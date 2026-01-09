歡迎回來

16
十二月
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry ...
推介度：
16/12/2025 - 11/01/2026
免費
06
三月
香港體育館｜黃凱芹演唱會2026《40年來》
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹演唱會2026《40年來》
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026
中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免
健康Tips

中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免

健康解「迷」
健康解「迷」

　　入冬最舒服就是沖熱水涼，但小心暖身變傷身！台灣一名30多歲男子在家洗澡後，衣着單薄走出浴室，隨即因腦血管破裂導致出血性腦中風，命危留院ICU。有醫生提醒，寒冷天氣下務必注意身體「溫差管理」，格外留意一些日常習慣。

 

洗澡後踏出浴室 壯男突爆劇痛中風

 

　　據《中時新聞網》報導，台灣義大醫院神經外科主治醫生陳德遠分享個案，該名男子平時沒有量血壓習慣。但寒流來襲，他在家熱水洗澡保暖後，結束僅穿單薄衣物走出浴室。由於身體溫暖卻赤腳踩上冰冷地板，瞬間溫差刺激導致他頭部劇烈疼痛，並出現右側手腳無力、口齒不清等症狀。家人見狀緊急送醫。

 

血管急縮惹禍至腦中風

 

　　經診斷後發現男子血壓已飆破200毫米汞柱，發現腦血管破裂，屬「出血性腦中風」。男子隨即被急救再轉入ICU留院觀察，目前仍有生命危險。陳德遠醫生續指，低溫或急溫差會使血管急速收縮。若本身血壓控制不良或水分攝取不足，血液濃稠度增加，容易導致血壓驟升，增加腦中風風險。

 

做好「溫差防護」 謹記中風口訣

 

　　面對劇烈天氣變化，陳德遠提醒務必避免身處大幅溫差環境。例如早晨起床時，不應直接赤腳踏冰冷地板，建議先穿上拖鞋或襪子；外出時應戴帽子、圍巾，加強頭、頸部保暖，避免冷風直接刺激。

 

中風辨識口訣「FAST」：

 

F（Face）：觀察臉部是否歪斜。

A（Arm）：檢查單側手臂是否無力下垂。

S（Speech）：聆聽說話是否模糊或無法表達。

T（Time）：記下發病時間，立即送院。

 

　　他強調，天冷泡澡雖能促進血液循環，但務必注意浴後保暖，逐步適應溫度變化，尤其高風險族群應定期監測血壓，以降低心血管疾病突發機率。

 

腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

腦中風4個特徵

 

半邊臉無法郁動

說話有困難

一邊手腳無知覺

視野變窄

 

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

「中風120」

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，愈早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

 

中風120口訣

 

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

 

「2」

查2個肩膊以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

 

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能說話

 

10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

 

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

Tags:#中風#健康問題#網紅#血栓#口齒不清#缺血性中風#出血性中風#溫差大#洗澡
