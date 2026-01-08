食物中毒｜一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食物

近日一名台灣網民在社交平台發文分享，指一家四口在韓國釜山旅遊時，到當地的海鮮餐廳進食扇貝後，竟接連出現腹瀉、嘔吐等症狀，需前往急症室治療，醫療費用更高達近4萬新台幣（約1萬港元）。帖文隨即引發不少網民同感，更紛紛勸諭外遊時切勿輕易嘗試生食，以免中招。

一家四口遊韓吃1種食物中招

有台灣網民在Facebook群組「韓國旅遊問題免費幫幫幫」分享在釜山旅遊的可怕遭遇。2025年12月25日，事主一家四口乘搭膠囊列車到青沙浦後，便到一家烤扇貝的餐廳用餐，「當下餐廳人是滿的，也有台灣遊客，所以也就很放心的吃了。」

結果到了當晚大約7點，兩夫妻開始出現腹瀉及嘔吐的症狀，隨後前往釜山大學醫學中心急症室就醫。惟醫生表示當下沒有診治腸胃問題的醫生，於是幫他們叫的士到三育醫院看急診。但兩人的狀況不僅沒有得到改善，還總共花費了5,000多新台幣（約1,240港元）的醫藥費；

處置的方式就是給你吊點滴，然後開藥要你回家，打完點滴我們並沒有比較好，先生就這樣腹瀉了一個晚上，而我是繼續嘔吐。

一家四口在韓國釜山旅遊時，到當地的海鮮餐廳進食扇貝後，竟接連出現腹瀉、嘔吐等症狀。（Facebook圖片）



醫療費花近萬元

翌日事主自行到藥房買了止瀉藥，兩夫妻才沒有繼續腹瀉和嘔吐。原以為兩個小朋友沒事，惟第二天晚上，事主的女兒和兒子亦突然開始嘔吐腹瀉，「女兒吐到只剩下黃（膽）水可以吐，兒子不止吐還拉水…」。所幸他們已從釜山回到首爾，房東立即幫忙叫救護車將孩子們送到醫院急診室，「過程中兒子女兒依舊吐得厲害」。

抵達診症室後，護理人員詳細詢問病況，其後醫生進行腹部超聲波檢查，並為他們注射止吐及止瀉針劑，再以點滴補充水分，直至翌日天亮才離開醫院。事主透露，由於未加入韓國本地醫療保險體系，是次醫療費用需自付，其中8歲女兒的診療費約為12,000新台幣（約3,000港元），5歲兒子則耗費17,000新台幣（約4,217港元）。

事主特別提及旅遊保險索賠細節：「我們的旅平險是一定要備註食物中毒才有理賠多一點，釜山醫院的醫生說因為我們是外國人，他們不能做太多的治療（只能緩解症狀）；但是去首爾，孩子們的醫生向我表示保險需要是食物中毒，他有幫我修改。」

她又指，當日僅食用該餐廳餐點，未進食其他正餐，而症狀亦於用膳後數小時內出現，故認定是該海鮮餐導致全家腸胃不適。她最後亦勸諭各位旅客，外遊食用烤貝類或海鮮前務必審慎，尤其腸胃敏感者或攜幼童同行時，應盡量避免進食此類高風險食物。

不然可能會像我們這樣，有三天時間不是在急診就是在民宿攤平休息了...畢竟因為看醫生身體不舒服真的是會影響在國外旅遊的好心情，後面也沒有健康的腸胃可以吃更多好吃的食物了...

網民勸諭：出國旅遊要避免這類食物

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民表示近日已出現多宗類似的事件，「出國旅遊奉勸各位避免生食，海鮮務必全煮熟再吃，之前上吐下瀉的案例看過太多了，而且這幾天Threads 上類似的帖文還不少。」亦有網民指出，貝類是最易中招的食物：「旅行最易出事通常是扇貝，所以旅行我都不吃」、「烤貝很多人中獎，這次去完全不敢碰」。

有網民則認為可能是他們吃到不新鮮或沒烤熟的海鮮，事主對此補充，貝類上桌後有確認過都是「會動、還活的」，而且店家也有教他們烤的方法，她跟先生覺得當下如果烤得更熟一點可能就不會有事，「店家教我們的每一種貝類的烤法都不太一樣，大部分都兩分鐘，十秒翻一次…」

5大貝類毒素中毒症狀+12種高風險海產

進食海鮮有甚麼需要注意？根據食安中心資料，貝類毒素是一組由名為雙鞭毛藻的藻類產生的天然毒素，大部分源自由微藻引發的有害藻華，通常稱為「紅潮」。由於貝類海產是濾食性動物，牠們會把水抽進其體內、過濾並吃下藻類及其他食物粒子，因此紅潮發生時，貝類海產會食進大量毒藻，毒素便在其體內積聚，令吃下這些貝類海產的人中毒。

食安中心指出，有貝類海產較常出現5種毒素，而在重多海產中，有12種的毒素含量較高，市民需格外留意。

1. 麻痹性貝類中毒

主要導致神經受損，且發病迅速

中毒症狀：刺痛、麻痹、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和步履踉蹌等，且往往會有腸胃病症狀。嚴重者可能會出現癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡，但大部分患者通常在數天內康復。

可能含有此毒素的海產：蜆、青口、蠔、扇貝、帶子

2. 下痢性貝類中毒

中毒症狀：腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛等，通常在進食受污染的貝類後30分鐘至數小時內出現，三日內會完全康復。至今尚未發現有死亡個案。

可能含有此毒素的海產：青口、帶子、蠔、蜆、鱈魚

3. 失憶性貝類中毒

由海洋矽藻所造成，特徵是胃腸道失調及神經紊亂，有可能致命。

中毒症狀：嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，尤其會導致短暫喪失記憶力。

可能含有此毒素的海產：青口、蜆、蟶子、帶子、腹足類動物（螺）、蟹、龍蝦、鱈魚

4. 神經性貝類中毒

中毒症狀：與麻痹性貝類中毒相似，症狀包括頭部和手部感覺異常、頭暈、動作機能不協調、肌肉痛及腸胃不適等，這些症狀會在數天內迅速及徹底消散。

可能含有此毒素的海產：蠔、蜆、青口、司蚶、魚類

5. 原多甲藻酸貝類中毒

中毒症狀：與下痢性貝類中毒相似，症狀包括嚴重腹瀉、嘔吐、腹痛、間歇性噁心和發冷等，通常在進食受污染的貝類後12至24小時內出現。

可能含有此毒素的海產：青口、蠔

如想降低食物中毒的風險，處理貝類海產時應留意以下3點：

進食前要洗擦其外殼，摘除其內臟，並應徹底煮熟。

介貝類海產應加熱至內部溫度達攝氏90度並維持90秒，或在沸水中烹煮至外殼全開，再烹煮3至5分鐘。

進食前，應棄掉其汁液。

此外，貝類毒素一般積聚於貝類的消化腺和生殖腺，市民應避免進食這些部位。食用雙貝類時，在容許的情況下應去除全部內臟，只食用閉殼肌，烹煮的汁液也應棄掉。此外，應向可靠的店鋪購買貝類，烹煮前先刷洗外殼。進食亦不宜過量。

6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於新鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細菌、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

1.新鮮海產及貝殼類等是引起腸炎弧菌。食品中毒的常見食品。

2.受污染之家畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等容易引起沙門氏桿菌食品中毒。

3.受糞便污染的食品或水源，是主要引起病原性大腸桿菌，食品中毒的源頭。

4.肉製品、蛋製品、乳製品、飯餅及生菜沙律等容易引起金黃葡萄球菌食品中毒。

5.米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等，容易引起仙人掌桿菌食品中毒。

6.低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆乾製品，是引起肉毒桿菌食品中毒的常見食品。

資料來源：台灣營養師高敏敏

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：