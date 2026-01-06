歡迎回來

Youtube Facebook Instagram
冬天掉髮量增多？5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療
養生Tips
望聞問切
湯水食療

冬天掉髮量增多？5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　近來遇上好幾位女士求診，皆抱怨入冬後掉髮量明顯增多。

 

　　人體平均每天約有100根左右的頭髮脫落。正常頭髮的生長周期可分生長期、退行期和休止期三個階段，脫落和生長處於動態平衡中。冬季空氣乾燥，頭皮和頭髮處於缺水環境，毛囊也會變得脆弱。加上，寒冷天氣使得頭皮血管收縮，毛囊獲得的營養和氧氣減少，頭髮更容易脫落，此為季節性休止期脫髮的普遍情況，不必過分焦慮。脫髮雖為小恙，但當生髮的速度過慢，頭髮日漸稀少和變短變細，便稱為脫髮。

 

甚麼情況需要正規治療？

 

　　如果出現以下情況便需要正規治療：

 

●    每天脫髮量持續超過100根，且持續時間超過2-3個月。

●    出現明顯的斑塊狀脫髮。

●    頭皮出現紅腫、疼痛、大量鱗屑或皮疹。

●    髮際線明顯後移，或頭頂頭髮明顯稀疏。

●    伴有其他身體不適，如極度疲勞、體重異常變化等。

 

冬令閉藏腎精氣血不上榮

 

　　「冬令閉藏失司，腎精氣血不榮於髮。」中醫學認為，冬季對應五臟中的腎，其氣候特點是「封藏」。此時，自然界的陽氣潛藏，萬物凋零休養，人體也應順應時節，將精氣內收、固藏。頭髮被稱為「血之餘」、「腎之華」，其生長、潤澤與枯槁，直接反映了腎、肝、脾功能狀態以及氣血精微的盛衰。

 

　　人體為了禦寒，毛孔收縮，陽氣內斂，體表氣血循環相對減弱，頭皮的供血和濡潤會相對不足。若本身有血虛情況，到了冬季，氣血更傾向於溫養臟腑，頭皮末梢的供血進一步減少，導致頭髮得不到足夠養分而脫落。此類脫髮常伴隨頭髮細軟、發色偏黃、面色蒼白或萎黃、頭暈眼花、失眠多夢等。

 

筆者推介冬季3款養髮食療︰

 

生髮側柏葉茶

 

冬季脫髮 │ 冬天掉髮量增多？發現5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療

 

材料：側柏葉6克、松針6克、防風6克、人參鬚3克、制首烏3克。

製法：將所有材料洗淨放入煲內，加適量清水，浸15分鐘，以大火煲滾後轉慢火煲20-30分鐘即可。

功效：疏風養血。適合頭皮發紅、瘙癢，多頭皮屑。常伴心煩易怒，失眠，口渴，便秘。

 

桑寄生黑豆蛋茶

材料：桑寄生15克、黑豆20克、夜交藤10克、雞蛋2隻、冰糖適量。

製法：雞蛋先煮熟去殼，以牙籤戳幾個小洞方便入味，備用；其他材料洗淨，所有材料加水六碗共入煲，以大火煲滾後，轉文火煲約一小時，加冰糖調味，即可飲用。

功效：補肝益腎。適合脫髮及白髮，伴月經不調或腰膝痠軟者。

 

芝麻核桃飲

材料：黑芝麻30克、核桃肉20克、紅棗4枚、黃芪12克、冰糖適量。

製法：將黑芝麻、核桃肉和紅棗先用清水分別浸泡30分鐘。將浸泡好的黑芝麻、核桃、紅棗和黃芪放入鍋中，加入適量的清水，大火煮沸後，轉小火燉煮約30分鐘，用篩網過濾掉渣滓，加入適量冰糖即可。

功效：補氣養血，潤膚養顏烏髮。適合頭髮逐漸稀疏，輕輕抓撓即脫落。伴面色蒼白或萎黃，神疲乏力，心悸氣短，失眠健忘，唇甲色淡者。

 

Tags:#中醫#脫髮#養髮食療#冬季脫髮#季節性休止期脫髮#血之餘#腎之華#食療#養髮#生髮#生髮側柏葉茶#桑寄生黑豆蛋茶#芝麻核桃飲
月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治
月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治
