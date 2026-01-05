中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節

冬天一至，走在公眾地方或回到工作地方，總聽到此起彼落的咳嗽聲，彷彿是季節的另類交響樂。中醫經典早有明訓：「正氣存內，邪不可干。」東方醫學所謂的「正氣」，相當於西方醫學的「抵抗力」。在這流感非常活躍的季節，增強正氣／抵抗力是保養身體的重中之重。

現代西方營養學提供了精準的防禦工具。其中，維他命C是免疫戰場的「前鋒」，但補充方式大有學問。傳統維他命C屬水溶性，吸收快，但排出亦快，且高劑量會刺激腸胃，不適合腸胃虛弱或有胃痛的人。而脂質體維他命C（Liposomal Vitamin C）則是一項優雅的突破——它將維他命C包裹在與細胞膜結構相似的磷脂雙層中。這層「隱形外衣」令維他命C養分更順利地穿過腸道屏障，吸收率大幅提升，並能平穩、持久地釋放至血液與細胞，而且不傷脾胃，仿如為我們的免疫系統提供了一場細水長流的滋潤，而非一剎那猛力的滂陀大雨。

至於鋅（Zinc），則是免疫細胞的「教官」，指導並強化其作戰能力。鋅對於強大的免疫系統至關重要，它支持 T 細胞和嗜中性球等免疫細胞的發育和功能，幫助傷口癒合，並幫助抵抗感染。鋅缺乏（Zinc Deficiency）會削弱免疫力，容易感冒生病，而充足的鋅則支持免疫細胞的正常功能和信號傳遞。

早在2012年，這篇研究［ Maggini, S., Beveridge S., & Suter, M. （2012）. A combination of high-dose vitamin C plus zinc for the common cold. Journal of International Medical Research, 40（1）, 28-42.]已發現，維他命C和鋅這個「夢幻抵抗力Up！組合」，能超強抵禦感冒傷風細菌病毒侵襲等疾病。冬季每日補充優質的脂質維他命C （Liposomal Vitamin C）1000毫克和鋅（Zinc）25-50mg（回暖時可每日調低至15-25mg）「打好個底」，就不容易生病。



若要精益求精，更可結合中藥，幫自己在寒冬打造一副「超級無敵正氣金剛不（太）壞」之身。中醫強調「辨證論治」，養生必須先辨體質之寒熱，否則可能南轅北轍。

（1）熱底人士（常見症狀：易口乾咽痛、怕熱、面色偏紅、舌苔黃）在冬天外感，往往外寒包裏內熱。調理不宜一味溫補，否則無異於火上添油。可選用性質清潤、養陰生津之品。在這個冬季不妨多飲：（i）沙參麥冬茶：用北沙參、麥冬各10克泡水，潤肺滋陰，猶如為乾燥的黏膜下了一場及時雨。（ii）金銀花菊花茶：適合已有輕微喉痛時飲用，清熱解毒，但性質偏寒，症狀緩解即應停用。

（2）至於寒底人士（常見症狀：手足冰冷、易疲倦、怕風、小便清長、舌苔白），體內陽光不足，需溫和扶陽，散寒固表，所以推薦：（i）黃芪防風茶：取黃芪15克、防風6克、白朮10克（即簡化版「玉屏風散」），沸水沖泡代茶。此方益氣固表，猶如為身體披上一件無形的防風外套，特別適合怕風、反覆感冒者。（ⅱ）薑棗茶：生薑3片、紅棗（去核）4顆，煎煮飲用。簡單平實，能溫中散寒，提振陽氣。寒底人士每朝早喝薑棗茶，比喝咖啡好得多。

想冬天增強抵抗力，把脂質體維他命C（Liposomal Vitamin C）與鋅（Zinc）作營養支援，與中醫辨清寒熱的整體調和智慧相結合，正是「中西合璧」的妙處。在這個病毒活躍的季節，讓我們不再被動招架，而是主動為身體構築一個平衡穩固的防禦體系，安然走過寒冬。