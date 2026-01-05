歡迎回來

名人健康 │ 謝安琪叱咤奪獎爆喊，公開爆肺6次，頒獎禮前失聲剛出院
健康Tips

名人健康 │ 謝安琪叱咤奪獎爆喊，公開爆肺6次，頒獎禮前失聲剛出院

健康解「迷」
健康解「迷」

　　《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》日前舉行，謝安琪（Kay）憑《50/50》獲得「專業推介叱咤十大」第二位。在後台訪問中，Kay情緒失控爆喊，公開談及自己多次爆肺，甚至在頒獎典禮前，她才因右肺第二度爆肺入院留醫並失聲，出院僅一星期就要登台。

 

　　Kay憑著《50/50》獲獎，她在後台訪問中感慨表示，在製作歌曲時她正面對中年危機，對前路感到困惑，並出現許多情緒和自我質疑。作為獨立音樂人，全年只推出了這一首歌，最終能獲獎令她感到很大鼓勵。

 

失控痛哭揭爆肺6次 頒獎禮前剛出院

 

　　訪問中，Kay一度情緒失控，落淚揭露自己身體狀況不佳，經常「爆肺」，令身心承受巨大壓力：「我本來左邊肺就經常爆，已經爆了四次；但過去兩三年，右邊肺也爆了兩次。」

 

　　她表示，多次爆肺令她唱歌、呼吸、跑步做運動都有問題，包括早前到馬來西亞開演唱會，要一個人唱足2小時，令她大感吃力。在「叱咤」頒獎典禮前，Kay又因右肺第二度爆肺入院留醫並失聲。出院一星期後，她每天接受1小時針灸治療以恢復聲線，目的只為能順利登台獻唱：「我公司就只係出咗歌，如果得獎我唔能夠唱，就好對唔住同事。」

 

謝安琪︱謝安琪「叱咤」奪獎失控爆喊揭爆肺6次瞞病兩年 頒獎禮前失聲剛出院「頂硬上」

 

       事實上，謝安琪在2008年憑《囍帖街》創事業巔峰，但同年11月，她就因氣胸（爆肺）需入院接受手術。同時，她還有心律不正情況，所以在唱歌時不能過於用力。而在今年中，有報道指自稱謝安琪密友的友人爆料，謝安琪在去年初曾患上重病，被緊急送入仁安醫院接受手術，事件只有親人及幾位密友知情；並表示由於謝安琪擔心病情復發，所以過去一整年基本上都在專心治療、休養，最終順利康復。

謝安琪︱謝安琪「叱咤」奪獎失控爆喊揭爆肺6次瞞病兩年 頒獎禮前失聲剛出院「頂硬上」

 

 

憶已故友人方大同落淚
 

　　Kay還在訪問中提到已故友人方大同，情緒明顯激動。她表示，方大同是她入行後第二位好朋友（第一位是丈夫張繼聰），兩人的話題都圍繞著音樂。在兩人各自患病期間，他們經常通電話：「我們在電話裏互相咳來咳去，但他每次提到寫好了一段旋律都會很開心。」

 

　　Kay感慨指，當《50／50》推出時，已經無法再跟方大同 WhatsApp 分享，這讓她感到很難過；但在台上領獎時，感覺到方大同在她身邊，「每當想起他時都很有力量」。

 

謝安琪︱謝安琪「叱咤」奪獎失控爆喊揭爆肺6次瞞病兩年 頒獎禮前失聲剛出院「頂硬上」

 

　　

大埔宏福苑火災失去多位熟人

 

　　而自小在大埔長大的Kay在訪問中也提及1個多月前發生的大埔宏福苑火災。她在這次火災中失去了多位熟識的人，包括一位小學同桌同學，因行動不便在火災中罹難。此外，她母親認識多年的教友也在火災中離世，令母親打擊很大。Kay表示，母親原本每周回大埔與教友聚會，現在失去了多名老友，情緒受困，因此她需要多多照顧母親。

 

　　訪問最後，Kay表示會好好愛惜身體，並期待未來能有更多音樂與電影項目，並呼籲大家：「照顧好自己，就是對愛你的人最好的交代」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#謝安琪#網絡熱話#歌手#叱咤樂壇流行榜#頒獎禮#失聲#健康
