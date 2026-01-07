名人離世｜南韓「國民影帝」安聖基食物鯁喉搶救6日不治，曾與劉德華合演《墨攻》，享年74歲

南韓國民影帝安聖基在1月5日上午驚傳離世，享年74歲。據悉，上個月30日安聖基因在家進食時意外鯁喉，一度心臟驟停被緊急送往急診室，可惜搶救6天後仍不治。

74歲國民影帝安聖基驚傳離世

據韓聯社報道，安聖基上個月30日在家中進食時不慎鯁喉而陷入昏迷，當時一度出現心跳停止狀況，在接受心肺復甦術（CPR）後，緊急被送往住家附近醫院急診室治療，可惜留醫6天最終仍不治。

其所屬經理人公司「Artist Company」發布訃聞，對突如其來的噩耗表示沉痛哀悼，並向家屬致以最深切慰問，祈願逝者安息。消息一出震撼韓國演藝圈。

據悉，安聖基的靈堂已設置於首爾聖瑪麗醫院殯儀館，喪禮預計於本月9日上午6時舉行，由申英均藝術文化財團與韓國電影演員協會共同籌辦喪禮。届時，演員李政宰與鄭雨盛將陪同靈車，送別這位影壇前輩最後一程。

安聖基曾抗血癌多年



安聖基在2022年出席電影活動時證實自己罹患血癌，當時他樣貌憔悴且戴假髮，發表感言時聲音沙啞，且在電影播畢前就先行退場。事後他受訪坦承，已罹患血癌一年多，原本身體狀況比較不好，外出較困難，連演員姜受延的喪禮亦因要治療而缺席。直到2024年病情惡化，他便暫停活動，專心投入治療與修養。

曾與安聖基合作多年的拍檔、資深演員朴重勳，上月出席其個人隨筆集《不要後悔》出版記者會時，被媒體問及「出書一事有否與安聖基前輩商量？」他當時神情沉重地透露：「安聖基前輩現在的健康狀況真的不太好。」

演出逾170部電影 曾與劉德華合作

安聖基年僅5歲時以電影《黃昏列車》（Twilight Train）出道，作為兒童演員期間就拍了70幾部作品，從影69年拍過逾170部作品，多次拿下南韓三大影視獎（百想藝術大賞、青龍電影和獎），被譽為「國民影帝」。

安聖基的影響力更遍及亞洲，他曾於2006年夥拍劉德華與范冰冰，主演歷史巨製《墨攻》，在片中飾演擅長巷戰的「巷淹中」一角，深入民心；2012年更與李炳憲雙雙成為首批在荷李活「星光大道」留下手印與足印的韓國演員，成就廣獲國際認可。

轉載自晴報