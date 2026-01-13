歡迎回來

醫案分析|手指關節紅腫變形，中醫針灸助患者重燃彈琴希望
中醫養生 美女中醫

醫案分析|手指關節紅腫變形，中醫針灸助患者重燃彈琴希望

山今老人拆解花草樹木與養生關係！日本流行森林浴、蘆薈是天然美容師？齊讀《飲酒詩》跟陶淵明學養生
養生Tips

山今老人拆解花草樹木與養生關係！日本流行森林浴、蘆薈是天然美容師？齊讀《飲酒詩》跟陶淵明學養生

山今養生智慧
山今老人岑逸飛
山今養生智慧

　　我們生活常接觸到的花草樹木，原來也和養生大有關係！日本流行的「森林浴」是甚麼？蘆薈、迷迭香對養生大有幫助？從古詩可看出陶淵明獨愛菊花，為甚麼菊花如此受古人喜愛，更是「花中四君子」之一？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！

 

 

Read more：

山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益

山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺

Tags:#易經#山今老人#養生智慧#養身#養生#健康#長壽#岑逸飛#身心靈放鬆#花草樹木#森林浴#蘆薈#迷迭香#菊花#陶淵明
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺
