男士不育警示 │ 27歲健身教練逾9成精子畸形，醫生揭5大殺精習慣

外表看似健康，內裡未必同樣「血氣方剛」。內地一名27歲健身教練平日熱愛運動，飲食和生活習慣在大眾眼中就是健康的標準。沒想到一次驗身卻發現他精子有超過90%都是畸形，屬於典型的「弱畸形精子症」。有醫生指出，都市人不知不覺養成5大「殺精」習慣，更指出近半不育個案都與男士們有關。

近半不育個案與男性精子品質有關

據內媒報道，一名27歲、飲食清淡、規律健身的教練小孫（化名）外表壯碩、生活自律，日前檢查發現精子品質偏低，檢查報告中指出他「精子畸形率超過九成、前向運動精子比例不足三成」。醫生指出，該男子屬於典型的「弱畸形精子症」，精子品質嚴重低下。

而另一個案，一名28歲、生活日夜顛倒的燒烤店老闆肖強（化名），他長期處於高溫油煙環境，作息日夜顛倒。因婚後一年妻子未能懷孕，雙方接受檢查後，發現妻子身體正常，問題出在他身上。檢查結果同樣顯示其精子畸形率明顯偏高，與小孫的處境相似，均屬「外表健康、內在失衡」。浙江大學醫學院附屬婦產科醫院生殖男科醫生李景平指出，當前不孕不育的夫妻中，約有近一半的原因與男性因素有關，「弱畸形精子症」已成為門診常見診斷。他觀察到，近年來面臨精子品質問題的年輕男性正持續增加。

根據2024年人類精子庫論壇發布之相關數據，捐精志願者的合格率正持續下滑，直接反映年輕男性的整體生殖健康非常嚴峻。研究同時顯示，男性的精子品質在25至35歲之間達到巔峰，隨後便會逐年下降，衰退速度遠比一般認知得更早更快。

5大「殺精」習慣

李景平醫生分析，精子品質下降並非偶然，而是多種現代生活習慣共同作用的結果。最主要的5大風險因素包括：

● 高溫環境：如燒烤工作、長時間熱水浴、將筆記型電腦放在腿上使用。

● 作息混亂：長期捱夜導致內分泌失調。

● 久坐不動：影響下半身血液循環與睪丸散熱。

● 煙酒習慣：尼古丁與酒精會直接損害精子DNA。

● 精神壓力：長期處於高壓狀態，會干擾生殖內分泌系統的正常運作。

4招提升精子品質

李景平醫生強調，透過積極改善生活方式，精子健康度是有很大機會可以逆轉的。要提升精子品質，他建議：

● 避免久坐與高溫：定時起身活動，遠離高溫工作環境。

● 建立規律作息：保證充足睡眠，盡量不捱夜。

● 戒煙戒酒：堅決戒煙，並嚴格限制酒精攝取。

● 調整飲食與運動：採取均衡飲食，進行適度而非過度的體育訓練。

轉載自晴報