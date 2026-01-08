羽絨造假｜南韓The North Face 13款產品鵝絨變鴨絨，品牌道歉承諾退款

在韓國所售知名戶外品牌The North Face近日爆出羽絨填充物標示不實醜聞。多款標榜使用高品質鵝絨的羽絨外套，實際填充的卻是保暖性較差的再生鴨絨，引發消費者強烈不滿。品牌營運商Youngone Outdoor已公開致歉，並承諾對受影響產品提供全額退款。

潮牌網店爆羽絨造假醜聞

據韓國媒體報道，風波起源於韓國知名潮牌網店Musinsa，一名消費者購買羽絨外套後，對產品實際填充物產生質疑並提出投訴。韓聯社率先進行深度調查報道，發現包括知名品牌「The North Face」在內的多款羽絨衣，雖標榜使用保暖性較佳的鵝絨，實際卻混入大量保暖效果較差的鴨絨，涉嫌欺騙消費者。

調查還進一步發現，除了Musinsa之外，W Concept、ABLY、ZIGZAG等多家南韓熱門網購平台，也發售標示不實的羽絨產品。更令人震驚的是，部分商品的鵝絨實際含量甚至低至6%，遠低於標示的80%標準。品牌方面表示，此次失誤發生在新一季商品發布之中，外包銷售代理商在更新線上商城的產品資訊時，未能及時修正舊有數據，導致消費者看到的商品說明與實際填充物不符。

韓國知名戶外品牌The North Face近日爆出羽絨填充物標示不實醜聞。（官網圖片）

The North Face認13款羽絨標示不實



而在Musinsa商城中發售的The North Face羽絨外套，包含經典款式「1996 Retro Nuptse Jacket」在內的13款羽絨產品名稱（以產品編號計算共28個型號），被認定為存在標示錯誤問題。這些產品在各大銷售平台上宣稱填充「鵝絨80%、羽毛20%」的黃金比例，但實際檢測結果顯示，其中11個型號使用了再生鴨絨；還有4個型號填充了羽絨和聚酯纖維的混合物，1個型號則填充了100%聚酯纖維。其中，男款「蓬鬆羽絨外套」下半身採用棉質布料，上半身採用鴨絨填充，而女款則採用鴨絨作為填充物，這表明即使是同一產品，不同型號的填充物成分也不同。

鵝絨的保暖性能明顯優於鴨絨，而再生鴨絨屬於回收材料，品質和保暖效果較為遜色。價格差異也相當顯著，消費者花高價卻買到低等級填充物，事件曝光後遂引起強烈譴責。

鵝絨的保暖性能明顯優於鴨絨，而再生鴨絨屬於回收材料，品質和保暖效果更為遜色。（韓網圖片）

品牌方道歉 承諾全額退款

韓國消費者院於16日宣布，已向公平交易委員會舉報，The North Face（Youngwon Outdoor）於12日銷售的羽絨產品填充物標籤存在欺騙消費者的行為，違反了《公平標籤和廣告法》 。

品牌營運商Youngone Outdoor針對此事件發表正式道歉，表示已對所有線上及實體通路銷售的羽絨產品進行全數盤點。品牌方面承諾，針對2025年7月初以來售出的13款誤標產品提供全額退款，消費者可選擇退貨或換貨，且毋須提供額外證明文件。The North Face 事後透過其官方網站和官方 Instagram 帳號，宣傳並標註其回收羽絨為「GRS 認證」和「700 蓬鬆度優質羽絨」。

同時，涉事潮牌網店也迅速採取更嚴格的管控措施，包括強制要求服飾品牌公開填充物檢測報告，或由平台自行執行第三方檢測，同時修改或下架問題產品資訊，希望藉此重建消費者信心。

根據韓國消費者院的調查，羽絨填充物造假問題在韓國差不多每年冬季都會發生，顯示這並非偶發事件。韓國消費者院組長朴容熙指出，至少7家公司涉及此次調查，已要求相關業者修改產品資訊、暫停銷售並制定補償方案。

揀羽絨4大貼士

羽絨用鵝毛或鴨毛，保暖效果究竟有多大差別？結合專家及消委會資料，以下4項可供參考：

1. 絨毛成分及比例

絨（Down）是由不含毛桿的羽毛，在其羽枝上長出的許多簇細絲，通過絨上的細絲相互交錯形成了穩定的熱保護層。因此，絨是羽絨保暖的主要材料。

而「羽毛」(Feather)則是指帶羽梗的片狀羽毛，多為鵝、鴨背部的小羽毛，加入衣內能夠撐起羽絨，增加其體積及空氣。羽絨常用鵝和鴨的羽毛，因保暖度和防水度較好。另外，鵝絨球一般比鴨絨球更大，保暖效果較好，因此售價亦較高。

要選擇一件保暖度高的羽絨，可細閱其標籤資料上填充物料的絨毛及羽毛比例；絨毛成分愈高，保暖效果愈明顯。如果標籤上標明80/20，即指羽絨內含有80%絨毛，20%為羽毛。值得留意的是，100%絨毛含量的羽絨並不等於最暖，因為沒有羽毛支撐起羽絨、蓬鬆度有限，未能儲存較多的空氣，保暖度反而會下降。與之相比，90/10的羽絨保暖度就會比較理想。

2. 蓬鬆度

羽絨的蓬鬆度（Fill Power）亦會影響羽絨的保暖度。要測試蓬鬆度，可以把1盎司的羽絨放入有刻度量的圓筒內，羽絨所佔的體積（以立方英吋為單位）即為其蓬鬆度。

如果有1盎司的羽絨入到圓筒內，其體積為800立方英吋，便表示該羽絨有800蓬鬆度。蓬鬆度愈高，代表保暖效果愈好，因為衣服蓬鬆鼓起能夠保持衣內有較多的空氣，有助保暖。一般羽絨的蓬鬆度由400FP開始，550FP屬正常，而1000FP已是頂級，適合雪地活動。

3. 外層物料及車縫線

羽絨外套若車縫做工過於粗疏，羽絨會因使用過及洗濯後移動，日久之下，羽絨會集中在衣服下方，衣服可能變得不保暖。

消委會曾指出，由於羽絨濕水後保暖程度會降低，所以羽絨的外層大多採用高密度編織以防羽絨「走脫」。如要做到連縫紉位置都防水，就要在拉鏈及接縫位置用上防水壓膠技術，這些設計再加上剪裁的繁複性等，都會影響衣物的售價。

羽絨最外層面料一般由聚酯纖維的布料所製，具有耐用、密度高的特點，有擋風跣水的效果。至於內裏，布料同樣要透氣度高，能把身體的汗水濕氣排走。膠面的羽絨透氣度不足，排不走濕氣，所以聚酯纖維面的羽絨較好。

4. 彈性

要測試一件羽絨的回彈性，可用手按羽絨，回彈時間愈快代表羽絨充氣愈快，保暖效能較佳。葉曉雲表示，當羽絨用得耐、洗得多，會出現回彈性較低的現象，表示羽絨的保暖效果已沒有新買的時候明顯。

即睇專家教揀羽絨秘訣及護理方法：



1.絨毛及羽先比例

90/10比70/30更保暖，但沒有100/0。

因羽毛有助提高羽絨蓬鬆作用，從而鎖住暖空氣。

2.蓬鬆度

一般以500，600數字顯示，蓬鬆度愈高，所含空氣愈多，保暖性更愈好。

以900度為例，則是保暖程度十分高的羽絨。

3.Heatseal 科技/無縫熱封

針線的空間會讓羽絨流出，使用此科技可避免此問題。

4.銀點反射科技

反射身體熱能，加強鎖暖。

5.設計

長身兼布帽

插手口袋有絨毛，亦有助提升保暖度。

6.防水功能

如在雪地或下雨天，可揀選有防水功能的羽絨，因為已沾濕的羽絨不能發揮保暖功效。

7.回彈力

如果沒有產品資訊，可以做簡易測試：

先可按下羽絨，再觀察回彈的時間愈快代表羽絨撐起力度較強，蓬鬆度較高。

羽絨護理貼士：