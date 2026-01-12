食物安全 │ 7款韓國嬰幼兒紫菜重金屬超標53倍，恐致腎衰竭損智力

即食紫菜因口感香脆、方便食用，深受大人小朋友喜愛，更被視為相對健康的零食選擇。不過，台灣近日發現部分市面出售的韓國進口海苔存在嚴重的重金屬污染問題。有7款熱銷的韓國嬰幼兒海苔經SGS檢驗後，竟全數驗出重金屬超標，其中鎘含量最高超出法規標準達53倍！

7款有毒紫菜名單曝光

這次被點名的產品，包括在各大網店與連鎖藥局熱賣的「BEBE貝兒純淨海苔」、「ibobomi無調味海苔片」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收海苔」及「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」。經過專業檢測，這些標榜「嬰幼兒專用」、「無調味」、「純天然」的海苔產品，重金屬含量卻嚴重超標。其中，鉛含量超標1.4倍至4.4倍，鎘含量更是高得離譜，最嚴重者竟超過法定限值53倍。

MB BABY萌寶寶海苔。

韓爸田園日記嚴選初收海苔。

重金屬超標可致永久神經受損



環境部化學物質管理署警告，由於嬰幼兒的體型較成人小，且正處於神經系統發育的關鍵期，同樣劑量的重金屬，對幼兒血液濃度的影響遠高於成人，可能造成無法挽回的神經損傷或大腦發育障礙。

醫學專家進一步說明，長期攝取過量的鉛與鎘，對兒童健康的傷害包括：

● 神經系統受損：影響智力發展、學習能力下降

● 造血功能異常：引發貧血症狀

● 腎臟功能受損：嚴重可能導致腎衰竭

● 骨骼發育不良：造成永久性骨骼傷害

芽米寶貝100％純橄欖油海苔。

BEBE貝兒純淨海苔。

紫菜重金屬︱5招避免重金屬



除了嚴格把關食品來源，《全民健康基金會》也提醒市民注意生活環境中的重金屬風險：

鉛可能藏身於老舊油漆、廢棄電池或二手煙中；汞（水銀）則常見於劣質化妝品、傳統補牙材料，以及受工業污染的大型魚類與貝類。

基金會建議可採取以下5招預防措施，從生活中阻絕重金屬。

1. 選購具有合格檢驗證明的海鮮產品

2. 避免使用來歷不明的中藥材

3. 謹慎挑選化妝品與個人護理用品

4. 若工作環境需接觸重金屬，返家前應更換衣物

5. 避免讓幼兒接觸含重金屬的器具

Naeiae韓國幼兒紫菜。

LUSOL無鹽無調味烘烤海苔。

本港30款即食紫菜7成高鈉 部分添加劑恐致癌



除了重金屬問題，註冊營養師劉嘉豪曾分析巿面上多款產品，當中成分及脂肪、鈉含量，同樣發現大部分即食紫菜並非坊間認為的健康零食。營養師劉嘉豪指出，市面上部分即食紫菜為增添風味，可能添加過量鹽分，導致鈉含量偏高；或經油炸處理、加入大量油脂，例如麻油，顯著增加脂肪含量，尤其是飽和脂肪。此外，部分產品亦可能含有增味劑如味精、色素等添加劑。

ibobomi無調味海苔片。

即食紫菜添加劑部分可致敏致癌

營養師劉嘉豪還提出即食紫菜中常見的添加劑問題：

1. 增味劑（E621味精、E635核糖核苷酸二鈉）：少數人可能出現敏感反應，痛風患者應特別注意。

2. 抗氧化劑（E321丁基羥基甲苯/BHT）：部分動物研究指出高劑量可能與健康問題相關。

3. 色素（E150c氨法焦糖、E150d特加焦糖）：E150d在生產過程中可能產生微量4-甲基咪唑(4-MEI)，此物質在動物實驗中曾顯示潛在致癌性。

揀健康即食紫菜「3項口訣」

即食紫菜由海藻經烘乾、烤製等加工而成。海藻作為海洋中的天然資源，蘊含豐富的天然營養素，對⼈體健康⼤有裨益。

營養師劉嘉豪建議，從健康角度出發，消費者應優先選擇符合「非油炸、低鈉、低脂肪」原則的即食紫菜：

● 低鈉：鈉含量每100克遠低於600毫克

● 低脂肪：非油炸，每100克總脂肪含量遠低於20克

● 原味或輕調味：避免過多醬汁或香料，減少額外糖分及添加劑

消委會推薦4.5星高分紫菜名單



【零食紫菜】



1. 永井海苔 Nagai Nori 味付海苔片／大約售價：$22.5

【壽司或飯糰用紫菜】



1. Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed／大約售價：$29.9



2. Style ONE Laver For Rice Ball／大約售價：$50



3. Topvalu Salted Nori Seaweed For Rice Balls／大約售價：$39.9



4. 浦島海苔Urashima Yaki Sushi Nori Toasted Seaweed／大約售價：$27.5



5. 情熱價格Jonetz Dried Nori Seaweed／大約售價：$55.9



6. 浜乙女Hamaotome 壽司燒海苔Grilled Seaweed／大約售價：$23.9



【紫菜絲】



1. 丸德海苔米Friend Marutoku Nori My Friend Kizami Nori／大約售價：$26.9