健康飲食 │ 中醫揭3大食蛋陷阱，推薦黃金食法暖胃助消化

人人皆知雞蛋營養高、味道好，但原來這種平民「補品」並非人人適合食。有中醫師提醒，3種常見的雞蛋食法可能愈食愈虛，1種情況下食用更加會弄巧反拙。故此，他推薦黃金食法，加入3種食材烹煮超適合寒底人士！

雞蛋性偏寒濕 全熟食用最好

移居美國的台灣中醫師倪海廈曾在其YouTube頻道「倪海廈臻選中醫」中分享，從中醫觀點來看，萬物皆有陰陽，雞蛋性質偏「陰寒」。若食用方法不正確，容易加重體內的寒氣與濕氣，影響消化功能與氣血運行，可能導致精神疲倦、脾胃受損，甚至愈吃愈虛。

倪海廈指出，以下3種常見吃法傷脾胃之餘，可能愈食愈傷身：

溏心蛋： 許多人認為半熟蛋口感佳、營養保留多，但倪海廈指出，雞蛋「陰氣」較重，必須完全煮熟才能化解其寒性。對於長時間待在冷氣房、常喝冰飲，或脾胃功能較弱的老人、小孩而言，未熟的蛋黃更難消化，容易引發胃脹、消化不良、晨起乾嘔或大便黏膩等不適。

中醫推薦「黃金食法」 暖胃好消化

倪海廈推薦3種較為溫和、不易傷脾胃的「黃金吃法」，特別適合胃寒、手腳冰冷或體質偏寒的女性族群：

薑煮蛋：煮蛋時加入幾片生薑，可利用生薑的溫熱性質中和雞蛋的寒性，達到溫暖脾胃的效果，特別適合脾胃虛寒者。

米湯（粥水）蒸蛋：將雞蛋打散後，加入煮粥時表層的濃稠米湯一起蒸熟。雞蛋能滋陰，米湯能養胃，兩者結合更容易消化，適合病後需要調養的老人與孩童。

艾葉煮蛋：有經痛或小腹冰冷問題的女性，可在月經來前以艾葉煮蛋。先將艾葉煮出藥性，放入雞蛋煮熟後敲裂蛋殼，浸泡片刻再食用。此方有助於暖子宮、緩解經痛，長期調理還能改善氣色。

食用分量建議 3類病患忌食

倪海廈提醒，雞蛋的攝取量也需因人而異。體力消耗大的年輕人，每天吃1至2顆尚可；但老人或脾胃虛弱者，則建議一天1顆或隔天1顆即可。此外，對於患有過敏性鼻炎、氣喘或濕疹的小朋友，雞蛋在中醫理論中屬於「發物」，可能誘發或加重相關症狀，應盡量避免食用，以免加重體內濕熱。

吃雞蛋6大好處

日本內科醫生栗原毅在「PRESIDENT Online」網站列出雞蛋含有的多種營養素，包括1隻雞蛋就有約10克蛋白質，還含有豐富維他命A、B2、B6、B12、E和D3；同時還有防癌等功效：

1.甲硫氨酸

有助肝臟分解酒精

2.鈣質

有助維持骨胳健康

3.膽鹼

預防認知障礙症

4.胡蘿蔔素

抑制致癌物質



5.膠原蛋白

保持皮膚濕潤

6.溶菌酶

增強抵抗力和免疫力

資料來源：日本內科醫生栗原毅

拆解雞蛋營養

VNS營養健康中心首席註冊營養師詹兆洲表示，雞蛋含有約7克蛋白質，而且屬「優質蛋白質」食物，當中9成胺基酸容易讓人體吸收，攝取充足蛋白質更有助肌肉、骨骼、牙齒、頭髮、皮膚、內臟器官等發育與修復。蛋白質也是參與體內酵素、荷爾蒙、免疫系統的調節物質。詹兆洲又稱，雞蛋還含有不同營養及礦物質，包括維他命A、葉酸、維他命B5、維他命D、膽鹼、葉黃素、玉米黃素等。其中，維他命A有助修補上呼吸道的細胞、提高抵抗力；葉黃素、玉米黃素則有助維持眼晴健康。

另外，詹兆洲指熟雞蛋的蛋白質會較易被吸收、消化。相比其他烹調方法，加工製作的雞蛋因為經長時間加熱和醃製後，可令結構性改變，從而失去營養價值。以下為不同蛋類食品的營養比較：

不同蛋類食品營養比拼

茶葉蛋

熱量：132卡路里

蛋白質：12.7克

鈉質：293微克

水煮蛋

熱量：139卡路里

蛋白質：13.7克

鈉質：104微克

皮蛋

熱量：145卡路里

蛋白質：12.3克

鈉質：676微克

鹹蛋

熱量：176卡路里

蛋白質：12.9克

鈉質：1632微克

滷蛋

熱量：186卡路里

蛋白質：15.5克

鈉質：548微克

鐵蛋

熱量：283卡路里

蛋白質：26.6克

鈉質：766微克

挑選優質雞蛋5大重點