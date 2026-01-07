過敏性肺炎｜每日著羽絨12小時，男子呼吸衰竭，驚患「羽絨肺」

購買羽絨服時應留意產品品質，否則可能危害健康！福建一名男子因長期穿著從網購平台購入的平價羽絨，一穿就超過12小時，且持續一個月。隨後出現呼吸困難症狀就醫，經檢查後確診為「羽絨肺」，引發過敏性肺炎。醫生了解後發現，懷疑他是因劣質羽絨製品肇禍。

男子每日穿羽絨逾12小時 出現呼吸衰竭

據內媒報道，福建一名男子因呼吸困難求醫，檢查發現其血氧飽和度已低至85%，併發呼吸衰竭，確診為過敏性肺炎。報道稱，事主連續一個月，每日穿著羽絨外套超過12小時，該外套為網購平價商品，內裡早已破損，稍一動作便有羽絨纖維從縫隙飄出，男子長期反覆吸入後，最終導致肺炎。

福建省人民醫院急診科副主任醫生邵丹表示，羽絨含有微小的蛋白顆粒，被持續吸入肺泡後，即使非過敏體質者，也可能引發免疫反應並攻擊肺部組織，因此此症也被稱為「羽絨肺」。

四川省成飛醫院呼吸與危重症醫學科主任醫生曾雪梅表示，「羽絨肺」的症狀通常在接觸羽絨製品後數小時出現。當急性發作時，會出現咳嗽、氣短、胸悶等症狀，可能伴隨發熱、乏力、肌肉酸痛等全身症狀。由於其症狀缺乏特異性，易被誤診為感冒或支氣管炎，從而錯失最佳就醫時期。

過敏性肺炎｜購買羽絨服須注意面料是否防漏絨



邵丹提醒市民，購買羽絨服應注意面料能否防漏絨，需定期將羽絨置於通風處晾曬並輕拍，穿著時亦要保持空氣流通。如果出現持續乾咳、活動後氣短、胸悶等症狀，且在脫掉該破損羽絨後，症狀有所緩解，就需高度警惕「羽絨肺」，及時就醫檢查。

福建一名男子因長期穿著從網購平台購入的平價羽絨，出現呼吸困難症狀就醫，確診為「羽絨肺」。（《第一幫幫團》影片截圖）

過敏性肺炎3個高危環境

日本新聞節目《news every.》早前邀請了感染症及呼吸系統專科醫生加藤哲朗，講解「過敏性肺炎」。他提到3個情況要特別注意，如果症狀僅在這樣的特定環境出現，可能患上過敏性肺炎，應盡快到呼吸內科求診：

1.將衣服換季時

在換季的過程中或會吸入堆積在衣櫃角落裹的霉菌。

2.清潔時

小心清潔壁櫥、浴室等容易滋生霉菌的環境。

3.打開長時間沒有使用的冷氣時

冷氣長時間沒有使用會聚與大量霉菌，當打開冷氣時或吹出「霉菌風」。

過敏性肺炎嚴重或致死亡

本港呼吸系統專科醫生張文達曾受訪表示，過敏性肺炎可致肺部或肺泡出現炎症，症狀包括氣促、呼吸困難、乾咳、疲勞、發冷和發燒等；與一般因塵埃而引起的短暫性過敏有所分別，患者會在數小時後才引發這一連串的症狀，醫生一般會透過病歷來確診此症。

張文達醫生又提醒，如果患者長時間接觸過敏原，可能會導致肺部出現肺功能受損、纖維化、嚴重甚至會死亡。故提醒患者應：

避免接觸鳥類的糞便、羽毛

取走含羽絨的床上用品和枕頭，改用綿被

嚴重者或需接受類固醇治療

預防過敏性肺炎2大貼士

1.換氣

換氣最為重要，但僅僅打開窗戶是不足夠，關鍵是使空氣流動，並將源氣排到屋外。

霉菌難在通風良好的環境生長，因此建議使用循環扇或風扇，及保持浴室暖風機的「24小時通風換氣」功能運作。

2.除塵

除塵以去除霉菌的營養源。建議使用沾水的拖把抹走高處的灰塵，以免灰塵飛揚。

資料來源：千葉大學真菌醫學研究中心準教授矢口貴志