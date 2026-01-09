精神健康 │ 29歲韓國男歌手驚傳離世，患思覺失調10年病情惡化

韓國獨立歌手Jin Denim於2025年12月17日因意外離世，終年29歲。其胞妹近日才公開死訊，並詳細說明死因與纏繞哥哥多年的精神疾病所致，強調絕非輕生。其告別式已經低調進行且安葬。

韓國獨立歌手Jin Denim（本名金正燁）於2025年12月17日晚上因一場意外事故離世，胞妹Danbee於在月3日透過個人Instagram發文親證哥哥死訊，並詳細說明死因是源於纏身多年的精神疾病所引發的「意外墜落事故」，絕非輕生。

妹妹親述死因 澄清非自殺

胞妹Danbee在Instagram發訃聞，表示事出突然且家屬情緒悲痛，當時僅能邀請親友低調完成告別式。然而，為了向所有喜愛Jin Denim音樂的人交代真相，避免外界誤解與不當揣測，家屬決定公開說明。她再三強調哥哥死因並非自殺，而是「病症引發的意外墜落事故」。她解釋，哥哥長期受疾病所苦，近期病情急劇惡化，反覆出現不受本人意志控制的衝動行為。這次致命的意外，正是由這些疾病症狀所導致，「我要明確指出，哥哥的死因並非自殺，而是病症所引發的意外導致墜落死亡。」

受10年躁鬱症和思覺失調折磨 近期病情惡化

Danbee在帖文中詳細說明哥哥Jin Denim長達十年的抗病歷程，她指Jin Denim自2015年起，被診斷罹患雙相情緒障礙（亦稱躁鬱症）與思覺失調相關症狀。他對自己的病情有清楚認知，十年來一直積極接受醫院治療，並持續服用藥物，努力控制病情。

Danbee透露近期Jin Denim的症狀曾急劇惡化，「已發展到在家人協助下，亦難以控制的狀態」。哥哥這些衝動的行為，不僅讓Jin Denim本人，也讓整個家庭長時間承受了莫大的痛苦。

已低調安葬 遺願「希望大家不要悲傷」

她提到，Jin Denim生前常說：「我離開的那天就是前往天國的喜悅之日，千萬不要悲傷。」 因此，家屬雖萬分悲痛，但仍遵循他的遺願，相信他已前往安寧之地，「他（Jin Denim）的離世令人心碎和惋惜，但我們家人相信他已經去了安寧的地方。我們希望大家能夠透過他留下的音樂和溫暖的回憶，長久地記住他，而不是讓他成為悲傷的對象。」

家屬已將Jin Denim安葬於京畿道安城Evergreen樹木園，與父親相伴。此處為樹木葬園區，全年開放供人追思。Danbee亦對喜愛哥哥的粉絲表示，現場不宜擺放祭祀食物，但歡迎以鮮花或小飾品表達心意。

曾就讀復旦大學 音樂才華出眾

Jin Denim的音樂才華與學識背景頗為突出，曾前往中國上海就讀復旦大學。2016年，他以弘大街頭表演團體Si-So成員身份打開知名度，後以「SingSing」名義發表作品。2020年起，他改以藝名「Jin Denim」展開個人活動，音樂風格偏向R&B、獨立流行樂，代表作有《這一夜過後》、《Eternal》、《Fairytale》等，雖非頂流，但以其溫柔細膩的風格獲得不少樂迷喜愛。

「思覺失調」4大徵狀

根據醫管局資料，「思覺失調」是指一種早期不正常的精神狀態，一般會有妄想、幻覺、思想及言語紊亂等情況出現，並主要有以下4大徵狀：

● 思想及言語紊亂：談話內容貧乏、說話急迫、缺乏主題、雜亂無章、語無倫次，令別人難以明白理解。

● 妄想：一種脫離現實或令人難以置信的想法，但出現「思覺失調」的人則深信不疑。例如他們會有被監視及被迫害的想法。

● 幻覺：出現「思覺失調」的人會看到、聽到、感覺到一些其他在場人士無法感受到的聲音或事物，但對他們來說是一種非常真實的感覺。

● 其他與「思覺失調」相關的表徵：懶顧儀容、蓬頭垢面；自我隔離、不願接觸別人；缺乏求學或工作的動力。

香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍引述研究指，約一半以口服藥治療的思覺失調患者均未能完全遵從醫生處方服藥，如不按時服藥或自行停藥，使復發風險提高近5倍。

