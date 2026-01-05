歡迎回來

名人健康 │ 男團EXO前成員黃子韜自爆曾重摔腦出血，開顱縫43針險變植物人
健康Tips

名人健康 │ 男團EXO前成員黃子韜自爆曾重摔腦出血，開顱縫43針險變植物人

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年32歲的內地百億富二代男星黃子韜，曾是韓國男團EXO前成員。黃子韜於去年12月與拍拖11年的28歲女星徐藝洋登記結婚，今年10月補辦婚禮，婚姻生活幸福。然而，近日他在綜藝節目中，公開隱藏多年的傷疤，首度談及一段童年時與死神擦身而過的驚險經歷，坦言險成植物人。

 

黃子韜自爆曾重摔腦出血 開顱縫43針險成植物人

 

　　黃子韜近日在內地綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中憶述，6歲時因練武意外重摔，導致腦出血，瘀血壓逼腦組織，情況十分危急，需緊急做開顱手術清除瘀血，醫生更警告：「再晚幾分鐘手術，可能影響智力，最嚴重會變成植物人」。為了保住性命，黃子韜接受了開顱手術，最後頭部一共縫了43針。

 

　　

明星健康｜百億富二代男星意外重摔 腦出血開顱縫43針 醫生曾警告：遲幾分鐘變植物人

內地男星黃子韜。（IG@hztttao）

 

       黃子韜在節目中談到這段經歷時，語氣相當平靜，只輕描淡寫說：「腦瘀血，然後血沒出來，然後去直接開顱，然後把血拿出來、骨頭拿出來又蓋上去的」。所幸手術及時完成，成功清除腦部淤血，最終並未留下後遺症：「扛過來了」。

 

　　節目播出後，相關話題迅速登上熱搜，引發網民熱議。不少網民感到驚訝，認為黃子韜熒幕前一貫性格直爽、搞笑、高能量形象，背後竟曾經歷過如此接近生死的關頭，對此表示佩服：「聽到縫43針真的頭皮發麻」、「平日看他瘋瘋癲癲的，沒想到背負過這麼重的痛」、「把苦難熬成力量，子韜真的好棒」。黃子韜亦提到當年發生意外後，父親開始自學醫學知識，默默守護著他的健康。

 

 

明星健康｜百億富二代男星意外重摔 腦出血開顱縫43針 醫生曾警告：遲幾分鐘變植物人

黃子韜自爆曾重摔腦出血，開顱縫43針險成植物人。（影片截圖）

 

百億富二代 繼承亡父230億遺產

 

　　黃子韜的富豪父親黃忠東曾登上山東青島財富榜第7位，在當地擁有多個房地產，名下擁有12間公司，但他為了支持兒子，曾放下本業生意，創立「龍韜娛樂」，全力支持黃子韜成為巨星，發展演藝事業。2020年9月黃子韜爸爸不幸離世，黃子韜便繼承了父親的200億人民幣（約230億港元）遺產。

 

轉載自晴報

 

Tags:#黃子韜#綜藝節目#網絡熱話#手術#富豪#腦出血#植物人#韓國人氣男團#EXO
食物安全 │ 3種魚含重金屬，醫生警告：常食恐傷腦、增失智風險！
