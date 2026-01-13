健康風險｜天氣凍穿短袖不代表身體好，6大症狀暗藏健康問題

雖說「香港冬天濕凍世一」，但冬天著羽絨外出的人群中，仍不乏穿著短袖衫的港人。有醫生指出，穿得少未必代表身體特別好，皆因禦寒能力因天生體質不同而有所分別。但不怕冷的背後，更有可能是健康危機悄悄萌芽，而我們還不自知。冬天怕冷乃是人之常情，不論穿多或少，注意保暖才是保持健康的最佳方法。

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，人體對寒冷的感受，是神經、血管與大腦整合的結果，存在個體差異。有些人天生較不怕冷，但「不怕冷不等於健康」，尤其當伴隨特定症狀出現，或是屬於特定風險族群，在冷天穿得單薄可能帶來致命風險，根本是「拿身體來借命用」。

嚴寒保暖｜有人不怕冷關鍵在生理系統差異

黃軒醫生解釋，人體對冷的感受並非溫度計，而是一套複雜的生理整合系統。當環境變冷時，多數人的身體會自動啟動3項禦寒反應：

皮膚血管收縮以減少熱量流失

起雞皮疙瘩或顫抖來產生熱能

大腦發出「好冷」的警號

然而，有些人的這套反應啟動得較慢或較弱，因此主觀上真的不覺得那麼冷。例如同樣是攝氏15度的氣溫，有些人的大腦會判定「還行」，另一些人的大腦則可能判定「快不行了」。這並非意志力的問題，而是神經科學上的先天差異。

嚴寒保暖｜缺少棕色脂肪易怕冷

除了神經反應差異，人體內一種特殊的 「棕色脂肪」 也是關鍵。黃軒醫生解釋，它與一般囤積熱量的白色脂肪不同，其主要功能是直接燃燒產熱。研究發現，棕色脂肪活性高的人，能在低溫下快速產生熱量，猶如「自帶暖爐」。棕色脂肪的活性與基因、年齡（年輕人通常較多）及是否長期暴露於低溫環境有關。此外，長期運動的人因為肌肉量多（肌肉是主要產熱器官）、基礎代謝率高，且交感神經調節效率較佳，因此核心體溫更能維持穩定，也較不怕冷。這解釋了為何晨跑者常穿短袖，而久坐辦公室的上班族卻冷得發抖。

嚴寒保暖｜異常不怕冷伴隨的6大症狀要小心

黃軒醫生特別警告，如果一個人在天冷時異常不覺得冷，同時伴隨以下6大症狀，可能需要警覺並尋求醫療評估，因為這可能與甲狀腺功能異常、自律神經失調或感覺神經問題有關：

疲倦

體重異常下降

心悸

手震

皮膚乾燥

怕熱

嚴寒保暖｜6類人冬天絕不宜穿短袖

並非每個人都適合在冬天穿短袖，以下6大族群應特別注意保暖。黃軒醫生解釋，對他們而言，寒冷可能帶來直接的嚴重健康風險：

心血管疾病患者：冷空氣使血管「瞬間收縮」，導致血壓上升、心臟負荷加重，增加心肌梗塞與猝死風險。

長者：冷覺神經退化、皮下脂肪減少，體溫調節能力下降，可能核心體溫已降低卻不自覺。

甲狀腺功能低下者：甲狀腺素是人體「發熱開關」，分泌不足會導致產熱能力差，更易失溫。

糖尿病或周邊神經病變者：神經感覺遲鈍，手腳冰冷、循環差時可能無感，增加凍傷與組織壞死風險。

雷諾氏症患者：寒冷是直接誘發因子，會導致肢端血管嚴重收縮，出現蒼白、發紫、麻痛。

體重過輕或營養不良者：皮下脂肪與肌肉量不足，缺乏隔熱與產熱的「本錢」，容易迅速失溫。

黃軒醫生提醒，保暖不是舒服而是保命，應取決於個人身體狀況決定選擇穿著長袖或短袖。對於高風險族群而言，更加要在冬日裡做好保暖措施。