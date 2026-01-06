腎臟健康｜養生達人驚患腎衰竭，醫生揭黑咖啡或成傷腎元兇

注重健康的人士重視養生，但不當的飲食習慣，可能暗藏健康危機！有腎臟科醫生分享個案，一名男子堪稱標準養生達人，不煙不酒、熱愛運動，每天喝黑咖啡，卻因「1個關鍵原因」出問題，導致慢性腎衰竭。

男子不煙不酒愛運動竟患腎衰竭

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享個案，一名50多歲的男性患者李先生是標準的養生達人，不僅沒有吸煙喝酒的壞習慣，每天更會晨跑及喝黑咖啡。由於他認為便利店的咖啡品質不好，而咖啡店的價格又偏高，因此選擇在特價時購買大量咖啡豆回家存放。直至去年底，該患者發現自己的尿液泡泡變多、腳踝水腫，誤以為是運動過度造成，直到有次跑步時突然暈倒，送院檢查後，才發現腎絲球過濾率（eGFR）低於10，確診為「慢性腎衰竭5期」，必須立刻接受治療。

囤積發霉咖啡豆成腎病主因

洪永祥表示，患者並未患有糖尿病、高血壓、痛風等會導致腎衰竭的高風險疾病，經詢問生活細節後，發現患者家中櫥櫃存放變色且發霉的咖啡豆正是元兇。這些咖啡豆因受潮而逐漸產生「赭麴毒素」，患者卻未察覺，依然每天沖泡繼續飲用，將赭麴毒素攝入體內。

赭麴毒素耐高溫 具有強烈親腎性

洪永祥指出，赭麴毒素在人體的半衰期長達35到50天，進入人體後會集中於腎臟，破壞腎絲球過濾膜，引發細胞發炎反應與纖維化、干擾正常細胞代謝與功能，長期累積造成慢性進展性損害。

赭麴黴菌（產生赭麴毒素的黴菌）偏好溫暖潮濕的環境，咖啡豆或咖啡粉一旦受潮便容易滋生黴菌。該患者得知原因時曾疑惑「我以為咖啡煮熱就沒事了」，洪永祥解釋，赭麴毒素需超過280°C才會分解，咖啡再加熱最高溫度僅100°C，無法消除毒素。

囤積咖啡豆為慳錢可能損害健康

洪永祥表示，咖啡豆從採收、運送到儲存，若有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會迅速擴散，尤其是大包裝、無品牌、來源不明的廉價豆，常透過重烘焙手法掩蓋霉味，讓消費者誤以為是焦香味，實際上是黴菌的氣味。洪永祥提醒，購買食物不要貪便宜買大包裝，尤其是咖啡、堅果、雜糧等，應該買一周能吃完的量，因新鮮是最好的抗毒劑，呼籲民眾避免因小失大，危害健康。

10大傷腎惡習

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想舒壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零食加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，間接造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮艷顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋經濟》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡覺時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師曾在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

1.有腎病家族史

2.糖尿病患者

體內長期處於高血糖的環境

容易損害肝臟

誘發腎病導致腎衰竭

3.高血壓患者

血管會逐漸失去彈性，腎臟性血受影響

4.腎結石患者

輸尿管堵塞導致尿流排不暢，導致梗阻性腎病

5.痛風患者

經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6.有濫藥習慣人士

7.不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任 蔡倩