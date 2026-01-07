抗癌新療法｜科學家量產「癌細胞殺手」：幹細胞1變1400萬，免疫治療有望「平民化」

免疫療法一直是治療癌症最有效的方法，惟價格高昂未必人人負擔得起。中國最近發表一項研究，有望將免疫療法「平民化」，以極低成本量產癌細胞殺手，該種細胞僅需14日就能從「1變1400萬」。

據《SciTechDaily》科技媒體報道，中國科學院（CAS）王金勇教授研究團隊，成功開發出一種能將造血幹細胞「工廠化」誘導為抗癌細胞的新技術。該技術不僅能將單一幹細胞在14天內量產出數千萬個「癌細胞殺手」，更將生產成本驟降數十萬倍，為免疫療法的平價化與普及化鋪平道路。相關研究已發表於頂尖期刊《Nature Biomedical Engineering》。

從細胞「採集」到細胞「製造」 顛覆傳統生產邏輯

現行的免疫細胞療法，例如CAR-T或NK細胞治療，屬於高度個人化的「活體藥物」。其生產流程極其複雜：

● 必須從患者或捐贈者的血液中提取成熟的免疫細胞

● 在體外進行基因改造、培養擴增

● 再回輸至患者體內

這種方式不僅生產周期長、成本昂貴，且嚴重受限於細胞的數量和質量，難以大規模量產，導致治療費用動輒高達數百萬元，大多數癌症患者無法負擔昂貴的醫藥費而惟有放棄最佳療法。

低成本高產量 料2星期內可量產過萬劑

中國科學院團隊因而研發新策略，大大減省生產門檻，將改造細胞的「戰場」大幅提前，瞄準了CD34+造血幹細胞。這類幹細胞具有強大的自我更新與分化潛能，是血液系統的源頭。研究團隊透過特定的基因修飾與培養體系，成功地將單一造血幹細胞，在短短14日內，可量產出高達1400萬個誘導型自然殺手細胞，或760萬個配備了精準導航系統的CAR-iNK細胞。

研究團隊推估，僅需一份標準臍帶血單位的5分之1，理論上就能生產出足夠供應成千上萬劑治療所需的細胞數量，實現真正的「工廠化」生產。由於改造的目標從極早期的幹細胞入手，所需的關鍵材料——病毒載體用量大幅降低，至只有傳統方法的14萬分之1至60萬分之1，實現低成本高產量的新療法。

動物實驗顯成效 仍需人類臨床測試

在實驗驗證階段，研究團隊利用量產出的CAR-iNK細胞，治療罹患人類B細胞急性淋巴性白血病的小鼠。結果顯示，這些細胞展現了強大的抗癌活性，能有效抑制腫瘤生長，並顯著延長患病小鼠的存活期，證明了其治療潛力。然而，科學界專家也謹慎指出，這項技術目前仍處於前臨床研究階段。儘管在理論與動物模型中表現卓越，但對於人類患者是否同樣安全、有效，以及長期作用如何，仍需經過嚴格且完整的臨床測試與監管審批。

12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

12大防癌食物

西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚

資料來源：營養師程涵宇

6招防癌養生之道

內地中醫師常旭曾在社交平台「小紅書」拆解了6招防癌養生之道，呼籲平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

1. 盡量在家用餐不點外賣

2. 少食零食，避免飲用奶茶及凍飲

3. 少食調味料及精製食物

4. 盡量食用新鮮食材

5. 少食燒烤及炸物

6. 不要抽煙飲酒

資料來源：中醫師常旭