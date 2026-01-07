腎臟健康｜8成病人洗腎前一年都患高血壓，醫生揭5大常見「傷腎」食物

據香港大學醫學院於2021年估計，全港約10%人士患有慢性腎功能衰退；而據醫管局顯示，現時本港有1萬多名末期腎衰竭患者，需要接受洗腎或已接受腎臟移植，反映腎病是常見的都市病殺手。台灣有數據顯示，接近8成需要洗腎的病人，在洗腎前一年都有高血壓病史。腎病與飲食息息相關，有醫生便指出，日常不少看似可口美味的食物，其實暗藏健康風險，當中5種常見食物，長期食用更恐怕會損害腎臟健康。

腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

早期腎病5大先兆

1.雙足或腳踝關節或雙腿腫脹

2.血壓升高、頭暈

3.食慾變差、噁心、嘔吐

4.疲勞、乏力

5.容易骨折和骨痛

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩

而據《2022年台灣腎病年報》，需要洗腎的病人，近8成在洗腎前一年都有高血壓病史，另有4成人患有糖尿病，因此三高患者亦需時刻關注身體健康情形。

腎病7大高危人士

1.有腎病家族史

2.糖尿病患者

體內長期處於高血糖的環境

容易損害肝臟

誘發腎病導致腎衰竭

3.高血壓患者

血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

4.腎結石患者

輸尿管堵塞致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

5.痛風患者

經常服用此痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6.有濫藥習慣人士

7.不良生活習慣大士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩

台灣腎臟科醫生洪永祥於Facebook曾分享可導致慢性腎衰竭的5大高熱量包餡食物。洪永祥指出，三高即高血壓、糖尿病、高血脂，往往是慢性腎衰竭常見原因，而高油、高鹽、高糖及高熱量的「4高食物」則是「傷腎大魔王」，對於腎病病人來說，尤其高風險。

洪永祥指出，以不少人常當早餐食用的水餃、鍋貼為例，其實亦屬於「傷腎」食物，當澱粉緊緊包著五花肉，一口吃下肚，更是「一點油脂都不漏掉，完全吃進肚，超級傷腎。」洪永祥又指，以下「5大包餡食物」尤其傷腎，警告腎病患者需注意：

5大高熱量包餡食物

第5名：胡椒餅 1顆約350Kcal

第4名：鮮肉大餛飩湯 8顆約400Kcal

第3名：水餃 10顆約500Kcal

第2名：小籠包 8顆約520Kcal

第1名：鍋貼 10顆約750Kcal

資料來源：台灣腎臟科醫生洪永祥

台灣腎臟科醫生洪永祥早前在Facebook發文指出，扣除8小時睡眠，人一天花了一半的時間在工作上，而且不同的職業容易造成的傷害亦不一樣，於是決定分享哪10大職業潛藏著腎衰竭的風險，並分析有關行業傷腎原因及改善方法。他更指出排行「榜首」主要是工作環境長期接觸化學物的工人，這些工人會有可能面臨多種急慢性腎衰竭相關的風險。

第1名：加油站與裝修工人

長期接觸各種有害化學物質，例如重金屬（鉛、汞、鎳等）、有機溶劑和農藥等。這些物質對腎臟有強烈的毒性作用，長期接觸可能會損害腎臟組織導致腎功能衰竭。

第2名：戶外勞動者

搬運重物或進行反覆的體力勞動，可能引發長期的肌肉疼痛。不僅會影響勞動者的身體健康。還會因為止痛藥物增加腎臟的負擔。戶外勞動者經常在高溫環境下工作，特別是在夏季或熱帶地區。高溫容易導致脫水中暑，脫水會對腎臟產生急性腎損傷。

第3名：夜班工作者

空姐、便利店人員、警察、保安等。這類行業夜班工作者，生理鐘紊亂與睡眠質量下降，使人體的內部節律紊亂。夜班工作者可能經常處於睡眠不足，或睡眠質量差的狀態。這會削弱腎臟的自我修復能力。

第4名：醫護人員

醫護人員工作中的經常需要長時間站立，影響腎臟血液循環。長期間的輪班與熬夜，加上繁重的工作任務，和不規律的生活作息，對腎臟健康，可能產生不良影響。

第5名：議員

涉及高度的社會壓力與政治競爭經常需要處理，複雜的問題與大量的決策，容易導致心理壓力過大。長期高壓狀態會導致血壓升高，高血壓是慢性腎病的主要風險因素。經常會參加各重社交活動或政治宴會，過量飲酒會對腎臟造成直接損害，尤其是當酒精過量時，會導致酒精性肝病，這與腎臟功能障礙有密切關聯。

第6名：電子工程師

主要風險因素如久坐與缺乏運動與慢性腎病的發生率相關，缺乏運動會影響新陳代謝，增加肥胖、糖尿病與高血壓風險，而這些都是慢性腎衰竭的主要原因。長期高壓還可能，影響腎上腺素與皮質醇分泌，導致血糖與血壓升高，進一步加重腎臟負擔。

第7名：家庭主婦

廚房油煙、運動不足、壓力過大，過度攝取加工食品等，都會令家庭主婦增加慢性腎衰竭的風險。家庭主婦經常使用清潔劑、漂白水、殺蟲劑等化學物質，這些產品含有重金屬、揮發性有機溶劑，可能經由皮膚吸收或呼吸道，進入體內，增加慢性腎病風險。

第8名：健美運動員

為了展現肌肉線條，一些健美選手可能會過度使用利尿劑，或刻意減少水分攝取，導致腎臟缺水增加腎結石和急性腎損傷的風險。許多健美者攝取過量蛋白質，如乳清蛋白、雞胸肉、紅肉等，長期高蛋白飲食，可能導致腎臟超負荷，加速腎功能衰退，尤並對於已有腎病風險者更為危險。

第9名：職業司機

司機長時間坐著開車，會影響全身血液循環，特別是下肢與腎臟的血流供應。久坐會增加代謝問題，如胰島素阻抗，血壓升高，這些都是慢性腎病的危險因素。司機可能無法隨時如廁，經常憋尿會導致膀胱壓力增加，影響腎臟排尿功能。憋尿可能導致尿液中的細菌滋生，增加尿路感染風險。司機為了減少頻繁上廁所的困擾，會選擇少喝水，但這會導致尿液濃縮，增加腎結石的機率。

第10名：廚師

廚師經常接觸高油鹽糖的食物容易導致高血壓與肥胖，是慢性腎衰竭的高風險因素。廚房環境炎熱容易導致大量出汗，使體內水分流失，影響腎臟的血流與過濾功能。另外廚師長時間站立與忙碌的工作環境可能影響血液循環增加腎臟負擔。廚師常常因工作忙碌而忽略飲水，甚至長時間憋尿，這可能增加尿路感染與腎臟問題的風險。

資料來源：腎臟科醫生洪永祥