名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術

現年61歲、被稱為「泰國通」的胡慧冲，曾因主持多輯TVB旅遊節目《沖遊泰國》而廣受歡迎。近年他多次傳出健康出現問題，2023年他因心臟問題，需做通波仔手術。早前亦因心臟不適及腰部劇痛入院。沒想到時隔不足兩個月，胡慧冲竟在元旦日再度身體不適入院，隨後他拍片詳述自己的病況。

胡慧冲出事疑與酒店有關？

胡慧冲近日在YouTube頻道上傳影片，透露自己在除夕夜出事，竟與曼谷一間酒店有關。片中身穿白恤衫、自認精神未復原的他表示，自己一向希望節日過得有意義，因此原本打算在除夕夜預訂泰國一間高級酒店房間欣賞煙花，但因訂房較遲，房價相當昂貴，折合約需1萬港元一晚，他再三斟酌後決定放棄，待日後房價回落再入住。

胡慧冲為慳錢反惹禍

胡慧冲卻因這個決定間接導致入院，他表示：「當晚我冇去酒店住，咁就叫外賣，喺泰國有間賣港式食物嘅食店好正，我都幫襯過唔少次，我就叫咗兩個餐，有兩杯凍檸茶送，我就全部食晒。」

胡慧冲整晚狂嘔清晨入院

胡慧冲大快朵頤後，當晚看完煙花、迎接2026年後便上床睡覺，卻感到胃部及胸口不適：

我瞓喺度覺得好辛苦，喉嚨都頂住，跟住我就開始嘔，成晚嘔咗5次，仲有肚瀉嘅情況。我唔敢講啲食物有問題，可能係我撞邪。

直至天亮前，胡慧冲終於撐不住要入院，隨後需插喉吊鹽水，幸好經化驗後可以出院。胡慧冲翌日再拍片透露最新病況，稱自己已恢復得八、九成，但前一日連續睡了12小時，仍感十分疲憊。

胡慧冲曾心臟出問題花$5.5萬通波仔

這並非胡慧冲首次傳出健康問題，2023年，他因身體檢查而發現血管阻塞的問題，於泰國的私人醫院進行「冠狀動脈介入治療術」（俗稱「通波仔」）手術，並在社交平台上載影片及分享當地私家醫院的服務感想及埋單收費。

片中可見，已經可以落床的他，先為大家介紹病房環境，內附一個私人浴室。胡慧沖指，病房格局其實與酒店十分相近，而醫院的姑娘亦十分和藹可親，醫生在整個住院過程都十分細心及負責。在片尾時，他更揭露是次通一條血管的「通波仔」埋單費用，遠較他想像中便宜，總計約246,565泰銖，即約55,371港元。

在2025年6月，他又因心臟不適入院檢查，幸好報告顯示並無大礙，僅為心臟輕微擴大，心跳及血壓方面都沒有大問題。同年11月，他再因腰部劇痛入院，更一度擔心自己會永久癱瘓。當時他曾拍片稱，已深刻體會健康的重要，並呼籲粉絲珍惜當下，想做的事應趁健康時盡快完成，以免留下遺憾。

心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心肌梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

1. 心絞痛

● 在日常生活中，如果進行體力勞動或情緒激動時出現異常的心絞痛症狀，這些症狀在休息後通常有所緩解，但這並不意味著危險已經過去，而是需要引起注意。

2. 症狀加重和頻繁發作

● 已經診斷出冠心病或心絞痛的患者，如果近期內發現症狀發作的頻率和強度顯著增加，且難以透過休息或常規藥物緩解，這可能是心梗即將發生的信號。

3. 無原因的心慌和胸悶

● 即使無心血管疾病史的人，如果突然感到胸悶、心慌，或者在沒有明顯活動的情況下呼吸困難，這些症狀可能是心肌缺血的早期跡象。

4. 頭暈與疲倦

● 熬夜或承受壓力之後，若感受異常的疲勞、心慌或頭暈。這些症狀可能是心臟血液供應不足的跡象，表示心臟負擔加重或存在某些功能障礙。

5. 暈厥或眼前一黑

● 心臟病患者可能因心跳突然減慢或停止，導致腦部血流不足，進而產生暈厥。有可能是心臟突發疾病的前兆，需要就醫。

資料來源：上海同濟大學附屬天佑醫院心血管内科主任雷著斌

