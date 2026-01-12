真菌感染 │ 一家三口出紅疹水泡，揭一洗衫習慣惹禍

洗衫要注意！近日，內地一個家庭因一洗衫習慣，導致全家感染皮膚真菌。該對夫婦及其7歲女兒，皮膚離奇同時出現紅疹、脫屑及水泡，求醫後證實由父親的腳氣（俗稱「香港腳」）真菌，透過衣物交叉傳染所致。

一家三口同時現紅疹水泡 元兇竟是爸爸「香港腳」

據內地媒體《大參考》報道，河南鄭州一對夫妻和7歲的女兒身上同時出現皮疹，而且大腿根部更出現紅斑、脫屑和水泡。經醫生追問其生活習慣後，發現他們一家三口的衣物經常一起混洗，包括大人和孩子的襪子、內衣和外衣，判斷可能是爸爸腳氣的真菌透過衣物造成傳染。

主診醫生表示，真菌感染的皮膚病具有傳染性，不僅可能在患者身上擴散，還可透過密切接觸或共用物品傳播，嚴重時可能蔓延至臉部，影響外觀，甚至毀容。醫生提醒，襪子、內衣應與一般衣物分開清洗，兒童衣物亦不宜與成人衣物混洗。因小童頭皮缺乏抗真菌物質，易患頭癬，嚴重可致膿癬、留疤甚至永久禿頭。

專家指出，若家庭成員沒有傳染性皮膚病，將所有衣物一同清洗並非絕對不可，但如果有人患有香港腳、灰指甲或體癬、股癬等問題，則相關衣物就應單獨清洗，否則會大幅提高其他家庭成員感染風險。此外，家中若有飼養寵物，亦須注意真菌傳播風險。

5大習慣預防真菌感染

呼吸內科副主任羅虎曾指出，真菌通常在衛生條件差、潮濕的環境中容易繁殖，例如浴室、游泳池以及鞋襪內部等地區容易滋生霉菌。此外，某些動物如鴿子、鸚鵡和家禽可能攜帶隱球菌，接觸這些環境中的真菌後可能會發病。

他也提到，免疫力較低的人群更容易感染，例如患有基礎疾病，如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等、長期使用抗生素或激素的患者需特別小心。

因此，他建議大家在日常生活中保持良好的衛生習慣，可以從以下方面着手：

家中通風

勤換洗衣物

定期對衣物進行消毒

積極防治基礎疾病（如糖尿病、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張、腫瘤等）

避免濫用藥物

香港腳症狀

本港皮膚科專科醫生劉顏銘曾於訪問中指出，香港腳最常見的病徵包括第4隻腳趾腳脫皮、腳部痕癢、容易潮濕糜爛、皮膚發紅，嚴重者會出現水泡、傷口及潰瘍等。另外，有部分患者的腳跟皮膚會異常增厚角化，但患處不痛不癢、沒有異味，只是腳底有厚繭，容易脫皮，可能會蔓延至腳背。

如果未能妥善治療，香港腳的症狀可能會惡化，導致真菌的感染範圍擴大，蔓延至身體其他地方，從而引致股溝癬、體癬、灰甲等問題。此外，若香港腳受到繼發性皮膚細菌感染，水泡可能會轉成膿疱，嚴重時更會導致蜂窩性組織炎。

預防香港腳

由於香港夏天炎熱潮濕，特別容易令真菌滋生，因此香港腳在本地十分普遍。如要預防香港腳，可以參考以下5個方法：

避免穿不透氣的鞋，例如膠鞋；如果鞋子因為下雨弄濕，一定要風乾及晾乾才可以再穿，因此最好有兩雙以上鞋子替換，鞋子宜放在通風處避免生真菌。

建議穿純棉或會吸腳汗的襪子，並且每天更換及清洗。

容易出腳汗人士可用止汗劑，改善出汗所引起的潮濕。

每天清潔雙腳，洗完澡除用毛巾擦過，可用風筒吹乾，保持足部及趾間乾爽。

不與他人共穿鞋子，買鞋時，勿以赤腳試穿鞋，避免感染。盡量避免在公共泳池、健身室、更衣室赤腳走路、避免穿公共拖鞋。

洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出兩大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

1.洗衣粉愈多愈骯髒

若使用過多洗衣粉，殘餘洗衣粉永遠沖不走，一直留在機內，要拆機才能洗乾淨。

注意：不少品牌洗衣粉均附量匙，並指示使用份量，通常每次不多於一量匙。

2.勿用太黏稠的柔順劑

難沖入洗衣機，即使用熱水亦很難化開，或會在洗衣粉格沉積，滋生細菌並形成臭味。

建議：使用黏稠的柔順劑前，先加水沖稀

3.洗衣機門勿緊閉

完成清洗程序後，洗衣機仍有約1公升水存於機內。

應長期打開洗衣機門，讓餘下的水蒸發，以免加快細菌滋生速度。

4.洗衣機不宜放廁所

廁所濕氣重，容易令洗衣機積存細菌。若要放在廁所，要加勤清潔洗衣機。

注意：為洗衣機加外套，會阻礙洗衣機蒸發濕氣。

資料來源：洗衣機維修專家 劉敬康

洗衫5大常見壞習慣 1行為易縮短機身壽命

英國洗衣服務公司Laundryheap行政總裁Deyan Dimitrov近日接受當地媒體《The Express》訪問，列出5個平日洗衫時容易犯的錯誤，長遠而言會對衣服和洗衣機造成損害，令購買新機及維修開支大增。



1. 使用過多洗衣粉：Deyan Dimitrov指出，使用更多洗衣粉非但不能讓衣物變得更加乾淨，更有可能導致它們殘留在衣服上，繼而吸引更多污垢，最終令衣服無法清潔乾淨，甚至愈洗愈髒。他建議每次使用洗衣粉時，分量可減至標準用量的4份之3。

2. 經常使用同一種洗衣模式：不少人因為貪圖方便，會使用同一個模式來清洗所有衣物，Deyan Dimitrov就認為人們應該改掉這個壞習慣，並解釋道：「洗衣機的水溫設定應取決於你要清洗的衣物類型。」以毛巾和床單為例，這些衣物因為需要殺死殘留的細菌、病菌和真菌，所以會建議使用溫水或60℃的熱水進行高溫清洗；而棉質和羊毛衣物則建議用較低的水溫清洗，以避免它們褪色和縮水。

3. 忘記掏空衣物口袋：有時候洗衫前忘記掏空衣物口袋亦在所難免，但Deyan Dimitrov就指出，這個看似微小的壞習慣極有可能會損壞洗衣機。他表示。金屬物如硬幣、鎖匙等雖然不會在清洗過程中損毀，卻有可能令洗衣機的玻璃門破裂，又或是令滾筒受損，亦有機會堵塞排水管。

4. 一次過清洗太多衣物：不少人為了節省時間，會選擇一次過清洗大量衣物，並盡可能將更多衣物塞進洗衣機內。然而這種做法有機會導致洗衣機超出負荷，反而降低洗衣效率。Deyan Dimitrov就解釋：「當洗衣機內的衣服太多，洗衣粉便難以妥善清潔每一件衣物。」此外，衣物超出負荷亦會為洗衣機帶來壓力，導致它更快磨損，最終縮短其使用壽命。

5. 忽略洗衣機發出的警號：Deyan Dimitrov表示，不少人會無視洗衣機發出的警號，例如奇怪的噪音、飄出難聞的氣味，又或者是在手柄附近發霉等。他指出，當洗衣機發出類似的警號時，其實意味著它即將損壞，無法再正常清洗衣物。