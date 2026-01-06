健康飲食｜19年大型研究揭咖啡助降死亡率，最佳飲用量曝光

不少打工仔每日工作時，習慣飲一杯咖啡來提神，咖啡更被認為對健康有多種好處。有醫生引述一項長達19年的醫學研究，指出每天即使只飲一口咖啡，亦能幫助降低癌症、心血管等疾病的死亡率。不過，咖啡並不是喝愈多愈好，並提出每天咖啡最佳飲用量建議。

台灣新陳代謝內分泌專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文，引述一項追蹤長達19年、參與者超過1.7萬名健康受試者，發表於權威醫學期刊《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）的大型研究，探討咖啡與人體健康之間的關係。

每日咖啡最佳飲用量曝光

蔡明劼指出，該研究發現，就算每日只喝一口咖啡，仍可降低總死亡率、癌症死亡率及心血管死亡率。不過，他提醒咖啡並不是喝愈多愈好，若想達到最佳保護效果，建議每日飲用2.5杯至4.5杯（每杯250毫升），一旦超過4.5杯，效益便會下降。

蔡明劼表示，咖啡是否加糖並不影響其營養成分，每日建議飲用量同樣為2.5至4.5杯，但需注意的是，若每日飲用超過4.5杯含糖咖啡（添加至少5克糖），不僅對健康無益，反而可能增加死亡率。

蔡明劼分析，研究顯示「無咖啡因咖啡」同樣有助減少死亡率，因此目前普遍認為咖啡的高營養價值，很可能與其中一種稱為「綠原酸」（chlorogenic acids）的成分有關，該物質具有抗氧化、抗血小板凝集等作用。

7類人愈飲咖啡愈傷身

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾在《下班經濟學》節目中提到，飲過熱的咖啡、沖好後2分鐘內趁熱飲用、飲得好快及經常燙到的人，都會增加罹患癌症的風險。其中，飲得好快甚至比趁熱飲的傷害更大，如果同時有這些習慣，患上食道癌的風險更會大幅增加4.6倍。

除了咖啡溫度會傷身外，錢政弘也列出7類人不適合飲用咖啡：

1. 嚴重高血壓人士

有研究指出，飲咖啡15分鐘後，血壓平均上升10mmHg。飲咖啡雖然不會直接引發高血壓，但若本身血壓控制不佳、嚴重高血壓患者，每日飲兩杯咖啡可能增加致死風險。而短暫血壓上升也會令血壓更難控制。

2. 慢性肝病者

咖啡因需經肝臟代謝，肝硬化或肝纖維化患者的代謝速度較慢，因此需注意飲用量。

3. 嚴重腎病者

尤其腎病第3期患者，或已被醫生建議限制磷和鉀攝取者，更應注意咖啡飲用量。由於咖啡屬於高鉀食物，若飲用超過3杯，容易導致鉀離子過高。

4. 長期失眠人士

咖啡因容易令人亢奮。有研究發現，有飲用咖啡習慣的人，睡眠時間平均減少45分鐘，入睡時間也延長9分鐘。由於每個人對咖啡因的耐受度不同，有些人即使早上飲用，仍會影響夜間睡眠，這類人士便不適合飲用。

5. 骨質疏鬆人士

咖啡具有利尿作用，而鈣質會隨尿液排出，因此飲咖啡會增加鈣質流失。建議每日不要飲用超過4杯，以免增加骨質疏鬆風險。

6. 甲狀腺功能亢進者

攝取咖啡因會令心跳加快，甚至引致心律不正，症狀與甲亢相似。因此若本身已有甲狀腺功能亢進，再飲咖啡可能導致心跳過快。

7. 乳房纖維囊腫人士

有研究發現，患有乳房纖維囊腫的女性停止飲用咖啡後，有三分之二患者的囊腫變小或消失。建議患者停止飲用咖啡6個月，並避免進食其他含咖啡因的食物，例如可可、朱古力等。

咖啡4種飲法最健康

錢政弘表示，咖啡中對健康有益的成分主要來自多酚，烘焙程度和配料都會影響其中的多酚含量。此外，飲用時間也會令咖啡的保健效果產生變化。他分享以下4種飲法：

● 不要加牛奶

牛奶中的酪蛋白會與多酚結合，降低多酚含量。

● 早上飲咖啡

研究發現， 早上飲咖啡者能降低死亡率，其中每日飲用2至3杯的人改善最明顯，平均死亡率降低16%，心血管相關死亡率更降低31%。

● 輕度烘焙保留更多綠原酸

咖啡中對健康有益的成分主要來自多酚，咖啡中的多酚主要是綠原酸，會在烘焙過程中逐漸消失。因此烘焙時間愈長，咖啡的酸味也會愈低。輕度至中度烘焙可以保留較多的多酚。

● 手沖咖啡多酚含量較高

意式濃縮咖啡濃度較高，但其咖啡因和多酚含量仍不及慢慢手沖的咖啡。

資料來源：肝膽腸胃科醫生錢政弘

轉載自晴報