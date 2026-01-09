咖啡安全測試｜49款咖啡逾9成含致癌物，消委會推薦7款5星安全名單
鐘意飲咖啡人士要小心！消費者委員會（消委會）檢測市面上49款咖啡產品，發現高達9成半樣本含有基因致癌物「丙烯酰胺」，9成樣本更驗出除害劑，長期攝入會對人體產生不良影響。但同時有7款咖啡產品被評為5星安全之選，最平僅$34，供大家參考選購。
消委會第543期《選擇》月刊，發表咖啡產品檢測報告，測試範圍涵蓋市面上49款咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉 及 14款即溶咖啡粉。產品涵蓋市面上主流品牌，包括：
- 咖啡豆品牌：UCC、Resiprocate、illy、Lavazza等
- 咖啡膠囊品牌：Nespresso、The Coffee Academics、Tostini等
- 咖啡粉品牌：Lavazza、Robert Timms、Segafredo、Topvalu等
- 即溶咖啡粉品牌：AGF、M&S Food、雀巢、麥斯威爾、佳之選、Keycoffee等
每包裝售價由$15至$168不等，測試項目包括檢驗丙烯酰胺、除害劑及咖啡因含量。
測試樣本9成含致癌毒物
測試發現，49款咖啡產品中，有47款樣本（佔96%）檢出基因致癌物丙烯酰胺，46款樣本（佔94%）檢出除害劑。消委會指出：
丙烯酰胺的健康風險
- 屬基因致癌物和神經毒性物質；
- 咖啡豆在烘焙過程中會產生丙烯酰胺；
- 任何源自烘焙咖啡豆的咖啡產品都可能含有丙烯酰胺；
- 長期攝入可能對人體產生不良影響。
而被檢出含有以下除害劑的46款咖啡樣本，主要存在健康風險包括：
- 【福爾培】對眼部和咽喉有刺激性，屬第2類致癌物質；
- 【鄰苯基苯酚】可用作食物防腐劑，有機會引致膀胱腫瘤；
- 【噠蟎酮】常見堅果類植物除害劑，屬輕度至中度急性毒性；
- 【聯苯】長期攝入或致腎臟中毒或中樞神經系統的症狀。
49款咖啡產品完整測試結果
咖啡豆
UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend (360g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1433
丙烯酰胺（微克/公斤）：220
除害劑（毫克/公斤）: 5*
總評：5*
Pacific Coffee Espresso Blend - Our Signature Coffee (140g)
聲稱來源地：美國
咖啡因（毫克/100克）：1328
丙烯酰胺（微克/公斤）：140
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Tesco Espresso Coffee Beans 特濃咖啡豆(227g)
聲稱來源地：英國
咖啡因（毫克/100克）：1519
丙烯酰胺（微克/公斤）：130
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Resiprocate KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark (Very rich, bodied and subtly spiced) 400g
聲稱來源地：加拿大
咖啡因（毫克/100克）：1228
丙烯酰胺（微克/公斤）：71
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Topvalu SELECT - Brazil Cerrado Area TV SE Specialty Coffee Beans Brazil Cerrado (150g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1331
丙烯酰胺（微克/公斤）：130
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
小川珈啡OGAWA COFFEE Coffee shop blend Coffee Beans (180g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1341
丙烯酰胺（微克/公斤）：220
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
M&S French Style Coffee Beans - Intense Roast (5)- deely rich, bold & intense (227g)
聲稱來源地：英國
咖啡因（毫克/100克）：1206
丙烯酰胺（微克/公斤）：110
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4*
Cafe Direct Machu Picchu - Peru Whole Bean (NO.4) (227g)
聲稱來源地：歐盟
咖啡因（毫克/100克）：1148
丙烯酰胺（微克/公斤）：200
除害劑（毫克/公斤）: 4.5*
總評：4*
Tostini My Afrrican Blend Black Passion Coffee Beans 混合烘焙咖啡豆(250g)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1891
丙烯酰胺（微克/公斤）：170
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4*
illy INTENSO - bold roast (250g)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1326
丙烯酰胺（微克/公斤）：140
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：3*
咖啡膠囊
The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast (53g/每粒5.3克)
聲稱來源地：澳洲
咖啡因（毫克/100克）：1124
丙烯酰胺（微克/公斤）：/
除害劑（毫克/公斤）: 5*
總評：5*
Cellini No. 10 Espresso Intenso Coffee Capsule (50g/每粒5克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1322
丙烯酰胺（微克/公斤）：110
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Arissto Luna Ground Coffee Capsules (80g/每粒8克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1282
丙烯酰胺（微克/公斤）：54
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Nescafe Dolce Gusto Espresso Intenso Coffee Capsules(義大利特濃咖啡膠囊)96g(每粒6克)
聲稱來源地：越南
咖啡因（毫克/100克）：1957
丙烯酰胺（微克/公斤）：160
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Nespresso Master Origins India Coffee Capsules(54g/每粒5.5克)
聲稱來源地：瑞士
咖啡因（毫克/100克）：186
丙烯酰胺（微克/公斤）：120
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Starbucks Espresso Roast Coffee Capsules (特濃烘焙咖啡粉囊)57g(每粒5.7克)
聲稱來源地：瑞士
咖啡因（毫克/100克）：1259
丙烯酰胺（微克/公斤）：100
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Lavazza Espresso Deciso (Intensity 10) 50g (每粒5克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1444
丙烯酰胺（微克/公斤）：230
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
Tostini Espresso (Strong Taste Capsule)55g (每粒5.5克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：2380
丙烯酰胺（微克/公斤）：53
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4*
illy INTENSO - bold roast (140.7g/每粒6.7克)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1291
丙烯酰胺（微克/公斤）：150
除害劑（毫克/公斤）: 2*
總評：3.5*
咖啡粉
Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) 250g
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1194
丙烯酰胺（微克/公斤）：220
除害劑（毫克/公斤）: 4.5*
總評：5*
Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee (200g)
聲稱來源地：澳洲
咖啡因（毫克/100克）：1264
丙烯酰胺（微克/公斤）：160
除害劑（毫克/公斤）: 4.5*
總評：5*
Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend (400g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1544
丙烯酰胺（微克/公斤）：210
除害劑（毫克/公斤）: 4.5*
總評：5*
IKEA Organic dark-roast ground coffee 有機深度烘焙蒸餾咖啡 (500g)
聲稱來源地：荷蘭
咖啡因（毫克/100克）：1117
丙烯酰胺（微克/公斤）：100
除害劑（毫克/公斤）: 4.5*
總評：4.5*
MR & MRS Drip Bag 100% Arabica Colombia single origin (80g/每包10克)
聲稱來源地：台灣
咖啡因（毫克/100克）：1203
丙烯酰胺（微克/公斤）：110
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
小川珈琲店 Coffee shop blend ground coffee - 深煎 (180g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1307
丙烯酰胺（微克/公斤）：240
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
OPAL Coffee Toraja Drip Coffee 蘇門答臘滴濾咖啡 (50g/每包10克)
聲稱來源地：印尼
咖啡因（毫克/100克）：1330
丙烯酰胺（微克/公斤）：/
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Maxwell House Drip coffee - Blue Mountain 麥斯威爾手沖濾掛式咖啡（藍山風味） (每包10克)
聲稱來源地：台灣
咖啡因（毫克/100克）：1464
丙烯酰胺（微克/公斤）：110
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
Melitta Italian Gourmet fresh ground coffee - Dark roast 4 (full-bodied & intense taste) 500g
聲稱來源地：德國
咖啡因（毫克/100克）：1146
丙烯酰胺（微克/公斤）：180
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Kimbo Espresso Italiano Aroma Intenso Ground Coffee (250g)
聲稱來源地：意大利
咖啡因（毫克/100克）：1868
丙烯酰胺（微克/公斤）：190
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
Keycoffee KEY COFFEE FP GRAND TASTE RIC BLEND (330g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1635
丙烯酰胺（微克/公斤）：240
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
Casino BRAZILIAN COFFEE (250g)
聲稱來源地：法國
咖啡因（毫克/100克）：1279
丙烯酰胺（微克/公斤）：190
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
UCC ROAST MASTER RICH FOR LATTE SAP (180g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1647
丙烯酰胺（微克/公斤）：200
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
Segafredo Espresso Casa roasted ground coffee (250g)
聲稱來源地：/
咖啡因（毫克/100克）：2206
丙烯酰胺（微克/公斤）：2200
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
MUJI Organic Coffee Dark Blend (200g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1202
丙烯酰胺（微克/公斤）：170
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
Starbucks Personal Drip Coffee Caffe Verona (45g/每包9克)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：1206
丙烯酰胺（微克/公斤）：110
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
即溶咖啡粉
M&S Food Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried (200g)
聲稱來源地：德國
咖啡因（毫克/100克）：3121
丙烯酰胺（微克/公斤）：670
除害劑（毫克/公斤）: 5*
總評：5*
AGF MAXIM - freeze dried coffee (80g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：2916
丙烯酰胺（微克/公斤）：550
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：5*
Keycoffee 深度烘焙混合即沖咖啡 (90g)
聲稱來源地：日本
咖啡因（毫克/100克）：3921
丙烯酰胺（微克/公斤）：470
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Meadows Gold Roast - Freeze dried instant coffee (smooth and rich) 182g
聲稱來源地：西班牙
咖啡因（毫克/100克）：3194
丙烯酰胺（微克/公斤）：600
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee (175g)
聲稱來源地：韓國
咖啡因（毫克/100克）：3134
丙烯酰胺（微克/公斤）：790
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Moccona Classic Freeze Dried Instant Coffee - dark roast 8 (200g)
聲稱來源地：荷蘭
咖啡因（毫克/100克）：3536
丙烯酰胺（微克/公斤）：520
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Select Instant Coffee - Classic (Medium dark roast) 佳之選 即溶咖啡（中度烘焙）200ｇ
聲稱來源地：越南
咖啡因（毫克/100克）：4316
丙烯酰胺（微克/公斤）：580
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4.5*
Nescafe Gold Blend - Espresso (100g)
聲稱來源地：法國
咖啡因（毫克/100克）：2188
丙烯酰胺（微克/公斤）：500
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4.5*
UCC Sumiyaki Instant Coffee 炭燒即溶咖啡 (100g)
聲稱來源地：台灣
咖啡因（毫克/100克）：3172
丙烯酰胺（微克/公斤）：160
除害劑（毫克/公斤）: 3*
總評：4*
TNI King Coffee Espresso instant coffee - medium dark roast (MD) 37.5g (每包2.5克)
聲稱來源地：越南
咖啡因（毫克/100克）：3637
丙烯酰胺（微克/公斤）：390
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4*
Tesco Gold - Rich & smooth freeze dried instant coffee (roasted for deep flavour) 200g
聲稱來源地：德國
咖啡因（毫克/100克）：3455
丙烯酰胺（微克/公斤）：680
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4*
Davidoff Type Espresso 57 Intense Instant Coffee (100g)
聲稱來源地：哥倫比亞共和國
咖啡因（毫克/100克）：2258
丙烯酰胺（微克/公斤）：480
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：4*
Tchibo Gold Selection - rich & intense (200g)
聲稱來源地：厄瓜多共和國
咖啡因（毫克/100克）：3838
丙烯酰胺（微克/公斤）：520
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：3.5*
G7 Instant coffee (100% pure soluble) 30g (每包2克)
聲稱來源地：越南
咖啡因（毫克/100克）：3832
丙烯酰胺（微克/公斤）：460
除害劑（毫克/公斤）: 3.5*
總評：3.5*
7款5星安全咖啡推薦
在49款咖啡產品中，消委會評選出7款獲5星評分的相對安全咖啡產品（價錢由低至高）：
|品牌/名稱
|類型
|每包售價（港元）
|評分
|Topvalu
TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend
|咖啡粉
|$34
|5*****
|AGF
MAXIM - freeze dried coffee
|即溶咖啡粉
|$41
|5*****
|The Coffee Academics
TCA House Blend Specialty Coffee Capsules -
medium roast
|咖啡膠囊
|$68
|5*****
|Robert Timms
Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground
coffee
|咖啡粉
|$77
|5*****
|UCC
GOLDSPECIAL Rich Blend
|咖啡豆
|$89
|5*****
|Lavazza
ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10)
|咖啡粉
|$96.9
|5*****
|M&S Food
Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried
|即溶咖啡粉
|$138
|5*****
【最平之選】Topvalu咖啡粉僅售$34，獲得5星評分，是性價比最高的安全咖啡選擇。
咖啡因含量測試：部分產品日飲2杯即超標
消委會提醒，成年人每日咖啡因攝入量不應高於400毫克。測試結果顯示不同類型咖啡的咖啡因含量差異顯著：
咖啡豆類產品
每杯咖啡因含量72毫克至295毫克。最高含量產品：Resiprocate「KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark」，每杯含295毫克咖啡因；即每日飲用2杯，便會超出建議攝入量。
咖啡膠囊類產品
每杯咖啡因含量60毫克至131毫克。最高含量產品：Tostini「Espresso（Strong Taste Capsule）」，每杯含131毫克咖啡因；建議成人每日最多可飲用3杯。
咖啡粉類產品
每杯咖啡因含量76毫克至221毫克，含量差異最大，每100克相差近1倍。最高含量產品：Segafredo「Espresso Casa roasted ground coffee」，每杯含221毫克咖啡因；即每日飲用2杯已超出建議攝入量。
即溶咖啡粉類產品
每杯咖啡因含量44毫克至274毫克，經過提取和濃縮處理，咖啡因含量較高。最高含量產品：Keycoffee「深度烘焙混合即沖咖啡」，每杯含274毫克咖啡因，即飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。
研究證實：每日飲3至4杯咖啡有益健康
咖啡只要適量飲用，則對健康有益。根據日本國立癌症研究中心聯乘東京大學於2015年5月公佈的研究結果，每日喝3至4杯咖啡的人，相比幾乎不喝咖啡的人：
- 患心腦血管、呼吸器疾病而死亡的危險性減少約40%；
- 因所有疾病而死亡的危險性減少24%。
4大咖啡選購及飲用建議
1. 細閱產品標籤：留意咖啡豆品種、烘焙程度等資訊，選擇合適的咖啡產品。
2. 妥善儲存：開封後應密封儲存、放置在清涼乾爽的地方，盡快飲用完畢，減低受霉菌和細菌污染的機會。
3. 控制攝取量：成年人每日咖啡因攝入量不應高於400毫克，孕婦、授乳中婦女、發育中的青少年及兒童應特別留意。
4. 留意其他咖啡因來源：茶、能量飲品、汽水及朱古力等日常飲品和食物也含咖啡因，需計入每日總攝取量。
資料來源：消委會、日本國立癌症研究中心
＊資料來自消委會第543期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。
