23歲內地女導演賴宇晴柬埔寨墮樓身亡，作品曾入圍釜山電影節

年僅23歲的內地女導演賴宇晴，在柬埔寨金邊墮樓身亡，引起各界關注。據《柬中時報》報道，案件發生於2025年12月30日凌晨，賴宇晴從一處住宅一樓墮下，送院搶救兩日後，於今年1月2日宣告不治，死因為頭部及身體受嚴重撞擊。死者父親向警方表示，其女兒早前前往柬埔寨，與數名友人共同從事短劇製作。

據《柬中時報》引述警方報告指出，死者為中國籍女子賴宇晴，生前居住在金邊市。去年12月30日凌晨0時30分，賴宇晴在金邊一處民宅一樓墜下，送往醫院救治後，於2026年1月2日身亡。醫院死亡證明顯示，死者因頭部與身體遭受嚴重撞擊致死。

事發民宅底層為房東自住，一樓及二樓為出租單位。一樓租予印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中國籍女子LI FANG，二樓則由一名法國籍男子承租。

同屋印度男子與中國女子被帶署調查

閉路電視畫面顯示，12月29日晚上11時22分左右，一名法國男子返回住所開啟院門時，賴宇晴正站立門外。隨後賴宇晴被帶入屋內並進入樓上居所。至12月30日凌晨0時30分左右，閉路電視錄得樓上傳來交談聲，其後死者從高處墮下，一名印度籍男子與一名中國籍女子隨即下樓查看並扶起傷者。

警方表示，案發時與死者相識的兩名友人，即印度男子JATLA SIDDARTHA及中國女子LI FANG同在該樓層，事發後兩人被帶往刑事警察局協助調查。警方亦於現場欄桿採集指紋，作調查之用。

23歲內地女導演賴宇晴。（木蘭國際電影節官網）

作品曾入圍多項國際影展



據木蘭國際電影節官網介紹，賴宇晴祖籍福建，出生於天津，曾於紐約、洛杉磯及多倫多留學。她以導演、演員及音樂人身份參與多部短片與長片製作，作品曾入圍多倫多國際電影節、BFI Flare、聖丹斯Ignite終選名單等。她的首部長片《潮汐低語Whisperings of the Moon》曾入圍第30屆釜山國際電影節亞洲電影之窗單元，該片故事背景即設定於柬埔寨金邊。

死者父親在事發後自中國趕赴柬埔寨處理後事。他向警方表示，其女兒於2024年來到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作，合作夥伴包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA、中國籍女子ESTHER LI與LILY YANG，但對女兒在柬埔寨的工作與生活細節並不了解，期盼相關單位能盡快釐清真相。

賴宇晴的首部長片《潮汐低語Whisperings of the Moon》入圍第30屆釜山國際電影節。

9大輕生警號



香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

1.精神萎靡

2.思想負面，常提及死亡

3.計劃交代身後事

4.性情大變或行為反常

5.封閉自己，拒絕與人聯繫

6.曾嘗試自殺和自殘

7.超過兩星期陷入沉鬱狀態

8.失眠

9.食慾不振

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

與情緒受困者對話5大要點：

1.放下手機，以示尊重

2.在安靜的地方深入傾談

3.多聆聽，少說話

4.注意肢體語言，忌「翹手」，坐姿靠背後仰

5.適當給予回應及意見，切勿過分認同

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk