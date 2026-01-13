歡迎回來

時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　清炒更入味軟滑鮮甜
食得有營
素食
健康好煮意

時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　清炒更入味軟滑鮮甜

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　因為貌像金絲猴頭，而被稱之為「猴頭菇」的菇，相信不少走肉朋友，經常會看得見，吃得到。其實在廣東煲湯料當中，猴頭菇頗為常見。乾貨店裏的猴頭菇，種類不少，有呈淺黃或米白色，也來自不同的產地。平常多會選擇顏色較深黃色的，看來相對紮實的，用來煲湯，耐煮之餘，亦能令湯水味道，更顯鮮甜。

 

　　市場中，不常看得見的新鮮猴頭菇。新鮮的它，比乾燥的顯白。乳白色外型底下，有份柔軟綿白的感覺。難得看見新鮮的猴頭菇，用柔軟的它來煲湯，覺得有點浪費。改用清炒的方法，讓軟綿的它，好好的把醬汁吸收，熱騰騰的上鍋。咬下去的口感，依舊鮮甜，卻份外的軟滑香口，入口融化，絕對是冬末的美味時令菜。

 

西蘭花炒鮮猴頭菇（2人份）

 

時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　新鮮猴頭菇軟滑鮮甜清炒更入味

 

時間：30分鐘

 

材料：

 

時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　新鮮猴頭菇軟滑鮮甜清炒更入味

 

西蘭花（青花菜）半個／新鮮猴頭菇 1.5個／珍珠粟米（玉米筍）4條／紅蘿蔔 半個／薑片 2塊 

 

調味：

 

鹽 半茶匙／豉油（醬油）1湯匙／烏醋 半湯匙／糖 1茶匙／麻油 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／茶杯／茶匙／湯匙／蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟

 

步驟：

 

　　1.    沖洗薑，刨走皮，切成片。

 

　　2.    刨走紅蘿蔔的皮，清洗後，行切成片，再切半（如圖）。

 

時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　清炒更入味軟滑鮮甜

 

　　3.    沖洗珍珠粟米（玉米筍），斜切成片（如圖）。

 

時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　新鮮猴頭菇軟滑鮮甜清炒更入味

 

　　4.    泡洗新鮮猴頭菇，搾乾水後，撕成塊（如圖）。

 

時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　新鮮猴頭菇軟滑鮮甜清炒更入味

 

　　5.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油，待油煮沸後，放入薑片，炒香。

 

　　6.    放入步驟2和3，炒一炒。

 

　　7.    放入步驟4，炒一炒。

 

　　8.    調和3湯匙的清水和所有調味料，倒入鑊中，抄拌均勻，蓋上鑊（鍋）蓋。

 

　　9.    煮5分鐘後，打開鑊蓋，待醬汁稍為收乾，便可以上菜。

 

筆記：

 

1.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3.    珍珠粟米（玉米筍）含維生素A和C，加上鐵和鉀，都是能加強免疫力的營養。

4.    西蘭花（青花菜）為能「抗癌」的十字花科類，有可以抗氧化的維他命（維生素）A、B、C、E等可以抗氧化、同時能增強免疫力。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食譜#西蘭花炒鮮猴頭菇#西蘭花#珍珠粟米#紅蘿蔔#清炒#營養#食譜#猴頭菇#玉米筍
