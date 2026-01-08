腸道健康與皮膚關係 │ 益生菌能改善濕疹、暗瘡與抗老化？營養科學拆解真實效用

近年來，腸道健康與皮膚之間的關係備受關注。除了吹捧可減肥外，益生菌被廣泛宣傳為改善膚質、減少暗瘡、降低炎症，甚至延緩老化的工具。最近一項大型回顧研究指出，不同皮膚狀況之間的證據強度存在明顯差異，其中只有少數情況真正顯得有功效。

理解「腸皮膚軸」

腸道與皮膚同為重要的屏障器官，並與免疫系統密切互動。腸道菌群會影響免疫訊號、全身性炎症及代謝，這些因素理論上亦可影響皮膚健康。以暫時研究顯示：

● 動物研究支持腸道菌群可影響皮膚免疫反應

● 人體研究顯示腸道菌群失衡與某些發炎性皮膚疾病相，但缺乏大型臨床研究

最有力：特應性皮膚炎（一般稱為濕疹）

這篇回顧研究整合了超過500項研究結果，其中包括70多篇系統性回顧，涵蓋全球逾十年的益生菌與皮膚健康研究。在所有被研究的皮膚狀況中，證據最一致，也最具臨床前景的是濕疹。多項隨機對照試驗顯示，當服用益生菌作為輔助時，部分患者的症狀嚴重程度可獲得改善。這項效果在嬰幼兒與兒童中最為穩定，在成人中亦有部分支持證據。

相較之下，其他皮膚問題的證據明顯較弱：

● 暗瘡：研究結果不一致，僅少數小型研究顯示潛在好處

● 牛皮癬：人體研究數量有限，尚不足以支持臨床應用

● 皮膚屏障與保濕：部分短期研究顯示改善，但結果高度依賴菌株

● 皮膚抗老化：屬早期探索階段，證據零散

這意味著，若以「最有可能受益」來排序，濕疹明顯領先，其餘狀況仍屬實驗性或推測性應用。

菌種與劑量：選購時真正重要的是甚麼

該回顧研究指出，現有文獻中菌種與劑量的報告並不一致，暫不能夠明確地指出需要多少分量或菌種。不過，從已發表研究中仍可看出一些趨勢。例如，與濕疹健康相關較多於研究中使用菌種包括：

● Lactobacillus rhamnosus

● Lactobacillus paracasei

● Lactobacillus acidophilus

● Bifidobacterium lactis

● Bifidobacterium longum

在劑量方面，研究中常見的補充方式為：

● 每日約10億至100億 CFU

● 持續8至12星期

● 再高CFU暫未顯示可帶來額外好處

整體而言，益生菌補充劑並不可作為治療工具，但有證據顯示有輔助作用，尤其是於濕疹。鑒於這項研究，可建議以下情況：

● 患濕疹人士（成人或小童）與醫生諮詢考慮每天服用益生菌補充劑

● 選擇補充劑時應留意清楚標示的菌種與劑量CF。例如以下產品，清楚標明總劑量，以及各種菌種分別劑量。

● 決定嘗試的話，建議服用最少12星期才定斷效果

天然食物益生菌

除了補充劑，每天三餐飲食亦與皮膚健康扯上關係。高纖維、多樣化植物性食物、天然無添加食品等，有助維持腸道菌群穩定與降低全身性炎症。雖然食物不能取代研究中使用的特定益生菌補充劑，但亦可添加以下發酵食品：

● 乳酪、克菲爾

● 泡菜