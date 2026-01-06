暖身素湯水推介：山藥麵豉紫菜湯 這個冬天終於氣溫下降了！

聽說這周氣溫會下降，正當大家可能心裏冒汗，在擔心着涼的時候，我內心暗自歡喜。自問不太怕寒天雪地，雖不至於如北極熊那樣，必須萬天冰雪，但想一想日曆已經翻到一月份，已經經歷了過去周一的小寒。假如天氣不會變得更冷，這倒不是有點奇怪了嗎？

當然，不要期待氣溫會跌到十度以下。起碼能有個像樣的冬天──寒風刺骨下，急忙地要披上大衣。這才算有種過冬的感覺吧？這個時候，會想起吃些甚麼的呢？圍爐的小火煱？熱氣騰騰的熱湯麵？溫暖簡單的粥品？我呢，會想起那碗放滿了薑絲，和新鮮淮山的湯水。

不要小看薑和山藥，平平無奇的它們，不單同是根部食材，亦是適合入膳的冬天食材。薑，能養胃，適合胃寒、虛寒體質的人，能幫助驅散體內寒氣、促進消化，改善食慾不振。新鮮的山藥，雪白中帶有黏液，據說這有健脾胃之效，養胃之餘，亦能補肺生津。

如此看來，在這冬意正濃之際，能喝點養胃湯水，是為上策。

山藥麵豉紫菜湯（2人份）

時間：30分鐘

材料：

新鮮淮山（山藥） 100克 / 乾紫菜（海帶） 30克/ 大葱（韭葱） 半條/ 本菇 1/3包 /薑 5片/ 蒜頭 3粒（顆）

調味：

麵豉（味噌） 2湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 茶杯/ 茶匙/ 湯匙/ 湯碗/ 煮鍋/ 木舀

步驟：

1. 清洗大蔥（韭葱），切成小塊（如圖）。

2. 沖洗薑片，連皮切成絲（如圖）。

3. 剝走蒜頭的皮，切去頭尾，沖洗乾淨。

4. 沖淨新鮮淮山（山藥），切碎。

5. 以中火預熱煮鍋，放入步驟1-3，炒一炒後，放入步驟4，炒2分鐘（如圖）。

6. 倒入 1.5湯碗清水入煮鍋之中，蓋上鍋蓋，續以中火煮沸。

7. 打開鍋蓋，倒入調味，攪拌均勻，蓋上鍋蓋，續以中火煮沸。

8. 放入 乾紫菜（海帶），改以小火多煮15分鐘。

9. 最後，放入本菇，以中火，煮5分鐘。

筆記：

1. 新鮮淮山（山藥）有多醣蛋白質，即黏質多醣 (Mucilage)，具抗氧化及調節免疫力系統的功能。

2. 紫菜（海帶）有豐富的礦物質，如碘、鐵、鈣與水溶性纖維，都對提升免疫力很有幫助。

3. 大葱（韭葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。