小寒保養湯水推介｜栗子核桃花生雞湯補腎健脾，加清酒有助補血

「可能天氣轉冷，一不小心就病倒了。」Kylie說。

「已經到了一年中最寒冷的月份，這個月有小寒和大寒兩個節氣。顧名思義，這個月會非常寒冷。如果我們平日氣血不足，遇到天氣突變，就很容易生病了。這陣子診所都是咳嗽的病人呢。」我說。

「如何避免生病呢？」Kylie問。

「我們先了解小寒和大寒的節氣特點，再想想如何養生吧。寒是陰邪，大家都知道冷縮熱脹，寒又主收引。所以很多時頸痛、肌肉痠痛，可通過熱敷紓緩。

如果平日陽氣不足，人則偏寒，怕冷、容易四肢冰冷、面色蒼白。陽氣不足，影響氣血生成，尤其女性，血容易不足，引起月經失調，當中痛經十分常見。

寒主收引，影響氣血運行，血脈瘀滯，很多人不知道，測試一下，按下小腿就發現有少許水腫。」我說。

「為甚麼？」Kylie問。

「試想想，天氣寒冷，河道會怎樣？」我問。

「結冰！」Kylie回答。

「對！結冰會堵寒河道致不通。特別河道的灣位和小河。所以體寒之人，一到冬天，關節會疼痛。所以我們養陽袪寒，不單單保健養生，更能預防疾病！

不只身體容易受寒，冬天時情緒也容易低落。一方面日照時間較短，二則天氣寒冷，影響氣血運行。肝主疏泄，例如我們說心情很好，會說很疏肝。因為肝氣能抒發，人則心情舒暢。如果肝氣不抒，會導致氣血鬱滯，即是肝鬱。

所以我們要好好養陽氣，身心健康。冬天主藏精，天氣愈冷，大自然收藏的力量強大。我們順應自然，好好補腎和養陽氣。」我說。

「應該如何做？」Kylie問。

「我們可以多吃補腎食物如栗子和核桃。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。核桃性溫，味甘，入腎、肺經，補腎固精、溫肺定喘、潤腸，治腎虛喘嗽、腰痛腳弱、陽痿、遺精、小便頻數、石淋，以及大便燥結。

脾主四時，要適應天氣變化，我們可以吃花生。花生性平，味甘，入脾、肺經，有潤肺、和胃、止血作用。

現代人容易氣血不足，不少女性有月經失調，甚至量少，怕冷等煩惱。讓我介紹一下一個補血良藥，就是清酒！清酒是由米發酵而成，性溫，味辛、甘、苦，有解表散寒、溫通血脈、養血和營、宣導諸藥的作用。我們可以在保健湯水的基礎上加入清酒，加強補血的作用。」我說。

「原來酒也有醫用價值！」Kylie說。

「冬天謹記保暖，否則病了又需動用身體氣血去修復了。」我說。

小寒保養湯水：栗子核桃花生雞湯

材料（4人分量）︰

栗子10粒、核桃1兩、花生1兩、紅蘿蔔1條、生薑2片、蜜棗2粒、雞肉8兩、清酒100毫升

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 所有材料加水2.5分升，大火煲滾後改細火再煲1.5小時。

4. 最後加少許天然鹽。

注︰若未能購買清酒，可以不加。