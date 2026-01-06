精神健康｜32歲韓國女團成員權珉娥驚傳輕生，曾遭隊友欺凌身心創傷

現年32歲的韓國女團AOA前成員權珉娥，近年飽受抑鬱症及失眠困擾，過去亦曾多次在網上公開自己曾遭隊內欺凌。正當外界以為她的精神狀態漸趨穩定時，卻在元旦（1日）凌晨傳出她試圖輕生的消息，幸好其後她發文表示已獲救。隨後她接連發布多篇長文，細述自己從童年、求學至出道後長期累積的身心創傷，內容沉重，目前其不穩定的精神狀況仍讓粉絲憂心不已。

權珉娥深夜發長文透露輕生念頭

權珉娥於元旦凌晨突然在個人IG上傳長文，文中寫道：

再見了，對不起。即使不相信我也沒關係，可以盡情責罵我。這段時間帶給大家殘忍的畫面造成衝擊，讓所有人感到疲憊，只上傳了會挨罵的帖文，連做得不好的事我也上傳，我的狀態並不正常。

權珉娥接着提及AOA，表示自己對所有事情及狀況感到委屈，才會做出那些舉動：「但大家卻對我說，是我毀了AOA。對的，我忍了10年，早知道再忍一下，不然的話，早知道我也動手打打看、罵罵看。因為冤枉而鼓起勇氣公開真相，卻反而毀了我自己。」文末她感謝所有曾愛護她的人，並再次道歉，字裏行間流露出輕生意圖，令粉絲震驚，紛紛留言安慰並急切尋找她的下落。

權珉娥獲救後狀態仍不穩定



在首篇帖文發布約2小時後，權珉娥再次現身，表示自己已被救回：「視線逐漸模糊，之後就失去記憶、沒了意識，如果再放着我不管的話，我今天真的就能履行約定了。突然聽到聲音，然後一直搖我。」雖然她透露已獲救，但文中仍留下令人擔憂的訊息：「但我一定會履行約定，我會消失在你們眼前」等話語，顯示其精神狀態依然相當不穩。

痛揭童年遭暴力性侵 稱出道後長期受隊友霸凌



權珉娥接連發布多篇長文，透露童年曾遭父親家暴，甚至目睹母親被毆打至倒地，最終由她報警結束那段日子。父母離異後，她與母親、妹妹搬到狹窄老舊的房屋，家境清寒，也因經濟狀況在學校受到排擠。

她更指，中學時曾陪朋友與一名男子見面，到達後卻遇到不良學生。當她因害怕想離開時，竟遭長時間暴力毆打，並在意識模糊下被性侵。事後因年紀尚小、不敢向母親求助，也未就醫，一度萌生想吞止痛藥結束生命的念頭。

之後母親帶她搬到首爾重新生活，但她仍形容那段日子充滿屈辱與暴力，包括被要求做跑腿、辱罵甚至毆打。雖然最終成功出道，卻未迎來期待的轉機。她提到，2014年得知父親罹患胰臟癌末期時，情緒崩潰哭泣，卻在團體活動中被隊友拉到更衣室責罵。她也因害怕再被責備，不敢前往醫院探望父親，待趕到時父親已離世，當場痛哭失聲。

權珉娥稱，父親過世後，她在團內遭受的欺凌和言語侮辱變本加厲，只能依賴安眠藥和鎮靜劑。合約結束後，她未續約卻陷入反覆自殘和多次輕生未遂。她同時感嘆，當她嘗試說出真相時，卻被質疑是作故仔。

粉絲留言打氣



消息曝光後，粉絲紛紛留言為她打氣，希望親友能加強看護，陪伴她度過難關：「作為粉絲我會一直為你加油」、「請不要傷害自己，我們都愛你」、「妳沒有錯，請為了愛妳的人活下去」、「請一定要平安」。

權珉娥於2012年以韓國女團AOA成員身份出道，2019年宣布退團，2020年在網上爆料，稱自己在團體活動的10年間，長期遭受隊長申智珉欺凌，導致她患上抑鬱症。此事引發巨大風波，當時經紀公司FNC娛樂曾表示會為所有風波負責，此前還傳出權珉娥計劃重新出發，如今卻傳出她一度做出極端行為，引起韓網熱議。

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

抑鬱症3大核心症狀

1. 持續廣泛情緒低落

2. 生活失去動力

3. 經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

