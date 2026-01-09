食用安全｜藍莓洗法錯誤恐農藥滲入果肉，營養師教你正確清洗方法

藍莓是有名的「護眼水果」，而且含有多種如花青素、膳食纖維等營養成分，可集抗氧化、抗發炎、腸道保護於一身，因此又有超級水果之稱。有營養師提醒錯誤的清洗方法，除了有機會影響品質外，更有機會令農藥滲入果肉。

藍莓的營養與好處

台灣營養功能醫學專家劉博仁近日在其Facebook專頁發文表示，藍莓富含豐富營養成分，包括花青素與多酚、膳食纖維 、維生素 C、維生素 K及錳（Mn）等，有強效抗氧化與抗發炎、改善腸道菌相與提高身體代謝力作用，因此被視為超級水果。

劉博仁又引述一份2004年的研究表示，藍莓對身體有4大好處，包括心血管健康、改善血糖與胰島素敏感度、維護腦部健康與認知功能，以及提升免疫與改善腸道菌。

心血管健康: 降低收縮壓、改善血管內皮功能、增加一氧化氮（NO），讓血管更放鬆；減少慢性發炎指標

改善血糖與胰島素敏感度：減少餐後血糖波動、改善胰島素作用、支持葡萄糖代謝；對前期糖尿病族群是一個實用的飲食工具

維護腦部健康與認知功能：提升短期記憶、降低氧化壓力、支持神經保護；對成熟年齡族群（尤其 50+）相當加分

提升免疫與改善腸道菌:改善腸道屏障、減少腸道發炎；提升整體免疫反應

1種洗法可致農藥滲入果肉

藍莓雖然有機會出現農藥殘留，如殺菌劑 (boscalid)及殺蟲劑 (cypermethrin )等，但劉博仁指只要清洗正確，食用風險會大幅下降，但不建議用鹽水或小蘇打長時間浸泡。他指浸泡太久反而可能讓水溶性農藥重新滲回果肉；也可能影響果實品質並破壞口感；效果亦不一定比清水好。

藍莓正確清潔3步驟

流動清水沖洗 30–60 秒（最重要）：一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走。

使用濾網讓藍莓滾動更乾淨：可增加物理摩擦，效果比浸泡好。

吃之前再洗：不要提前洗完放進冰箱，藍莓表皮脆弱，而且更容易發霉。

劉博仁重申清水沖洗及輕揉是目前最簡單、最具實證支持、也最安全的藍莓清洗方式。

美國檢測2025最多殘留農藥蔬果排行榜

美國環境工作組織（EWG）於去年6月11日公布最新「2025年農產品農藥購物指南」（EWG's 2025 Shopper's Guide to Pesticides in Produce），調查結果發現大部分水果和蔬菜中仍殘留多種農藥，這些化學物質可能會導致賀爾蒙失調、損害神經系統、生殖系統等健康問題。

組織評估了美國農業部 （USDA）對47種水果和蔬菜的檢測數據，抽取共53,692個樣本，並於測試前進行去皮、擦洗和清洗步驟，結果仍於樣本中發現約265種農藥，當中將殘留農藥最多的12種蔬果、最少的15種蔬果作出排名。

12種重最多農藥蔬果清單一覽

第12名 - 薯仔

第11名 - 藍莓

第10名 -黑莓

第9名 - 蘋果

第8名 - 啤梨

第7名 - 桃駁李

第6名 - 車厘子

第5名 - 桃

第4名 - 提子

第3名 - 羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍及芥菜

第2名 - 士多啤梨

第1名 - 菠菜

15種最少農藥蔬果清單一覽

除了最多農藥蔬果，組織亦列出以下15種農藥含量較少、毒性較低的蔬果，其中6成幾乎無農藥殘留，只有16%含有2種或以上農藥的殘留、前6位蔬果中，沒有一款樣本含3種以上農藥殘留。

第15名 - 奇異果

第14名 - 菇

第13名 - 紅蘿蔔



第12名 - 芒果

第11名 - 香蕉

第10名 - 椰菜花

第9名 - 西瓜

第8名 - 椰菜

第7名 - 蘆荀

第6名 - 青豆(冷凍)

第5名 - 洋葱

第4名 - 木瓜

第3名 - 牛油果

第2名 - 甜粟米(新鮮和冷凍)

第1名 - 菠蘿