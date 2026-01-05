寒流襲港 │天文台預報未來數日寒冷乾燥，日夜溫差顯著

本港於1月2日多處地區氣溫降至攝氏12度或以下。天文台在1月1日下午4時20分發出寒冷天氣警告，截至早上10時，天文台錄得最低氣溫12.8度，是入冬以來的最低紀錄，而這星期中，亦預測再度降溫。

入冬最遲的寒冷天氣警告 2區氣溫跌穿10度

天文台於1月1日發出的寒冷天氣警告，是自1999年設立該警告以來，首次在11月及12月均未生效，成為「入冬以來最遲發出的寒冷天氣警告」，打破了2007年的紀錄。預測顯示，新界部分地區的氣溫會比市區再低2至3度，加上風勢頗大，風寒效應明顯，體感溫度會更低。1月2日氣溫較本月1日驟降4至5度，多區溫度明顯比較清涼。當中昂坪和大老山曾跌穿10度。

未來數天持續寒冷乾燥 日夜溫差顯著

天文台數天天氣預報指出，冬季季候風將持續影響廣東沿岸，未來數日本港天氣寒冷、乾燥且晴朗。隨著季候風在這星期稍有緩和，氣溫會略為回升一些，但早上天氣仍相當清涼。預料一股乾燥的季候風將持續影響廣東，本港氣溫仍然清涼，天氣普遍晴朗、非常乾燥，且日夜溫差頗大，市民需注意保暖。

着 羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

1. 羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩擦會產生靜電，若遇煤氣外洩，便會引發「爆炸」。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2. 羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸

清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙。在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間撐滿，而洗衣機內的空間又是密閉有限的，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。

清洗羽絨服，一定要在有洗滌羽絨外套程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。有關專家建議，甩乾時最好給羽絨外套套上網兜，防止過度膨脹。

3. 羽絨服遇明火會被點着

有實驗顯示，羽絨外套穿在假人模特兒身上拉上拉鍊，拿打火機在衣服下擺一角剛一點火，羽絨衣馬上冒出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光，連拉鍊也被燒得完全融化了。如果羽絨衣穿在人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。着火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。

應急管理部宣教中心提醒，如果身上著火，應及時將衣服脫下、將火撲滅，如果來不及脫衣，要用雙手護住臉部，就地打滾。

4. 兒童穿羽絨外套坐安全座椅：更容易甩出去

應急管理部宣教中心指出，車上的安全座椅是為了孩子安全，但穿着羽絨外套坐安全座椅，孩子可能會甩出去，安全座椅反而暗藏危險。

轉載自晴報