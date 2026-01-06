歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
健康飲食｜19年大型研究揭咖啡助降死亡率，最佳飲用量曝光
健康Tips

健康飲食｜19年大型研究揭咖啡助降死亡率，最佳飲用量曝光

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少打工仔每日工作時，習慣飲一杯咖啡來提神，咖啡更被認為對健康有多種好處。有醫生引述一項長達19年的醫學研究，指出每天即使只飲一口咖啡，亦能幫助降低癌症、心血管等疾病的死亡率。不過，咖啡並不是喝愈多愈好，並提出每天咖啡最佳飲用量建議。

 

　　台灣新陳代謝內分泌專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文，引述一項追蹤長達19年、參與者超過1.7萬名健康受試者，發表於權威醫學期刊《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）的大型研究，探討咖啡與人體健康之間的關係。

 

每日咖啡最佳飲用量曝光

 

　　蔡明劼指出，該研究發現，就算每日只喝一口咖啡，仍可降低總死亡率、癌症死亡率及心血管死亡率。不過，他提醒咖啡並不是喝愈多愈好，若想達到最佳保護效果，建議每日飲用2.5杯至4.5杯（每杯250毫升），一旦超過4.5杯，效益便會下降。

 

　　蔡明劼表示，咖啡是否加糖並不影響其營養成分，每日建議飲用量同樣為2.5至4.5杯，但需注意的是，若每日飲用超過4.5杯含糖咖啡（添加至少5克糖），不僅對健康無益，反而可能增加死亡率。

 

　　蔡明劼分析，研究顯示「無咖啡因咖啡」同樣有助減少死亡率，因此目前普遍認為咖啡的高營養價值，很可能與其中一種稱為「綠原酸」（chlorogenic acids）的成分有關，該物質具有抗氧化、抗血小板凝集等作用。

 

7類人愈飲咖啡愈傷身

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾在《下班經濟學》節目中提到，飲過熱的咖啡、沖好後2分鐘內趁熱飲用、飲得好快及經常燙到的人，都會增加罹患癌症的風險。其中，飲得好快甚至比趁熱飲的傷害更大，如果同時有這些習慣，患上食道癌的風險更會大幅增加4.6倍。

 

　　除了咖啡溫度會傷身外，錢政弘也列出7類人不適合飲用咖啡：

 

1. 嚴重高血壓人士

 

　　有研究指出，飲咖啡15分鐘後，血壓平均上升10mmHg。飲咖啡雖然不會直接引發高血壓，但若本身血壓控制不佳、嚴重高血壓患者，每日飲兩杯咖啡可能增加致死風險。而短暫血壓上升也會令血壓更難控制。

 

2. 慢性肝病者

 

　　咖啡因需經肝臟代謝，肝硬化或肝纖維化患者的代謝速度較慢，因此需注意飲用量。

 

3. 嚴重腎病者

 

　　尤其腎病第3期患者，或已被醫生建議限制磷和鉀攝取者，更應注意咖啡飲用量。由於咖啡屬於高鉀食物，若飲用超過3杯，容易導致鉀離子過高。

 

4. 長期失眠人士

 

　　咖啡因容易令人亢奮。有研究發現，有飲用咖啡習慣的人，睡眠時間平均減少45分鐘，入睡時間也延長9分鐘。由於每個人對咖啡因的耐受度不同，有些人即使早上飲用，仍會影響夜間睡眠，這類人士便不適合飲用。

 

5. 骨質疏鬆人士

 

　　咖啡具有利尿作用，而鈣質會隨尿液排出，因此飲咖啡會增加鈣質流失。建議每日不要飲用超過4杯，以免增加骨質疏鬆風險。

 

6. 甲狀腺功能亢進者

 

　　攝取咖啡因會令心跳加快，甚至引致心律不正，症狀與甲亢相似。因此若本身已有甲狀腺功能亢進，再飲咖啡可能導致心跳過快。

 

7. 乳房纖維囊腫人士

 

　　有研究發現，患有乳房纖維囊腫的女性停止飲用咖啡後，有三分之二患者的囊腫變小或消失。建議患者停止飲用咖啡6個月，並避免進食其他含咖啡因的食物，例如可可、朱古力等。

 

咖啡4種飲法最健康

 

　　錢政弘表示，咖啡中對健康有益的成分主要來自多酚，烘焙程度和配料都會影響其中的多酚含量。此外，飲用時間也會令咖啡的保健效果產生變化。他分享以下4種飲法：

 

● 不要加牛奶

牛奶中的酪蛋白會與多酚結合，降低多酚含量。

 

● 早上飲咖啡

研究發現， 早上飲咖啡者能降低死亡率，其中每日飲用2至3杯的人改善最明顯，平均死亡率降低16%，心血管相關死亡率更降低31%。

 

● 輕度烘焙保留更多綠原酸

咖啡中對健康有益的成分主要來自多酚，咖啡中的多酚主要是綠原酸，會在烘焙過程中逐漸消失。因此烘焙時間愈長，咖啡的酸味也會愈低。輕度至中度烘焙可以保留較多的多酚。

 

● 手沖咖啡多酚含量較高

意式濃縮咖啡濃度較高，但其咖啡因和多酚含量仍不及慢慢手沖的咖啡。

 

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#養生#保健#咖啡#咖啡因#無咖啡因咖啡#腸胃肝臟科#失眠#骨質疏鬆
Add a comment ...Add a comment ...
遊日注意｜女星住温泉旅館錯用1電器，吸入霉菌致肺炎咳斷肋骨
更多健康解「迷」文章
遊日注意｜女星住温泉旅館錯用1電器，吸入霉菌致肺炎咳斷肋骨
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處