健康飲食 │ 中醫揭3大食蛋陷阱，推薦黃金食法暖胃助消化
人人皆知雞蛋營養高、味道好，但原來這種平民「補品」並非人人適合食。有中醫師提醒，3種常見的雞蛋食法可能愈食愈虛，1種情況下食用更加會弄巧反拙。故此，他推薦黃金食法，加入3種食材烹煮超適合寒底人士！
雞蛋性偏寒濕 全熟食用最好
移居美國的台灣中醫師倪海廈曾在其YouTube頻道「倪海廈臻選中醫」中分享，從中醫觀點來看，萬物皆有陰陽，雞蛋性質偏「陰寒」。若食用方法不正確，容易加重體內的寒氣與濕氣，影響消化功能與氣血運行，可能導致精神疲倦、脾胃受損，甚至愈吃愈虛。
倪海廈指出，以下3種常見吃法傷脾胃之餘，可能愈食愈傷身：
- 溏心蛋：許多人認為半熟蛋口感佳、營養保留多，但倪海廈指出，雞蛋「陰氣」較重，必須完全煮熟才能化解其寒性。對於長時間待在冷氣房、常喝冰飲，或脾胃功能較弱的老人、小孩而言，未熟的蛋黃更難消化，容易引發胃脹、消化不良、晨起乾嘔或大便黏膩等不適。
- 隔夜蛋、冷藏蛋：不少上班族習慣一次煮多顆蛋，冷藏後隔天食用，或長時間浸泡滷蛋、茶葉蛋。倪海廈解釋，食物存放過久、經冷藏後，「生氣」（生命力）會流失。早晨是人體陽氣升發的時刻，若吃冰冷的雞蛋，會抑制胃氣，長期下來可能導致氣血不足、手腳冰冷、飯後疲倦，甚至記憶力下降。此外，滷蛋、茶葉蛋的蛋白質地較硬，較不易消化，可能刺激胃黏膜。
- 感冒發燒時吃蛋：不少人有生病時吃雞蛋補身的觀念。倪海廈警告，感冒或發燒時，身體正集中能量對抗外邪，消化功能會下降，此時攝取高蛋白食物，反而可能讓體內熱邪難以散去，加重發燒、咳嗽等症狀。若同時出現舌苔厚膩、口氣重或便秘，代表體內廢物堆積，吃蛋更會增加身體負擔。
中醫推薦「黃金食法」 暖胃好消化
倪海廈推薦3種較為溫和、不易傷脾胃的「黃金吃法」，特別適合胃寒、手腳冰冷或體質偏寒的女性族群：
- 薑煮蛋：煮蛋時加入幾片生薑，可利用生薑的溫熱性質中和雞蛋的寒性，達到溫暖脾胃的效果，特別適合脾胃虛寒者。
- 米湯（粥水）蒸蛋：將雞蛋打散後，加入煮粥時表層的濃稠米湯一起蒸熟。雞蛋能滋陰，米湯能養胃，兩者結合更容易消化，適合病後需要調養的老人與孩童。
- 艾葉煮蛋：有經痛或小腹冰冷問題的女性，可在月經來前以艾葉煮蛋。先將艾葉煮出藥性，放入雞蛋煮熟後敲裂蛋殼，浸泡片刻再食用。此方有助於暖子宮、緩解經痛，長期調理還能改善氣色。
食用分量建議 3類病患忌食
倪海廈提醒，雞蛋的攝取量也需因人而異。體力消耗大的年輕人，每天吃1至2顆尚可；但老人或脾胃虛弱者，則建議一天1顆或隔天1顆即可。此外，對於患有過敏性鼻炎、氣喘或濕疹的小朋友，雞蛋在中醫理論中屬於「發物」，可能誘發或加重相關症狀，應盡量避免食用，以免加重體內濕熱。
吃雞蛋6大好處
日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：
1.甲硫氨酸
有助肝臟分解酒精
2.鈣質
有助維持骨胳健康
3.膽鹼
預防認知障礙症
4.胡蘿蔔素
抑制致癌物質
5.膠原蛋白
保持皮膚濕潤
6.溶菌酶
增強抵抗力和免疫力
資料來源：日本內科醫生栗原毅
拆解雞蛋營養
VNS營養健康中心首席註冊營養師詹兆洲表示，雞蛋含有約7克蛋白質，而且屬「優質蛋白質」食物，當中9成胺基酸容易讓人體吸收，攝取充足蛋白質更有助肌肉、骨骼、牙齒、頭髮、皮膚、內臟器官等發育與修復。蛋白質也是參與體內酵素、荷爾蒙、免疫系統的調節物質。詹兆洲又稱，雞蛋還含有不同營養及礦物質，包括維他命A、葉酸、維他命B5、維他命D、膽鹼、葉黃素、玉米黃素等。其中，維他命A有助修補上呼吸道的細胞、提高抵抗力；葉黃素、玉米黃素則有助維持眼晴健康。
另外，詹兆洲指熟雞蛋的蛋白質會較易被吸收、消化。相比其他烹調方法，加工製作的雞蛋因為經長時間加熱和醃製後，可令結構性改變，從而失去營養價值。以下為不同蛋類食品的營養比較：
不同蛋類食品營養比拼
茶葉蛋
熱量：132卡路里
蛋白質：12.7克
鈉質：293微克
水煮蛋
熱量：139卡路里
蛋白質：13.7克
鈉質：104微克
皮蛋
熱量：145卡路里
蛋白質：12.3克
鈉質：676微克
鹹蛋
熱量：176卡路里
蛋白質：12.9克
鈉質：1632微克
滷蛋
熱量：186卡路里
蛋白質：15.5克
鈉質：548微克
鐵蛋
熱量：283卡路里
蛋白質：26.6克
鈉質：766微克
挑選優質雞蛋5大重點
- 查看產品標籤，確保標示有生產日期、保質期、生產地點等資訊，並優先選擇帶有認證標誌的雞蛋，如有機認證、國家食品安全標誌等。
- 注意雞蛋包裝是否完好無損，避免選購有裂痕或破損的蛋殼，以減少細菌污染的風險。
- 選擇外觀乾淨、無異味、蛋殼完整的雞蛋，並避免購買有異常顏色或形狀的蛋殼。
- 購買後應把雞蛋盡快放入雪櫃保存，避免長時間暴露在室溫下，
- 處理雞蛋前應洗淨雙手，食用前確保將其煮熟或烹煮至安全溫度。
