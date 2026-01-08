健康飲食｜30歲女常食麵包患脂肪肝，改早餐組合3個月逆轉病情

打工仔工作繁忙，不少人會選擇早餐吃麵包，既方便又快捷，但可能暗藏健康危機！有肝膽腸胃科醫生分享個案，一名30歲女性上班族，早餐常吃精緻澱粉含量高的麵包，患上輕度脂肪肝，而她僅靠改吃1種「早餐組合」，在完全沒有運動的情況下，改善了脂肪肝問題，更成功減重5公斤。

30歲OL改吃1種早餐組合 3個月後脂肪肝消失

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地節目《祝你健康》中，分享一個成功逆轉脂肪肝的案例，該名女患者以往早餐每天吃精緻澱粉含量高的麵包，30歲就出現輕度脂肪肝。在醫生的建議下，她改為每天固定以「烚蛋、黑咖啡、番薯、香蕉」互相搭配作為早餐。經過3個月，她在完全沒有運動的情況下，經檢查發現其脂肪肝已經消失，體重也從76公斤降至71公斤，足足減了5公斤。

此外，該名患者亦習慣將蒸熟的番薯冷藏後再食用。錢政弘解釋，番薯經過冷卻，在過程中會產生抗性澱粉，有助緩解血糖急速上升的問題。錢政弘表示，如果平時無時間準備烚蛋，也可選擇市售的茶葉蛋或溏心蛋作為替代。雖然這類蛋經過調味，但相較於麵包，對肝臟及血糖造成的負擔仍相對輕微得多。

至於在飲品和水果的選擇上，錢政弘提出以下建議：

● 黑咖啡被視為護肝飲品，適量飲用能降低肝癌與肝硬化的風險，若怕苦味，可加入少量鮮奶，但切記避免添加糖或奶精。

● 在香蕉的選擇上，則應挑選外皮偏青、剛熟的「初熟青色」香蕉，因此時抗性澱粉含量最高。一旦香蕉出現黑斑，含糖量也較高，容易導致血糖上升。

4大護肝食物

台灣婦產科醫生邱筱宸曾在其Facebook專頁撰文表示，不少人選擇素食是為了減輕身體負擔、維持健康，甚至有人認為蔬食飲食就能護肝。她進一步分析蔬食對肝臟的益處，以及傷肝的潛在風險，並列出以下4類護肝食物：



1. 十字花科蔬菜（如椰菜花、羽衣甘藍）：

含有硫代葡萄糖苷（Glucosinolate），具抗氧化作用，並有助激活肝臟解毒酵素。

2. 全穀類與豆類：

提供充足膳食纖維與穩定能量，幫助維持血糖穩定，減少脂肪肝堆積的風險。

3. 莓果類（如藍莓、士多啤梨、蔓越莓）：

富含多酚與抗氧化物，有助減輕肝細胞的氧化壓力與發炎反應。

4. 每天2至3杯黑咖啡：

研究證實，可降低23%脂肪肝機會，以及降低40%肝癌風險。美國肝臟醫學會（AASLD）發布的脂肪肝臨床指引亦認可其保護作用。

3大潛在傷肝地雷

邱筱宸同時提醒，即使是植物性飲食，也可能存在隱形負擔，需特別留意以下傷肝地雷：

1. 高糖高澱粉

素食者容易攝取過多精緻澱粉，糖分易在肝臟轉化為脂肪，形成脂肪肝堆積。建議以五穀雜糧取代精緻澱粉，並攝取足夠蛋白質。

2. 加工素食

素料雖然不含動物性成分，但加工過程中常添加大量鈉、調味劑或反式脂肪，長期食用可能增加肝腎負擔，引發慢性發炎。建議選擇低鈉、低油、非油炸且不含反式脂肪的產品。

3. 部分中草藥與保健品

過量攝取薑黃素、何首烏、大黃或卡瓦胡椒，可能引發藥物性肝損傷（DILI），甚至造成肝衰竭。若有慢性肝病（如乙型肝炎），使用前應諮詢肝膽腸胃科醫生。

資料來源：婦產科醫生邱筱宸

轉載自晴報