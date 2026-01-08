廚具安全｜木砧板發霉恐致癌？專家提醒切忌2件事 + 推薦安全材質與最佳清洗方法

砧板／木砧板／廚具｜廚房砧板用錯，隨時成為霉菌毒素的溫床，嚴重甚至可致食物中毒和癌症。台灣有專家提醒，除了基本的處理生熟食材要分開砧板使用，清洗前後的小習慣同樣會增加食安風險，而往往這些習慣是許多人都輕忽的。

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈近期在健康節目《祝你健康》中，指出清潔與使用砧板的常見錯誤，以下這些使用習慣都會增加木質砧板發霉和滋生細菌的風險。

翻面使用交叉污染風險高

譚敦慈強調，確保廚房衛生最基本且關鍵的原則，就是砧板必須生食與熟食分開使用。她指出，許多人認為用砧板的正面切肉，翻到背面切水果就能避免污染。但實際上，在切割過程中砧板難免產生肉眼難辨的細微刀痕，生肉的血水與細菌早已藏在縫隙中。即使調換兩面使用，污染風險依然存在。譚敦慈建議，家中最好至少準備兩塊砧板，將蔬果、肉類、熟食分開處理食用更為理想，或用不同顏色砧板區分，避免混淆。

切完肉勿用熱水沖洗 蛋白質凝固養惡菌

切完生肉或雞蛋後，許多人習慣用熱水沖洗砧板殺菌。譚敦慈指出這正是最大清潔地雷，皆因殘留在砧板上的蛋白質遇熱會凝固，反而會更牢固地卡在砧板的刀痕與細孔中，使清潔難度大增，成為細菌與霉菌的養分。

4步正確清潔順序：「先冷後熱」

● 冷水沖洗：先以冷水沖掉表面殘渣、血水。

● 清潔劑刷洗：使用中性清潔劑與海綿或軟質百潔布徹底刷洗。切勿使用鋼刷，以免造成更多刮痕。

● 熱水消毒：最後再用熱水沖燙，以達到消毒效果。

● 存放大忌：直接掛牆上不通風易發霉，放置於兩面通風的位置晾乾最好

清洗後勿貼牆晾乾

清潔後如何晾乾同樣關鍵。譚敦慈直言，很多人習慣將砧板直接掛在牆上或靠牆站立，這是個大錯誤，會導致砧板貼牆面無法通風，在潮濕的廚房環境中，水分難以蒸發，極易滋生黴菌。正確做法是將砧板放置在兩面都能接觸空氣的通風處，例如專用的砧板架，確保其能完全乾燥，降低發霉風險。

霉菌毒素恐傷肝腎致癌

忽視砧板衛生，可能引發立即性的細菌感染導致腹瀉、食物中毒。更長期的隱憂則是霉菌產生的毒素。專家指出，如黃麴毒素被世界衛生組織列為一級致癌物，長期攝入可能增加肝癌風險；赭麴毒素則可能影響腎功能。這些毒素一旦產生，即使高溫烹煮也難以完全破壞。

若木質或塑膠砧板已出現霉斑，譚敦慈建議可用 「1:1000」稀釋的漂白水（即1毫升漂白水加1000毫升清水）沾濕廚房紙巾後進行濕敷，有助殺死並去除黴菌。若霉斑不斷出現或刀痕過多，則應立即更換。

在材質選擇上，譚敦慈表示自己偏好使用玻璃或不鏽鋼砧板，因為表面平滑無細孔，不易藏污納垢，從根本上避免了發霉問題，清洗後也可直接放入洗碗機。但其缺點是較滑且不適合用力剁砍食材，使用時建議在底部墊上濕布防滑。她也不建議使用市售的雙面砧板，因血水可能滲透造成交叉污染。