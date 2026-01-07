歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人離世｜南韓「國民影帝」安聖基食物鯁喉搶救6日不治，曾與劉德華合演《墨攻》，享年74歲
健康Tips

名人離世｜南韓「國民影帝」安聖基食物鯁喉搶救6日不治，曾與劉德華合演《墨攻》，享年74歲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　南韓國民影帝安聖基在1月5日上午驚傳離世，享年74歲。據悉，上個月30日安聖基因在家進食時意外鯁喉，一度心臟驟停被緊急送往急診室，可惜搶救6天後仍不治。

 

74歲國民影帝安聖基驚傳離世

 

　　據韓聯社報道，安聖基上個月30日在家中進食時不慎鯁喉而陷入昏迷，當時一度出現心跳停止狀況，在接受心肺復甦術（CPR）後，緊急被送往住家附近醫院急診室治療，可惜留醫6天最終仍不治。

 

　　其所屬經理人公司「Artist Company」發布訃聞，對突如其來的噩耗表示沉痛哀悼，並向家屬致以最深切慰問，祈願逝者安息。消息一出震撼韓國演藝圈。

 

　　據悉，安聖基的靈堂已設置於首爾聖瑪麗醫院殯儀館，喪禮預計於本月9日上午6時舉行，由申英均藝術文化財團與韓國電影演員協會共同籌辦喪禮。届時，演員李政宰與鄭雨盛將陪同靈車，送別這位影壇前輩最後一程。

 

安聖基離世｜南韓「國民影帝」安聖基驚爆離世享年74歲 曾抗血癌多年 食物鯁喉搶救6日不治

 

安聖基曾抗血癌多年
 

　　安聖基在2022年出席電影活動時證實自己罹患血癌，當時他樣貌憔悴且戴假髮，發表感言時聲音沙啞，且在電影播畢前就先行退場。事後他受訪坦承，已罹患血癌一年多，原本身體狀況比較不好，外出較困難，連演員姜受延的喪禮亦因要治療而缺席。直到2024年病情惡化，他便暫停活動，專心投入治療與修養。

 

　　曾與安聖基合作多年的拍檔、資深演員朴重勳，上月出席其個人隨筆集《不要後悔》出版記者會時，被媒體問及「出書一事有否與安聖基前輩商量？」他當時神情沉重地透露：「安聖基前輩現在的健康狀況真的不太好。」

 

安聖基離世｜南韓「國民影帝」安聖基驚爆離世享年74歲 曾抗血癌多年 食物鯁喉搶救6日不治

 

演出逾170部電影 曾與劉德華合作

 

　　安聖基年僅5歲時以電影《黃昏列車》（Twilight Train）出道，作為兒童演員期間就拍了70幾部作品，從影69年拍過逾170部作品，多次拿下南韓三大影視獎（百想藝術大賞、青龍電影和獎），被譽為「國民影帝」。

 

　　安聖基的影響力更遍及亞洲，他曾於2006年夥拍劉德華與范冰冰，主演歷史巨製《墨攻》，在片中飾演擅長巷戰的「巷淹中」一角，深入民心；2012年更與李炳憲雙雙成為首批在荷李活「星光大道」留下手印與足印的韓國演員，成就廣獲國際認可。

 

安聖基離世｜南韓「國民影帝」安聖基驚爆離世享年74歲 曾抗血癌多年 食物鯁喉搶救6日不治

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#南韓#演員#血癌#治療#健康問題#癌症
Add a comment ...Add a comment ...
進餐習慣恐致血糖飆升，營養師揭飲食次序影響升煻指數差距驚人
更多健康解「迷」文章
進餐習慣恐致血糖飆升，營養師揭飲食次序影響升煻指數差距驚人
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處