山今老人拆解花草樹木與養生關係！日本流行森林浴、蘆薈是天然美容師？齊讀《飲酒詩》跟陶淵明學養生

養生Tips山今老人拆解花草樹木與養生關係！日本流行森林浴、蘆薈是天然美容師？齊讀《飲酒詩》跟陶淵明學養生 山今老人岑逸飛 山今養生智慧 文化工作者，專研哲學，尤精於《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見解精闢。現為傳媒及文化工作者，並任教港大專業進修學院，開設「岑逸飛講壇」課程，內容除易經外，尚包括中國諸子百家。 13/01/2026 我們生活常接觸到的花草樹木，原來也和養生大有關係！日本流行的「森林浴」是甚麼？蘆薈、迷迭香對養生大有幫助？從古詩可看出陶淵明獨愛菊花，為甚麼菊花如此受古人喜愛，更是「花中四君子」之一？即聽易經名家山今老人岑逸飛講解！ Read more： 山今老人解構秋葵營養價值！降三高、鞏固免疫系統、助消化樣樣得？涼拌秋葵簡單美味又有益 山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺
