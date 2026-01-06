名人健康｜63歲羅嘉良運動不慎傷頸椎，強忍劇痛完成內地表演殘樣曝光

現年63歲、榮獲TVB「三屆視帝」的羅嘉良，近日在中國內地演出時，與粉絲合照驚見殘樣。據悉，他因運動不慎傷及頸椎，仍強忍劇痛完成表演，非常敬業。惟其健康狀況近年備受關注，獨力賺錢養家的辛酸讓粉絲我見猶憐。

強忍傷患登台 粉絲目睹憔悴模樣

日前有網民在小紅書分享了與羅嘉良在演出後台的合照，並以「掌聲送給敬業的羅嘉良先生」為題發文，透露演出細節。該名粉絲在文中指出，「嘉良哥因為運動傷了頸椎，時常還會有些頭暈，在這種情況下，在台上唱了7首歌，首首經典，句句到位，十分佩服偶像的敬業精神。」

從上載照片可見，羅嘉良雖身穿閃亮的表演西裝，但神情略顯憔悴、笑容欠奉。與粉絲合照時，其頭部轉向鏡頭的角度顯得怪異而僵硬，表情嚴肅，估計是在強忍頸椎痛楚。

獨力賺錢富養妻女英國過優渥生活



羅嘉良早年已將事業重心全面轉移至中國內地，被認為是為了獨力承擔家庭的經濟重擔。他的現任妻子、中國內地演員蘇岩，以及兩人年僅12歲的女兒Sela。蘇岩的社交媒體動態顯示，她自去年4月起便身處歐洲，足跡遍及荷蘭、德國等地，近期則在倫敦陪伴女兒讀書，生活看似悠閒寫意。

為了供養妻女在英國的優質生活與女兒的留學費用，羅嘉良在中國內地積極工作。他不僅持續參與戲劇演出和商演，更曾與網紅合作進行直播帶貨，被指「自貶身價、扮小丑」。

曾陷健康與婚變傳聞 本人均已澄清

此外，他與蘇岩的婚姻也曾引發議論。羅嘉良在2008年與相伴超過20年的首任妻子方敏儀離婚，僅一年後便與因戲結識的蘇岩再婚，當時被部分輿論指責為「因新歡棄糟糠」。不過，前妻方敏儀事後曾主動為羅嘉良澄清，表示在兒子升學後，羅嘉良已增加贍養費，並全額負擔兒子赴加拿大留學的費用，盡到了父親的責任。

轉載自晴報