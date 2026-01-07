歡迎回來

季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛
食得有營
心臟病

季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　季節性流感是常見由人類季節性流感病毒引致的呼吸道感染，當出現喉嚨痕癢、身體發熱、鼻塞頭痛等感冒病徵，正是身體發出警號。大部分感冒初期患者可以透過休息、多喝水、適當使用中成藥等方法就能自行康復。

 

　　從中醫角度看，感冒的治療原則是「疾在皮者，汗而發之」，意指將病邪侵入皮膚時，應透過發汗的方法使病情好轉或將它驅除。在眾多中藥方劑，葛根湯是緩解感冒初期的有效藥方之一，能舒緩頭痛、肌肉痠痛、畏寒及過敏性鼻炎等症狀。

 

葛根湯──蘊含古老智慧的中藥方劑

 

　　葛根湯為古老的中藥方劑，出自《傷寒論》及《金匱要略》這兩本漢代中醫經典著作。葛根湯主要應用於治療外感風寒引起的各種症狀，是中醫學中歷史悠久且應用廣泛的方劑。現時中醫診所常用的綜合感冒藥方，也是現代人居家常備的藥品之一，其主要成分包含：

 

●    葛根：解肌退熱，能緩解項背（後頸與背部）的肌肉緊繃與痠痛

●    麻黃：發汗解表，是強力的發汗劑，能宣肺平喘、利水消腫

●    桂枝：發汗解肌，溫通經脈，輔助麻黃發汗，增強血液循環

●    白芍：歛陰止汗，平肝止痛，緩解疼痛

●    生薑：散寒解表，溫暖脾胃，溫肺止咳

●    大棗：益脾和胃，養血安神

●    炙甘草：清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和諸藥

 

葛根湯的4大功效

 

1.    緩解感冒初期症狀

 

季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛

 

　　中醫將感冒主要分為「風寒」與「風熱」兩大類，葛根湯是專門對付「風寒」感冒的武器。「風寒」感冒的主要症狀包括怕冷、發熱、頭痛、無汗、鼻塞和咳嗽等。葛根湯被廣泛用於治療感冒和流感的初期症狀，具有解表散寒、促進發汗的作用，能夠緩解肌肉僵硬，幫助患者舒緩不適。

注意：若為「風熱」感冒，症狀如發熱、口渴、咽喉痛、痰黃等，這類型的感冒不適合使用葛根湯，以免加重病情。

 

2.    改善肩頸部位的僵硬和疼痛

 

季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛

 

　　葛根具有舒緩肌肉疼痛和僵硬的功效，特別是對於因感冒引起的肩頸部位的僵硬和疼痛效果顯著，因而其功效使葛根湯成為許多人在肩頸不適時的首選藥方。

 

3.    緩解肌肉疼痛和疲勞
 

季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛

 

　　除了治療感冒症狀，葛根湯還能有效緩解因過度運動或疲勞引起的肌肉疼痛和僵硬。它能夠促進血液循環，減少肌肉疲勞，恢復體力。

 

4.    促進血液循環

 

季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛

 

　　葛根湯中的桂枝和麻黃能夠擴張血管，促進血液循環，有助於驅寒保暖，改善因血液循環不良引起的冷感和疼痛。

 

3大族群不宜服用

 

　　葛根湯雖然是成藥，但其成分中的「麻黃」含有麻黃鹼，這是一種會興奮交感神經的物質，以下族群須慎用或禁用：

 

　　●    高血壓與心臟病患者：麻黃會收縮血管、加快心跳、升高血壓。這類患者服用可能導致血壓失控、心悸或心臟不適。

　　●    體虛多汗者：如果稍微活動就容易滿身大汗（表虛），或是老人、身體極度虛弱者，服用發汗劑會導致脫水、體力耗盡。

　　●    孕婦與哺乳期婦女：藥性可能影響胎兒或經由乳汁分泌，應遵遵從醫生指引服用，不應自行使用。

 

掌握服用的黃金時機：感冒初期
 

季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛

 

　　葛根湯作為經典中醫方劑，能有效緩解風寒感冒初期的症狀，但務必把握服用的黃金時機，最佳服用時機是剛察覺「好像快感冒了」、身體微微發冷、後頸僵硬或打噴嚏時，此時病毒尚未深入，及時服用可提升體溫與免疫力，有效阻斷病情發展。反之，若感冒已發作數日，症狀轉為嚴重，如出現黃痰、支氣管炎等，或病毒已入裏化熱，則葛根湯的藥力難以奏效，此時不宜繼續服用，應尋求其他治療方式。

 

Tags:#季節性流感#流感#葛根湯#呼吸道感染#感冒#喉嚨痕癢#發熱#鼻塞#頭痛#中醫#中藥方劑#祛痰止咳#風寒#驅寒保暖#促進血液循環#肌肉疼痛#麻黃#高血壓#心臟病#肩頸僵硬#食得有營
