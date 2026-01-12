名人離世 │ 47歲名模古谷惠因末期大腸癌病逝，抗癌多年改用緩和治療

日本模特兒古谷惠（Megumi Furuya）罹患大腸癌第四期，曾透露不再服用抗癌藥，轉以緩和治療為主。日前驚傳她不敵病魔離世的消息，終年47歲。其經理人公司隨後證實，古谷惠於2025年12月19日離開人世。

日名模不敵病魔離世終年47歲

古谷惠所屬經理人公司「Bon Image」在2025年12月22日發布訃聞表示，古谷惠於12月19日因不敵病魔離世。經理人公司指出，過去古谷惠長期與疾病抗爭，並一直積極接受治療，形容古谷惠個性平易近人、細膩體貼，且是個溫暖開朗，能自然而然凝聚眾人的人：

我們一起度過的時光，對我們來說是無可取代的寶貴回憶，我們懷着深深的感激之情緬懷她的重要存在。我們謹此對生前關照她的各位表示最深切的感謝，並致以最深切的慰問。

罹患大腸癌第四期 抗癌多年於數月前放棄治療



古谷惠自出道以來，憑藉獨特的氣質與時尚感，成為《ELLE》、《流行通信》、《裝苑》及《GLOW》等知名時尚雜誌的御用模特兒，更是各大品牌時裝騷等知名廣告的熟面孔。即使近年淡出，她與丈夫共同經營的餐廳「Bistro11」也因她的親和力，深受顧客歡迎。

古谷惠生前對病情相當坦然，曾透過社交平台分享日常的抗癌生活。2022年12月她發文提到，自己確診罹患大腸癌第四期已滿兩年：「兩年前被告知的正式病名為『直腸癌多發性肝轉移』。」自2020年12月起，為延長生命，她每個月都要去醫院接受化療，並做定期檢查，期間曾接受轉化手術。

2022年12月她發文提到，自己確診罹患大腸癌秘四期已滿兩年。（圖自X）

古谷惠生前曾透露，已於2025年10月結束抗癌藥物治療，決定改為只接受緩和治療。她最後一次發文，是在2025年10月28日，當天正好是她的47歲生日，她像往常一樣幽默地分享與丈夫的日常互動。帖文引發粉絲關注，不少人表示感動之餘亦感心酸，「大家早安，過去兩周即使疼痛一直伴隨着我，但相對平靜。從早上開始，我老公就一直呻吟，他兩條小腿抽筋，臉色陰沉得像個魔鬼。在我生日這天早餐就享用了先生做的酒糟，我47歲了。」

她與丈夫共同經營的餐廳「Bistro11」也因她的親和力，深受顧客歡迎。（圖自IG）

古谷惠為《ELLE》、《流行通信》、《裝苑》及《GLOW》等知名時尚雜誌的御用模特兒。（圖自「Bon Image」）



大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈曾表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1.大便出血(鮮紅色)

2.大量黏液性便

3.貧血、導致疲憊、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重減輕

6.腹痛

7.排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

預防患上大腸癌5大方法

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

大腸癌自測方法

1.健康糞便形狀

如香腸般的長條狀分為一次或分次排出

2.大腸癌患者糞便形狀

糞便粗細及大小偏幼細，如同鉛筆般

資料來源：耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

大腸癌檢測方法

耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini指出，除了糞便形狀異常外，另外常見症狀包括血便、腹痛及體重無故減輕，但同樣有患者無任何症狀，假如出現任何異常，應及早求醫。醫生強調，進行大腸鏡檢查及其他大腸癌篩檢，皆是降低風險及早期發現癌症的最佳方法，以下3類人建議於45歲前進行大腸鏡檢查：

1.假如患有家族病史尤其曾有家人於50歲前確診患上大腸癌

2.患有發炎性腸道疾病骨盆或腹部區域接受過放射治療

3.患有某些遺傳綜合症或有結腸癌個人病史

資料來源：耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

宜兩年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲

大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常、長期便秘

愛吃紅肉者

遺傳性非瘜肉性大腸癌的患者

家族性多發性瘜肉症候群的患者

其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌8大徵兆

1. 血便、黏液便

2. 長期或慢性的腹部不適

3. 排便習慣改變（大便次數改變）

4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）

5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空

6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘

7. 不明原因體重減輕

8. 腹部出現不明腫塊

12種食物預防大腸癌

牛油果 6.7克

蓮藕 4.9克

西蘭花(熟) 3.3克

焗番薯(連皮) 3.3克

全穀物早餐麥片 11.7克

綠豆 7.6克

紅豆 7.3克

全麥麵包 6.8克

芝麻 14克

杏仁 11.8克

開心果 10.3克

花生 8克

資料來源：食物安全中心