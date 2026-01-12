名人保養 │ 57歲前TVB小生蔡子健復出拍劇，身形走樣掀網民熱議

現年57歲、已離開TVB長達17年的蔡子健，擁有博士學歷並兼做財務策劃師，似乎脫離娛樂圈，但日前在TVB熱播劇集《守誠者》驚喜現身， 其發福的身形引起網民熱議。

在《守誠者》第13集中，蔡子健驚喜現身，飾演湯鎮業下屬，劇中雖身形依舊高大，但明顯發福，見到有雙下巴，與昔日擔任旅遊節目主持及劇集小生時的斯文帥氣形象判若兩人。

蔡子健在《守誠者》驚喜現身。

蔡子健曾擔任《閃電傳真機》主持



蔡子健於1993年參加藝員訓練班入行，其後擔任《閃電傳真機》兒童節目主持，又因參加過很多旅遊節目。他在TVB參演過不少劇集，包括《金裝四大才子》、《婚前昏後》、《十萬噸情緣》、《大唐雙龍傳》、《歲月風雲》等，大多以配角為主。不過他的演藝生涯卻有爭議，曾涉「鹹豬手」多名女星。

蔡子健發福，見到雙下巴。

蔡子健在TVB參演過不少劇集。

蔡子健取得博士學位



2009年，蔡子健約滿TVB後淡出幕前，投身保險業，之後轉行成為財務策劃師，他更積極進修，先後取得工商管理碩士及博士學位，並考獲多個專業財務策劃師資格。

蔡子健成功轉型為金融才俊，現與醫生太太育有3名子女。去年有網民分享蔡子健以「Dr. Cai」的身份在課堂上擔任講師的照片，並指他為人低調，完全未提及自己的明星身份。

有網民分享偶遇蔡子健以「Dr. Cai」的身份在課堂上擔任講師