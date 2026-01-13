歡迎回來

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
22
三月
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度：
22/03/2026 - 29/03/2026
名人保養｜楊玉梅60歲單身美魔女，靠飲食與瑜伽保養青春，嘆香港生活支出大
名人保養｜楊玉梅60歲單身美魔女，靠飲食與瑜伽保養青春，嘆香港生活支出大

　　現年60歲的楊玉梅，於1990年參選《亞洲小姐競選》奪得季軍，並同時獲頒「最上鏡小姐」及「完美體態」獎，成為三料得主。雖然近年較少在幕前演出，但其凍齡美貌仍令觀眾印象深刻，不過這位美魔女至今仍不婚不育。她近日在社交平台上傳影片，談及單身人士在香港的基本開支，從食、住等日常花費算起，粗略估計每年平均消費約40萬港元，大呻：「所以我唔敢結婚唔敢生仔呀！」

 

　　楊玉梅日前在社交平台上傳影片，以「唔結婚又唔生仔喺香港一年要用幾多錢呀？」為題，分析在港的單身生活開支。片中，她以自身為例，計算每日飲食、交通費，以及住屋費用。她指出，「食早餐大概要$40至$50啦，午餐就要$80，如果再飲個下午茶啦就最少都$20、30，咁去到夜晚食好啲啦，我諗都要百幾蚊一個人。」再加上交通費，最普通的消費都要600至700元。

 

　　至於談到租屋問題，香港居住環境較為狹窄，楊玉梅稱普通一個開放式單位月租也要$15,000至$20,000，她表示：「你話如果一家人嘅...一對夫婦啦，爸爸媽媽同一個仔一個女，都一額汗呀，所以租金對香港嚟講真係好大嘅問題。」她更舉例指不少朋友來港住酒店，亦曾遇過「隻腳擺喺露台」的誇張情況，而香港洗手間極之窄小，轉身也有困難，她苦笑稱：「所以不能太胖了」。若以內地租住一千多平方呎的標準，在香港預算要7萬港元，在內地的洗手間已等如香港的客廳。

 

楊玉梅：單身香港人年花40萬

 

　　講完支出，楊玉梅再談收入，她表示：

 

　　服務員月薪差不多約$18,000，經理可能$20,000，其實收入唔算好高，但各樣支出，如房租、食飯係會好高。我預計平均而言，單身一個人最基本、最精打細算，都要40萬一年……所以我唔敢結婚唔敢生仔。

 

　　說完她還做出握拳求饒手勢，不少網民留言勸她回內地生活：「來深圳吧，直接變富婆了！」

 

楊玉梅於1990年參選《亞洲小姐競選》奪得季軍。（IG圖片）

 

楊玉梅拍片分享在港的單身生活開支。（小紅書）

 

楊玉梅於1990年參選《亞洲小姐競選》奪得季軍。（影片截圖）

 

楊玉梅曾演出不少劇集！（網上圖片）

 

楊玉梅為圈中隱形富婆

 

　　楊玉梅於1990年參選亞姐獲得季軍，同時贏得最上鏡小姐及完美體態獎，其後加入亞視，但僅5年便離開，之後曾轉投TVB及投身電影界，亦曾暫別香港娛樂圈。除了演藝事業外，楊玉梅早於2000年已進軍飲食界，投資開設餐廳，據知集團旗下有24間餐廳，但她行事低調，可說是圈中的隱形富婆。

 

　　近年楊玉梅重返TVB拍劇，劇集包括《包青天再起風雲》、《特技人》、《牛下女高音》、《法證先鋒IV》等，雖然戲份不多，但演技獲觀眾認可，大讚她表現出色。她本人亦曾坦言，如今拍戲不是為錢，而是追求滿足感。

 

靠控制飲食＋勤做運動保養

 

　　楊玉梅擁有國際瑜伽導師資格，經常練習瑜伽保持身形，各種高難度動作也難不倒她。她一向注重健康，保養得宜，體重長期維持在100磅以內，完全看不出已屆花甲之年，狀態極佳，美艷如昔，堪稱美魔女典範。

 

　　她曾分享保持纖瘦的秘訣在於恆常運動：「一有時間就做瑜伽，有時停一陣，肌肉就會變鬆，所以要持續練習。」她每次最少做2小時運動，並提醒大家運動是最有效、最健康的瘦身方法。

 

楊玉梅保養得宜，狀態極佳！

 

楊玉梅擁有國際瑜伽導師資格，經常練習瑜伽保持身形。

Tags:#娛樂圈#富婆#香港#生活成本#單身生活#婚姻和育兒#住房#餐飲業#健康和健身#瑜伽#抗衰老#美容#演藝和戲劇#選美比賽#亞洲#亞洲小姐競選#楊玉梅#無綫電視#凍齡#亞洲小姐#美魔女#飲食控制#運動#保養#不婚不育#單身#瘦身
癌症警號 │ 70多歲婦驚患4期胰臟癌，醫生揭3大早期症狀
癌症警號 │ 70多歲婦驚患4期胰臟癌，醫生揭3大早期症狀
