針灸美容｜面色萎黃如枯竭土壤？針灸3大穴位疏通面部氣血，同步提升健康質素

午後的醫館，艾煙與日光共舞。Abi踏入診間時，我首先注意到她眼中那層薄薄的倦意，像清晨未散的霧。她卸去半邊妝容後，乾紋如旱地裂痕，幾顆暗瘡在顴下蓄勢待發，整張臉透著缺乏血氣的萎黃——那是現代人常見的「熒幕臉」，光鮮表層下藏著過度消耗的真相。

「譚博士，我的皮膚像枯竭的土壤。」她觸碰自己的臉頰，「聽說你的針灸能讓皮膚重生？」

我將手指輕搭在她腕間，脈象細數如琴弦過緊。「在我們談美容之前，你可知道——」我取出針盒，銀針在光下流淌溫潤光澤，「皮膚是中醫稱為『藩籬』的器官，它不只關乎外貌，更是內在健康的忠實信差。」

Abi問：「美容穴位如何調動全身？」

第一針落在合谷穴時，Abi輕呼：「這感覺……像有股暖流往臉上走？」

「正是，針尖的雙重奏。」我微笑運針，「合谷是手陽明大腸經原穴，陽明經多氣多血，上達面部。刺激它，等於開啟通往臉部的氣血通道。」這正是我自1996年研究針灸美容時的核心發現：真正的美容穴位，必定是能調動全身氣血的樞紐。

接著取足三里，針感直達腳趾。「這是胃經合穴，脾胃為後天之本。」我一邊行針一邊解釋，「妳的乾燥與萎黃，根源在氣血生化不足。改善消化吸收，比任何保濕精華都根本。」

當細如毫髮的面部針輕刺顴髎、四白穴時，Abi驚訝於幾乎無痛。「這些穴位像城市的轉運站。」我說，「微調它們，能促進局部循環，卻不只是在『填充』皺紋——而是在恢復這片區域與整體氣血的對話能力。」

留針期間，我點燃一支艾條，淡白煙霧蜿蜒上升。

「你常熬夜，怎麼保持皮膚的光彩？」Abi看著我問。

「靠誠實的補救。」我將艾條懸於她足三里上方，艾灸，為熬夜的靈魂點一盞溫熱的燈。

我續：「我確實是夜貓子，深夜靈感最盛。但我深知熬夜耗傷陰血，如同燈油熬乾——所以用艾灸來添油續火。」

我分享最關鍵的一招：「睡前針刺與灸湧泉穴十分鐘。這是腎經起點，能引虛火歸元，將熬夜散逸的能量收回腎中封藏。我旅行時總隨身帶針灸針與艾灸，在異鄉的夜裏，銀針佐以艾條的溫熱，就是與身體和解的儀式。

然而，針灸美容的雙重饋贈，你在治療皮膚時，身體正在悄悄改變。」

連續三周治療後，Abi素顏而來，眼下暗沉淡腫去掉了一大半。

「最奇妙的是，」她眼睛發亮，「我的偏頭痛和經期不調也好轉了。這不是只做臉部治療嗎？」

我微笑，這是針灸美容最珍貴的秘密：「當我替妳針灸三陰交調理肝脾腎時，是在改善荷爾蒙平衡——暗瘡因此平息，經期也隨之規律。針灸足三里強化脾胃功能，也同時提升消化功能——面色萎黃、面頰鬆弛、雙下巴、大眼袋、拜拜肉等得以改善，就連長期腹脹也消失了。」

我指著枱上經絡模型：「每一條通往臉部的經絡，都連著五臟六腑。當我們疏通面部氣血時，其實是在梳理整條經絡。這好比疏浚一條河流，下游（面部）清澈了，上游（內臟）的淤塞也同時改善。」

最後一次治療，Abi的皮膚已透出自然紅潤，那種光澤不是來自油光或化妝品，而是氣血充盈時特有的「容光」。

「你看起來比實際年齡年輕這麼多，」她忍不住問，「真是針灸的效果嗎？」

我收起針具，窗外暮色正好。「我眼角也有細紋，但這不是重點。」我為她點燃一支小艾條作別禮，「重點是整個人的狀態——經絡通暢，氣血調和，睡眠深沉，情緒平和。這種由內而外的和諧，會讓皮膚透出一種『健康的光』。不老的真相：是健康滿溢時的自然光澤。」

「針灸美容最深的智慧，」我總結道，「是它從不『只』治療皮膚。它在修復妳你的乾紋時，同時在滋養你的肝血；在平息你的暗瘡時，同時在調節你的內分泌；在改善你的面色時，同時在強化你的消化系統。當你為了美容而來，身體卻得到了整體的健康提升——這才是真正的『針到病除』。以前有位病人送我一張牌匾『一針見美善』。」

艾煙裊繞中，我想起曾在香港大學教學時常說的：美麗不是對抗時間的戰爭，而是健康滿溢時的從容。每一枚刺入美容穴位的針，都是一次向內在發出的溫柔叩問；每一縷艾灸的溫熱，都是對疲憊身心的深情回應。

而所謂不老的典範，不過是明白了：真正的光采，永遠來自生命內在的和諧與通暢。這份通暢，既能撫平臉上的紋路，也能理順生活的皺褶——這便是針灸美容，賜予我們最珍貴的雙重禮物。