

得閒拉筋 得閒Build肌
馬德荃 Derek Ma
得閒拉筋 得閒Build肌

　　核心基群對於身體軀幹十分重要，能穩定身體軀幹、保護脊椎、協助身體發力、支撐內臟。日常生活中，很多不正確的動作，容易導致駝背、骨盆前傾，強化核心能幫助保持正確站姿與坐姿。而且可能弱化的核心無法支撐脊椎，容易造成下背痛。訓練核心能降低腰背負擔。平板支撐動作能改善及避免以上問題，只要每周抽時間練習，強化核心基群使身體更穩固紮實，提高靈活度。

 

 

Tags:#健身#健康#伸展運動#運動#核心基群#平板支撐#肌肉#肌肉繃緊#柔軟度#脊椎#腰痠背痛#駝背#骨盆前傾#拉筋
